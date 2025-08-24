Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитофтора картофеля
Фитофтора картофеля
© commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:40

Йод, молоко и зола: народные средства, которые помогут в борьбе с фитофторой

Светлана Краснолуцкая о фитофторе: как спасти урожай от грибка

Садовод Светлана Краснолуцкая рассказала, как бороться с фитофторой — грибковым заболеванием, поражающим пасленовые. По словам эксперта, фитофтора любит прохладную влажную погоду, поэтому в условиях дождливого лета особенно важно знать, как быстро и решительно уничтожить этот опасный грибок. Фитофтора может нанести серьезный ущерб урожаю, поэтому своевременные меры по борьбе с ней крайне важны.

Фитофтора поражает такие культуры, как томаты, картофель, перцы, баклажаны. Она обитает в почве и активизируется при температуре от 10 до 20 градусов выше нуля. Знание условий, благоприятных для развития фитофторы, поможет садоводам принимать профилактические меры и своевременно реагировать на первые признаки заболевания.

Признаки фитофторы: бурые пятна на листьях и белый пушок

Признаками фитофторы в начальной стадии являются бурые пятна на нижних листьях томата и белый пушок (споры). Если ничего не предпринять, плоды начнут гнить. Своевременное обнаружение признаков фитофторы позволит принять меры на ранней стадии и предотвратить распространение заболевания.

Народные методы борьбы с фитофторой: йодный раствор, молочная сыворотка и мыльно-зольный раствор

Среди народных методов борьбы с фитофторой: опрыскивание йодным раствором. Для его приготовления следует развести 10 капель йода и литр молока 1,5% в ведре воды. Также эффективна молочная сыворотка, так как молочная кислоты подавляет развитие грибка. Кроме того, можно применить мыльно-зольный раствор.

Половину ведра золы следует залить 10 литрами воды и дать настояться трое суток. Затем настой нужно разбавить в три раза и добавить 40 г зеленого калийного мыла. Народные методы являются экологически чистыми и безопасными для человека и окружающей среды, но могут быть менее эффективными, чем химические препараты.

Химические препараты: применение в строгом соответствии с инструкцией

Существуют и химические препараты для борьбы с фитофторой. Но их необходимо применять в строгом соответствии с инструкцией. Химические препараты являются более эффективными в борьбе с фитофторой, но требуют осторожного применения и соблюдения мер безопасности.

Интересные факты о фитофторе

Фитофтора является одним из самых распространенных и опасных заболеваний растений, поражающих многие виды сельскохозяйственных культур.
Споры фитофторы могут распространяться по воздуху на большие расстояния, что затрудняет борьбу с этим заболеванием.
Существуют различные сорта растений, устойчивые к фитофторе, что позволяет снизить риск заболевания.

В заключение, борьба с фитофторой требует комплексного подхода, включающего профилактические меры, своевременное обнаружение признаков заболевания и применение эффективных методов борьбы, как народных, так и химических. Следуя советам садовода Светланы Краснолуцкой, вы сможете защитить свой урожай от этого опасного грибка.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru