Этот фрукт укрепляет сердце и кости, но может испортить пищеварение

Инжир традиционно ценится за богатый состав и приятный вкус. Этот фрукт можно встретить как в свежем, так и в сушёном виде, и оба варианта оказывают благотворное влияние на организм. Однако, как и в случае с любым продуктом, важно знать меру.

Чем полезен инжир

"Инжир обогащен клетчаткой, которая способствует улучшению работы кишечника", — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Фрукт содержит калий, необходимый для поддержания здоровья сердца и стабилизации артериального давления. Благодаря железу инжир полезен при анемии, а в сушёном виде становится ценным источником кальция, важного для костей и зубов.

Возможные риски

Несмотря на впечатляющий список полезных свойств, злоупотреблять инжиром не стоит. Врач предупреждает, что из-за высокой концентрации сахара фрукт не рекомендуется людям с диабетом и избыточным весом. Особенно это касается сушёного инжира, где количество сахара значительно выше, чем в свежем.

Кроме того, чрезмерное употребление может вызвать вздутие живота и диарею. Это связано с большим объёмом клетчатки, которая при передозировке оказывает раздражающее действие на кишечник.

Сколько можно есть инжира в день

Для того чтобы извлечь максимум пользы и избежать неприятных последствий, диетолог советует придерживаться разумных норм.

"Оптимальной нормой является потребление 150-200 граммов свежего инжира в день и 30-40 граммов сушеного инжира", — пояснила врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

Таким образом, инжир может стать отличным дополнением к рациону, если употреблять его умеренно. Он поддерживает работу сердца, помогает при проблемах с давлением и анемии, а также улучшает пищеварение.