инжир
инжир
© freepik by stockking is licensed under public domain
Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:20

Зачем к хамону подают зелёный фрукт — вкус объясняет всё

Чем бревас отличается от инжира: цвет, сезон и вкус по данным испанской кухни

В испанской кухне есть фрукты, которые не только радуют вкусом, но и вызывают массу вопросов. Инжир и бревас — два названия, которые часто путают, хотя на самом деле это не одно и то же.

Оба плода происходят от одного дерева — фикуса карика. С ними связана и народная поговорка: "От инжира к инжиру", означающая редкое событие. И хотя корни у них общие, различий больше, чем кажется на первый взгляд.

Цвет, сезон и происхождение

Главное отличие бросается в глаза: инжир темнее, тогда как бревас чаще имеют зеленоватый оттенок. Времена сбора урожая тоже разные. Бревасы появляются первыми — их снимают в начале лета, ещё до наступления жары, а полноценный урожай инжира приходится на середину и конец лета.

По сути, бревас — это первый урожай дерева, недозревший вариант инжира.

Вкус и гастрономия

Разница заметна и в аромате. Инжир сладкий, но не такой насыщенный, как бревас. Последний славится своей яркой, почти медовой сладостью.

Именно поэтому бревас идеально сочетаются с продуктами, в которых доминирует соль: козий сыр, хамон серрано и другие деликатесы. Контраст вкусов делает такие блюда особенно выразительными.

Инжир же универсален в кулинарии. Его добавляют в смузи, чтобы получить питательный заряд, или в лёгкие салаты. Он хорошо "уживается" и с овощами, и с мясом, и с молочными продуктами.

Сахар в инжире и бревасе

Содержание сахара у этих плодов различается. Инжир, созревающий под жарким солнцем, концентрирует его больше. Бревасы же, поспевающие раньше, не успевают набрать столь высокую сладость.

Тем не менее оба плода относятся к категории фруктов с повышенным уровнем сахара и могут считаться натуральным десертом.

