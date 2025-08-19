Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Emi Yañez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:12

Добавьте в рацион всего пару плодов — результат поражает даже врачей

Учёные: 40 г сушёного инжира в день снижают уровень холестерина на 12%

На протяжении веков инжир и опунция занимали особое место в традиционном рационе жителей Средиземноморья. Сегодня учёные всё чаще обращаются к этим плодам, чтобы понять, как именно они влияют на здоровье человека — будь то в свежем виде, в соках или в качестве добавок.

Инжир: кладезь клетчатки и антиоксидантов

Инжир богат натуральными сахарами, витаминами и минералами. Его семена содержат омега-3 и омега-6 жирные кислоты, фитостеролы и белок, что делает его ценным продуктом для сердца и кишечника.

Основные вещества в составе:

  • клетчатка (пектин);
  • флавоноиды (кверцетин, рутин);
  • антиоксиданты (полифенолы);
  • витамины A, C, E, группы B;
  • минералы: калий, магний, кальций, железо.

Однако стоит помнить: чрезмерное употребление может вызывать дискомфорт у людей с чувствительным кишечником.

Сколько инжира можно есть?

  • Свежий: 2-3 плода (около 100 г) содержат всего 70-80 ккал благодаря высокому содержанию воды.
  • Сушёный: 2-3 штуки (40-50 г) дают уже 120-130 ккал, но при этом содержат больше клетчатки и минералов.

Научные данные об инжире

  • 200 мл натурального сока в день на протяжении 8 недель повышают разнообразие кишечной микрофлоры.
  • 40 г сушёного инжира ежедневно в течение 12 недель снижают уровень "плохого" холестерина на 12%.
  • Добавки по 1 г в день уменьшают воспалительные маркеры у пациентов с метаболическим синдромом.

Опунция: сила кактуса в рационе

Этот плод известен своими детокс-свойствами и влиянием на обмен веществ. В нём содержатся пектины, полисахариды, витамин С, магний и мощные антиоксиданты.

Клинические наблюдения показали:

  • 300 мл сока ежедневно в течение 8 недель снижают уровень холестерина ЛПНП.
  • Экстракт по 500 мг в течение 6 недель улучшает чувствительность к инсулину у людей с преддиабетом.
  • Два плода в день облегчают симптомы ЖКТ и снижают воспаление слизистой.

Польза и ограничения

Плюсы:

  • снижают воспаление и окислительный стресс;
  • улучшают работу кишечника;
  • помогают слегка понизить давление.

Минусы:

  • возможны вздутие и лёгкая диарея при чрезмерном употреблении;
  • не подходят людям с дивертикулами.

Норма для взрослого

1-2 плода опунции в день (50-200 г) или до 300 мл сока считаются безопасными и полезными. Калорийность порции — 80-100 ккал.

Как включить в повседневный рацион?

  • завтрак с йогуртом, инжиром, мёдом и орехами;
    смузи;
  • салаты с инжиром, сыром и орехами;
  • свежие или сушёные плоды как перекус;
  • сок опунции с лимоном;
  • сорбет из опунции — отличный летний десерт.

Эти фрукты остаются не просто вкусной частью рациона, а настоящим инструментом поддержания здоровья. Их польза подтверждается исследованиями, а правильное употребление позволяет избежать побочных эффектов.

