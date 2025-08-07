Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:44

Ремонт на пятом этаже без лифта — хуже спортзала: на следующий день проклинал цемент и лестницу

Пыль, пот и пятый этаж: как выжить без лифта во время стройки

Если вы решите делать ремонт на пятом этаже хрущёвки, спросите себя: "Я готов к марафону с мешками?" Я не спросил — просто начал. А через день понял: пятый этаж без лифта — это не просто цифра, это физическая боль, логистика и нескончаемые компромиссы.

Первый конфликт — с грузчиками

Бригада приехала бодрая. До того момента, как узнала, что лифта нет. Один грузчик развернулся и пошёл обратно к машине. Второй сказал: "Плюс три тысячи за этажи — или до свидания". Я был не готов к такой "надбавке за страдание", но выбирать было не из чего.

В итоге мешки с цементом, плитка, ведра с краской и гипсокартон потекли вверх по лестнице — медленно и с матами. Грузчики плевались, требовали воду, курили на каждом пролёте. Я же считал: сколько ещё мы не донесли, и почему мешки стали тяжелее, чем заявлено.

Лестничный бой и стратегия выживания

— Подъём стройматериалов растягивается вдвое дольше, чем запланировано.
— Некоторые предметы — просто не пролезают: ванну пришлось заносить вертикально, царапая стены.
— Углы, лестничные повороты и узкий проём — враги любого ремонта.
— Шум от подъёма — враг соседей: они жалуются, даже если несёшь аккуратно.

А потом начинается демонтаж: вынос мешков с обломками штукатурки, пыли, ломаной мебели и мусора. Ты не просто спускаешь — ты спускаешь десятки раз. Пыль застревает в горле, ноги подкашиваются, а мусорка уже переполнена, и дворник смотрит на тебя, как на врага народа.

Мои выводы и анти-лайфхаки

Заранее договаривайтесь с грузчиками о пятом этаже. Это дорого, но честно.
Покупайте мешки по 25 кг, а не 50 — вам же их тащить.
Если есть возможность — арендуйте трос или подъемник (некоторые пользуются окнами).
Чётко планируйте демонтаж: сначала — крупное, потом — мелочь.
Соседей предупреждайте заранее — от этого зависит их терпение.

Оправдано ли это всё?

Когда последний мешок ушёл вниз, а квартира засияла новым потолком, я сел на подоконник и впервые за два месяца не задыхался. Пятый этаж — тяжёлый, но в этом усилии есть что-то очищающее. Ты не просто делаешь ремонт — ты сражаешься за своё пространство. И, если честно, потом особенно приятно сидеть в этой комнате. Потому что ты реально её заслужил.

