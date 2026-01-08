Балкон вместо двери: ночной инцидент в Приднестровье удивил даже врачей

Попытка выбраться из запертой квартиры в Приднестровье закончилась для мужчины тяжёлыми травмами, однако ему удалось выжить после падения с большой высоты. Инцидент произошёл в жилом доме в городе Дубоссары и сейчас находится в поле внимания правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики.

Обстоятельства происшествия

Согласно информации ведомства, 6 января в Дубоссарах 30-летний мужчина упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. В тот вечер он находился в гостях и проводил время в компании друзей. По словам участников застолья, после совместного употребления алкоголя все разошлись по комнатам и уснули.

"В Дубоссарах 6 января 30-летний мужчина упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже одного из жилых домов", — говорится в сообщении пресс-центра МВД Приднестровской Молдавской Республики.

При этом очевидцы не смогли точно объяснить, как именно произошёл несчастный случай.

Попытка выбраться через балкон

По предварительным данным, мужчина оказался в ситуации, когда не смог выйти из квартиры, запертой на ключ. В условиях алкогольного опьянения он, предположительно, решил покинуть помещение через балкон. Во время этой попытки он сорвался и упал вниз.

Состояние пострадавшего

После падения мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него открытый перелом обеих костей левой голени. Несмотря на серьёзность травм, его состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь. О других повреждениях не сообщается.

Проверка правоохранительных органов

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках разбирательства будут опрошены участники застолья и изучены условия, при которых мужчина оказался заперт в квартире.