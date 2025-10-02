Конец драматичным добиваниям? ФИФА обсуждает новый порядок пенальти

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает инициативу, которая может серьёзно изменить правила игры. В организации обсуждают запрет на добивание после исполнения пенальти. Если вратарь сумеет отразить удар, игра будет продолжена ударом от ворот.

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев поделился своим мнением о возможных нововведениях.

"Вратарям станет легче. Но как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе", — заявил легендарный голкипер в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Суть инициативы ФИФА

Идея заключается в том, чтобы упростить правила исполнения пенальти и исключить дополнительную фазу атаки после отражённого удара. Сейчас, если мяч отскочил от вратаря или штанги, игроки могут добить его в ворота. После возможных изменений этот момент будет исключён, что значительно повлияет на динамику эпизода.

Сравнение: нынешние и возможные правила пенальти