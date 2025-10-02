Конец драматичным добиваниям? ФИФА обсуждает новый порядок пенальти
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает инициативу, которая может серьёзно изменить правила игры. В организации обсуждают запрет на добивание после исполнения пенальти. Если вратарь сумеет отразить удар, игра будет продолжена ударом от ворот.
Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев поделился своим мнением о возможных нововведениях.
"Вратарям станет легче. Но как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе", — заявил легендарный голкипер в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Суть инициативы ФИФА
Идея заключается в том, чтобы упростить правила исполнения пенальти и исключить дополнительную фазу атаки после отражённого удара. Сейчас, если мяч отскочил от вратаря или штанги, игроки могут добить его в ворота. После возможных изменений этот момент будет исключён, что значительно повлияет на динамику эпизода.
Сравнение: нынешние и возможные правила пенальти
|Параметр
|Сейчас
|При новом правиле
|После сейва вратаря
|Добивание разрешено
|Игра продолжается ударом от ворот
|Шансы нападающего
|Выше: можно добить
|Ниже: один шанс
|Шансы вратаря
|Меньше: риск второго удара
|Выше: достаточно одного сейва
|Зрелищность
|Драматичные добивания
|Более сухой эпизод
Аргументы "за" и "против"
Плюсы:
-
упрощение правил;
-
повышение ценности сейва вратаря;
-
меньше спорных ситуаций в штрафной.
Минусы:
-
снижение зрелищности момента;
-
меньше эмоций для болельщиков;
-
сокращение числа голов.
Советы шаг за шагом: как адаптироваться к новым правилам
-
Вратарям — отрабатывать технику отражения удара: один сейв будет решающим.
-
Нападающим — больше внимания уделять психологии и точности исполнения пенальти.
-
Тренерам — корректировать тактику, понимая, что на добивание рассчитывать не придётся.
-
Болельщикам — быть готовыми к изменению динамики матчей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Считать правило несущественным → недооценка изменений → пересмотреть тактику игры при стандартах.
-
Игнорировать психологическую нагрузку на исполнителя → рост числа промахов → усиленная подготовка к пенальти.
-
Недооценивать реакцию болельщиков → падение интереса → поиск новых форматов повышения зрелищности.
А что если…
А что если инициатива вступит в силу? Тогда статистика пенальти изменится: доля реализованных ударов может снизиться, а роль вратарей в исходе матчей — возрасти. Возможно, ФИФА придётся искать баланс и вводить параллельные меры для сохранения зрелищности.
FAQ
Когда ФИФА может принять решение?
Пока обсуждения находятся на стадии инициативы, окончательного решения нет.
Как к этому относятся игроки?
Мнения разделились: вратари в целом поддерживают идею, нападающие — против.
Применялись ли раньше подобные правила?
Нет, добивание всегда было частью футбольной традиции.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru