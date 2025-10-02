Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стадион
Стадион
© flickr.com by Paul Hudson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:46

Конец драматичным добиваниям? ФИФА обсуждает новый порядок пенальти

ФИФА может изменить правила: после сейва вратаря игра будет продолжена ударом от ворот

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает инициативу, которая может серьёзно изменить правила игры. В организации обсуждают запрет на добивание после исполнения пенальти. Если вратарь сумеет отразить удар, игра будет продолжена ударом от ворот.

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев поделился своим мнением о возможных нововведениях.

"Вратарям станет легче. Но как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе", — заявил легендарный голкипер в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Суть инициативы ФИФА

Идея заключается в том, чтобы упростить правила исполнения пенальти и исключить дополнительную фазу атаки после отражённого удара. Сейчас, если мяч отскочил от вратаря или штанги, игроки могут добить его в ворота. После возможных изменений этот момент будет исключён, что значительно повлияет на динамику эпизода.

Сравнение: нынешние и возможные правила пенальти

Параметр Сейчас При новом правиле
После сейва вратаря Добивание разрешено Игра продолжается ударом от ворот
Шансы нападающего Выше: можно добить Ниже: один шанс
Шансы вратаря Меньше: риск второго удара Выше: достаточно одного сейва
Зрелищность Драматичные добивания Более сухой эпизод

Аргументы "за" и "против"

Плюсы:

  • упрощение правил;

  • повышение ценности сейва вратаря;

  • меньше спорных ситуаций в штрафной.

Минусы:

  • снижение зрелищности момента;

  • меньше эмоций для болельщиков;

  • сокращение числа голов.

Советы шаг за шагом: как адаптироваться к новым правилам

  1. Вратарям — отрабатывать технику отражения удара: один сейв будет решающим.

  2. Нападающим — больше внимания уделять психологии и точности исполнения пенальти.

  3. Тренерам — корректировать тактику, понимая, что на добивание рассчитывать не придётся.

  4. Болельщикам — быть готовыми к изменению динамики матчей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать правило несущественным → недооценка изменений → пересмотреть тактику игры при стандартах.

  • Игнорировать психологическую нагрузку на исполнителя → рост числа промахов → усиленная подготовка к пенальти.

  • Недооценивать реакцию болельщиков → падение интереса → поиск новых форматов повышения зрелищности.

А что если…

А что если инициатива вступит в силу? Тогда статистика пенальти изменится: доля реализованных ударов может снизиться, а роль вратарей в исходе матчей — возрасти. Возможно, ФИФА придётся искать баланс и вводить параллельные меры для сохранения зрелищности.

FAQ

Когда ФИФА может принять решение?
Пока обсуждения находятся на стадии инициативы, окончательного решения нет.

Как к этому относятся игроки?
Мнения разделились: вратари в целом поддерживают идею, нападающие — против.

Применялись ли раньше подобные правила?
Нет, добивание всегда было частью футбольной традиции.

