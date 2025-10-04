Отстранение Израиля? Совет ФИФА сделал вид, что проблемы не существует

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на своём виртуальном заседании не поднимал вопрос об отстранении Израиля от международных турниров. Об этом сообщает издание As.

По данным источника, инициатива ряда европейских федераций — среди которых назывались Турция и Норвегия — так и не была вынесена на обсуждение. Несмотря на призывы ввести санкции против израильских клубов и сборных, вероятность исключения остаётся крайне низкой.

Отмечается, что ФИФА вряд ли пойдёт на шаги, которые могут осложнить подготовку к чемпионату мира 2026 года. Напомним, турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике, где организационные вопросы тесно переплетены с политикой.