Победа на ЧМ-2026 принесёт рекордную сумму: таких призовых в футболе ещё не было

Победа на чемпионате мира по футболу 2026 года станет не только спортивным, но и финансовым рекордом. ФИФА впервые в истории турнира готова выплатить чемпиону сумму, существенно превышающую прежние показатели. Об этом сообщает ESPN.

Рекордные призовые для чемпиона

Международная федерация футбольных ассоциаций утвердила рекордный размер призовых для команды, которая выиграет чемпионат мира 2026 года. Национальная сборная, завоевавшая трофей, получит 50 млн долларов, что станет самым высоким вознаграждением за победу на мундиале.

Общий призовой фонд турнира также обновит максимум и составит 655 млн долларов. Эти средства будут распределены между всеми участниками финальной стадии мирового первенства. Даже сборные, которые не сумеют выйти из группы, получат выплаты — не менее 9 млн долларов.

ФИФА подчеркивает, что увеличение призовых отражает рост коммерческой привлекательности турнира и масштаб самого чемпионата, который впервые пройдет сразу в трех странах.

Сравнение с прошлыми чемпионатами

Размер вознаграждения для победителя заметно вырос по сравнению с предыдущими мундиалями. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины — за победу на турнире 2022 года в Катаре получила 42 млн долларов. До этого сборная Франции, выигравшая чемпионат мира 2018 года в России, заработала 38 млн долларов.

Даже выход в финал в 2026 году будет приносить значительно более крупные выплаты. По данным ESPN, команда, дошедшая до решающего матча, сможет заработать до 33 млн долларов, независимо от итогового результата.

Таким образом, финансовая разница между стадиями турнира станет более ощутимой, чем на предыдущих чемпионатах.

Особенности чемпионата мира — 2026

Мировое первенство 2026 года станет 23-м чемпионатом мира по футболу. Финальная часть турнира пройдет в июне и июле в США, Канаде и Мексике, а решающий матч запланирован на 19 июля. Это будет первый мундиаль, который примут сразу три страны.

Изначально формат турнира предполагал участие 32 сборных, однако 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об увеличении числа команд до 48.