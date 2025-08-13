Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ficus lyrata фикус лировидный
Ficus lyrata фикус лировидный
© commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under CC BY-SA 3.0
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:42

Фикус, который сам просится на размножение: секрет, о котором знают только цветоводы

Цветоводы назвали три способа размножения фикуса лировидного

Кто бы мог подумать, что популярный фикус лировидный (он же инжир с листьями в форме скрипки) не только эффектен в интерьере, но и невероятно легко размножается! При всей его прихотливости в уходе, новые растения можно вырастить даже в домашних условиях. Существует три основных метода — укоренение черенков в почве, в воде и с помощью воздушных отводков. Разберём каждый из них, добавив советы, которые используют опытные цветоводы.

Когда лучше всего размножать

Оптимальное время для посадки и укоренения — весна и лето, когда растение находится в фазе активного роста. Осенью и зимой процесс будет идти медленнее, и риск неудачи выше, но при правильных условиях шанс на успех всё же есть. Главное — тепло, достаточное освещение и внимательный уход за черенками.

Метод 1. Черенки в почве

Самый надёжный способ — укоренение веточек в подготовленном грунте.
Для этого:

  • Выберите здоровую ветку и острыми продезинфицированными ножницами срежьте черенок с 3-4 узлами.
  • Удалите листья в нижней части стебля.
  • Окуните срез в порошок или гель с гормоном укоренения.
  • Посадите черенок в горшок с рыхлой, хорошо дренированной почвой и слегка утрамбуйте.
  • Накройте горшок прозрачным пакетом для создания мини-теплицы, периодически проветривая.

Через несколько недель должны появиться первые корни. Если листья начинают увядать, их можно подрезать наполовину — так растение тратит меньше энергии на поддержание листьев и направляет силы на рост корней.

Метод 2. Укоренение в воде

Это самый простой и зрелищный вариант, ведь корни будут видны.
Шаги такие же, как при посадке в грунт: срез, удаление нижних листьев, но вместо почвы — прозрачная ёмкость с водой комнатной температуры.
Важно:

  • менять воду раз в неделю;
  • держать черенок в тёплом, светлом месте без прямых лучей;
  • пересаживать в почву, когда корни достигнут 2,5-5 см.

Метод 3. Воздушные отводки

Чаще используется для крупных и старых растений.
Процесс:

  • На выбранной ветке находят узел и слегка надрезают стебель.
  • Оборачивают место влажным сфагнумом, закрепляют плёнкой.
  • Поддерживают мох постоянно влажным, проверяя раз в несколько дней.
  • Когда корни вырастут, ветку отрезают ниже корней и сажают в горшок.

Метод позволяет получить более крепкий саженец, так как корни формируются, пока ветка ещё получает питание от материнского растения.

Три интересных факта

  • Лировидный фикус родом из тропических лесов Западной Африки, где он вырастает до 15 метров.
  • В интерьере растение может прожить более 20 лет при правильном уходе.
  • Листья фикуса выделяют фитонциды, которые очищают воздух в помещении.

Размножение инжира с листьями в форме скрипки — процесс, который под силу даже начинающим. Главное — выбрать подходящий метод, обеспечить тепло и свет, а также следить за влажностью. Спустя несколько недель вы сможете наблюдать, как черенки превращаются в молодые, крепкие растения, готовые радовать зеленью долгие годы.

