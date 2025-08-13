Фикус, который сам просится на размножение: секрет, о котором знают только цветоводы

Кто бы мог подумать, что популярный фикус лировидный (он же инжир с листьями в форме скрипки) не только эффектен в интерьере, но и невероятно легко размножается! При всей его прихотливости в уходе, новые растения можно вырастить даже в домашних условиях. Существует три основных метода — укоренение черенков в почве, в воде и с помощью воздушных отводков. Разберём каждый из них, добавив советы, которые используют опытные цветоводы.

Когда лучше всего размножать

Оптимальное время для посадки и укоренения — весна и лето, когда растение находится в фазе активного роста. Осенью и зимой процесс будет идти медленнее, и риск неудачи выше, но при правильных условиях шанс на успех всё же есть. Главное — тепло, достаточное освещение и внимательный уход за черенками.

Метод 1. Черенки в почве

Самый надёжный способ — укоренение веточек в подготовленном грунте.

Для этого:

Выберите здоровую ветку и острыми продезинфицированными ножницами срежьте черенок с 3-4 узлами.

Удалите листья в нижней части стебля.

Окуните срез в порошок или гель с гормоном укоренения.

Посадите черенок в горшок с рыхлой, хорошо дренированной почвой и слегка утрамбуйте.

Накройте горшок прозрачным пакетом для создания мини-теплицы, периодически проветривая.

Через несколько недель должны появиться первые корни. Если листья начинают увядать, их можно подрезать наполовину — так растение тратит меньше энергии на поддержание листьев и направляет силы на рост корней.

Метод 2. Укоренение в воде

Это самый простой и зрелищный вариант, ведь корни будут видны.

Шаги такие же, как при посадке в грунт: срез, удаление нижних листьев, но вместо почвы — прозрачная ёмкость с водой комнатной температуры.

Важно:

менять воду раз в неделю;

держать черенок в тёплом, светлом месте без прямых лучей;

пересаживать в почву, когда корни достигнут 2,5-5 см.

Метод 3. Воздушные отводки

Чаще используется для крупных и старых растений.

Процесс:

На выбранной ветке находят узел и слегка надрезают стебель.

Оборачивают место влажным сфагнумом, закрепляют плёнкой.

Поддерживают мох постоянно влажным, проверяя раз в несколько дней.

Когда корни вырастут, ветку отрезают ниже корней и сажают в горшок.

Метод позволяет получить более крепкий саженец, так как корни формируются, пока ветка ещё получает питание от материнского растения.

Три интересных факта

Лировидный фикус родом из тропических лесов Западной Африки, где он вырастает до 15 метров.

В интерьере растение может прожить более 20 лет при правильном уходе.

Листья фикуса выделяют фитонциды, которые очищают воздух в помещении.

Размножение инжира с листьями в форме скрипки — процесс, который под силу даже начинающим. Главное — выбрать подходящий метод, обеспечить тепло и свет, а также следить за влажностью. Спустя несколько недель вы сможете наблюдать, как черенки превращаются в молодые, крепкие растения, готовые радовать зеленью долгие годы.