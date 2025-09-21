Обычная ошибка в уходе превращает фикус в голый ствол — как не погубить растение

Фикус остаётся одним из самых любимых комнатных растений. Его ценят за густую зелень, неприхотливость и способность очищать воздух. Но даже при хорошем уходе он может неожиданно начать сбрасывать листья. Для цветоводов это выглядит тревожно: пышное растение вдруг теряет декоративность. На самом деле причин может быть множество — от естественного обновления кроны до болезней и ошибок в уходе. Главное — правильно разобраться в ситуации.

Почему фикус теряет листья

Опадание листвы не всегда признак болезни. Иногда это естественный процесс омоложения, но чаще сигнал о проблемах.

Недостаток и избыток света

Фикус любит свет, но не переносит крайностей. При нехватке освещения листья желтеют и отпадают снизу вверх. Особенно часто это случается зимой, когда световой день короткий.

Под палящим солнцем результат обратный — ожоги, сухие края и коричневые пятна. Особенно чувствительны пестролистные сорта.

Ошибки в поливе

Самая частая причина — неправильный полив. Пересушенный ком земли вызывает стресс: листья теряют упругость и осыпаются. Но и чрезмерное увлажнение не менее опасно: корни загнивают, почва закисает, а листья темнеют и падают. Особенно вредно оставлять воду в поддоне.

Неподходящая температура и влажность

Фикусы плохо переносят резкие перепады и сквозняки. Слишком низкая температура замедляет обмен веществ, перегрев и сухой воздух — пересушивают листья. В отопительный сезон без дополнительного увлажнения растение теряет зелень быстрее всего.

Болезни и вредители

Насекомые и грибки — ещё одна угроза. Серая гниль, мучнистая роса или корневая гниль приводят к массовому опаданию листвы. Среди вредителей чаще всего встречаются щитовка, паутинный клещ, тля и мучнистый червец. Их легко заметить по липкому налёту, белым комочкам или тонкой паутинке.

Естественное обновление

Листья фикуса не вечны. Раз в несколько лет старые постепенно желтеют и опадают, уступая место новым. Это нормально, если процесс затрагивает нижнюю часть кроны и проходит постепенно.

Сравнение причин опадания листьев