Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фикус
Фикус
© starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:24

Фикус теряет красоту не из-за болезней: главные враги сидят в горшке

Фикусу нужен рыхлый грунт с перлитом или кокосовыми чипсами для защиты корней

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, которое украшает интерьер и при этом не требует чрезмерных усилий в уходе. Однако даже такие неприхотливые растения часто теряют декоративность из-за элементарных ошибок владельцев. Чтобы ваши зелёные любимцы радовали глаз, важно учитывать несколько правил, связанных со светом, поливом, грунтом и пересадкой.

Освещение: основа красивой кроны

Фикус может тянуться вверх стройным столбиком или изгибаться в сторону, теряя форму. Всё зависит от расположения источника света. Если лампа или окно находятся сбоку, растение неизбежно наклонится. Чтобы куст рос равномерно, свет должен падать сверху.

Сорта с тёмными листьями менее чувствительны к дефициту света, поэтому их можно поставить чуть дальше от окна. А вот пёстролистные виды нуждаются в хорошем освещении, иначе теряют окраску и становятся вытянутыми.

Полив: главный источник проблем

Одна из самых распространённых ошибок — избыточный полив. Даже если кажется, что почва подсохла сверху, внутри горшка она может быть ещё влажной. Для фикуса правило простое: поливать нужно только тогда, когда подсохло примерно две трети грунта.

Избыточная влага проявляется пятнами на листьях. Иногда они появляются по краям, иногда — в центре. Если повреждений немного, достаточно откорректировать полив и внести фунгицид вместе с водой. Пересадка после залива требуется не всегда, ведь корни фикуса способны выдержать временное переувлажнение.

Грунт: лёгкость и воздухопроницаемость

Каучуконосный фикус имеет мощные корни, которые требуют рыхлого и воздухопроницаемого субстрата. Универсальный грунт подойдёт, но его лучше обогатить крупными разрыхлителями. Подойдут пеностекло, кокосовые чипсы или крупный перлит. Благодаря этим добавкам почва не слёживается и не задерживает лишнюю влагу.

Если грунт слишком плотный, даже редкий полив может привести к закисанию. Поэтому выбор правильной почвенной смеси играет ключевую роль.

Торфяная таблетка: скрытая опасность

Фикусы, купленные в магазинах, часто привозят в кокосовом или торфяном субстрате. Внутри кома может находиться оболочка торфяной таблетки. Она удерживает влагу слишком долго и мешает корням нормально развиваться.

При пересадке такие остатки нужно удалять максимально тщательно. Если растение молодое, лучше полностью разобрать корневой ком и освободить корни. Для взрослых экземпляров достаточно удалить хотя бы часть оболочки, чтобы снизить риск загнивания.

Пересадка и адаптация

Фикусы быстро развиваются и нуждаются в питательном грунте. Чтобы куст был пышным и крепким, можно использовать органические удобрения пролонгированного действия. Например, биогумусные добавки вносят прямо в почву при пересадке. Одной дозы хватает на целый год, что упрощает уход.

Горшок для пересадки лучше подбирать по размеру корневой системы. Для фикуса допустимо взять ёмкость немного больше — на 3-4 см шире с каждой стороны. Это обеспечит запас пространства для роста корней и ускорит развитие кроны.

Плюсы и минусы ухода за фикусом

Плюсы Минусы
Красивое и неприхотливое растение Требует корректного полива
Легко адаптируется к условиям квартиры При нехватке света теряет форму
Существует много сортов на выбор Неправильный грунт приводит к проблемам с корнями
Можно формировать крону Торфяные таблетки в субстрате мешают развитию

Советы шаг за шагом

  1. Поставьте фикус ближе к окну или под верхний источник света.

  2. Поливайте только после просушки большей части грунта.

  3. Используйте лёгкий субстрат с разрыхлителями.

  4. Проверяйте корневой ком при пересадке и удаляйте торфяные остатки.

  5. Добавляйте органическое удобрение для длительного питания.

  6. Подбирайте горшок чуть больше корневой системы.

Мифы и правда

  • Миф: фикус легко погибает от перелива.
    Правда: растение действительно страдает от избытка влаги, но при нормализации ухода восстанавливается.
  • Миф: фикусу подходит любой универсальный грунт.
    Правда: без разрыхлителей почва застаивается, что приводит к болезням корней.
  • Миф: после покупки растение лучше сразу пересадить полностью.
    Правда: иногда достаточно частичной замены субстрата, чтобы не травмировать корни.

FAQ

Как часто пересаживать фикус?
Молодые растения — раз в 1-2 года, взрослые — по мере разрастания корней.

Что лучше для освещения: окно или лампа?
Лучше всего естественный свет сверху, но при его отсутствии подойдут фитолампы, расположенные над растением.

Сколько стоит удобрение для фикуса?
Органические комплексы на основе биогумуса доступны в пределах 200-400 рублей за упаковку, которой хватает на несколько пересадок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ставим лампу сбоку → кривая крона → устанавливаем источник света сверху.

  2. Заливаем грунт водой → пятна на листьях → поливаем после просыхания субстрата.

  3. Используем плотный торфяной субстрат → корни гниют → добавляем разрыхлители и частично удаляем старый ком.

  4. Берём слишком маленький горшок → задержка роста → выбираем ёмкость чуть больше корневой системы.

А что если…

Вы решите вырастить фикус из черенка? Это вполне реально. Достаточно укоренить веточку в воде или лёгком грунте. Через пару недель появятся корешки, и молодое растение можно пересаживать. Такой способ позволяет получить новый экземпляр почти бесплатно.

Исторический контекст

Фикусы известны человечеству с древности. В Индии и Юго-Восточной Азии их почитали как священные деревья. Фикус Бенджамина и каучуконосный фикус долгое время считались символом домашнего уюта и достатка. В XIX веке они стали неотъемлемым элементом интерьеров европейских гостиных, а сегодня вернулись в моду как универсальные растения для квартир и офисов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Светлана Городецкая раскрыла методы удаления пней с помощью азота и триходермы: сравнение эффективности сегодня в 7:58

Плёнка и азот — гениальный лайфхак для тех, кто устал бороться с пнями

Узнайте, как избавиться от старых пней без тяжелой техники. Сравнение методов с мочевиной, селитрой и триходермой: плюсы, минусы и пошаговая инструкция. Советы экспертов по безопасному применению средств.

Читать полностью » Оставленный свет на крыльце привлекает насекомых и увеличивает риск появления пауков сегодня в 7:45

Ночной кошмар у порога: как пауки выбирают себе жильё

Устали от пауков на крыльце? Узнайте эффективные методы и секреты, как избавиться от этих вредителей навсегда без лишних усилий.

Читать полностью » Садоводы рассказали, как кола помогает бороться с насекомыми и ускоряет созревание компоста сегодня в 6:58

Два волшебных ингредиента: как кола останавливает нашествие слизней и муравьёв на ваши грядки

Узнайте, как обычная кола спасает урожай: 5 неожиданных способов применения против тли, муравьёв и слизней, ускорения компоста и подкормки растений. Секретные пропорции растворов!

Читать полностью » Садовод Fothergill’s: недотроги лучше всего растут в пятнистой тени сегодня в 6:32

Недотроги любят воду, но погибают от луж: как поливать без ошибок

Узнайте, как добиться пышного цветения недотрог до первых заморозков. Секреты полива, подкормки, выбора сортов и обрезки от опытных садоводов. Ошибки, которых стоит избегать.

Читать полностью » Пересадка комнатных растений: когда менять землю и как выбрать новый горшок сегодня в 5:58

Земля в горшке стареет быстрее, чем вы думаете: когда пора менять почву

Узнайте, как и когда пересаживать комнатные растения. Признаки, что почва нуждается в замене, плюсы и минусы пересадки. Советы, мифы и распространённые ошибки.

Читать полностью » Садоводы предупредили, что сжигание опавших листьев выделяет вредные вещества и лишает почву органики сегодня в 5:21

Листья на костре превращаются в яд: почему садоводы жалеют об этой привычке

Узнайте, как превратить опавшие листья в мульчу, компост и листовую плесень. Плюсы, минусы и пошаговые советы по экологичному использованию осеннего 'мусора' в саду.

Читать полностью » Садовод Светлана Краснолуцкая рассказала, когда и как сажать озимый чеснок осенью сегодня в 4:56

Посадили слишком рано — урожай погибнет, слишком поздно — не укоренится

Садовод поделилась рецептом удобрения для озимого чеснока: суперфосфат, калимагнезия, перегной и борофоска помогут собрать богатый урожай.

Читать полностью » Садоводы предупредили, что переувлажнение почвы при прополке создаёт новые проблемы сегодня в 4:18

Одно движение сделает прополку в два раза легче: садовый трюк без затрат

Секрет легкого удаления сорняков с корнем раскрыт: правильный полив грядок за 2 часа до прополки размягчает почву. Узнайте, как 8–12 мм воды спасут спину и газон!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперименты показали: кошки испытывают стресс при разлуке с владельцем
Красота и здоровье

Эксперты советуют прививаться от гриппа в сентябре — почему это критически важно
Дом

Эксперты объясняют, чем отличаются модели микроволновых печей между собой
Спорт и фитнес

Блогер и тренер Джереми Этьер потерял 30% жира внизу живота за неделю эксперимента
Технологии

NXPort анонсировала мини-док-станцию для eGPU с БП на 650 Вт после релиза Gigabyte
Авто и мото

Производство седана Solaris HS в Санкт-Петербурге завершено — Автостат
ПФО

Двух амурских тигрят перевезли из Хабаровского края в Казань для размещения в зооботсаду
Туризм

Эксперты рассказали, в каких рядах самолёта слабее ощущается турбулентность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet