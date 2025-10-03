Дамблдор обошёл всех классиков: кого россияне назвали идеальным учителем

Каждый год ко Дню учителя в России проводятся самые разные исследования и опросы. Одно из последних касалось того, у каких литературных персонажей россияне хотели бы учиться, и с кем из книжных героев школьного или студенческого возраста они себя ассоциируют. Организаторы — сервис "Литрес", "Ростелеком" и LiveLib. Результаты оказались неожиданными: лидером стал не строгий классический педагог, а волшебник Альбус Дамблдор из вселенной "Гарри Поттера".

Четверть респондентов назвали именно его — мудрого, но и противоречивого директора школы Хогвартс. На втором месте оказалась добрая и заботливая Лидия Михайловна из "Уроков французского", а третью строчку занял лесничий и друг Гарри — Рубеус Хагрид.

"Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора", — отметила редактор художественной литературы группы компаний "Литрес" Анна Данилина.

Она подчеркнула, что образ Дамблдора неоднозначен: в книге он относился к Гарри скорее как к средству в борьбе против Волан-де-Морта, а к юному Тому Реддлу проявил недостаточно участия, что во многом предопределило трагедию.

Сравнение литературных наставников

Персонаж Произведение Особенности образа Количество голосов Альбус Дамблдор "Гарри Поттер" Мудрый директор Хогвартса, символ справедливости, но не лишён слабостей 25% Лидия Михайловна "Уроки французского" Учительница, проявляющая заботу и человечность 13% Рубеус Хагрид "Гарри Поттер" Лесничий, добрый и преданный друг 12%

А что если…

А что если бы у Тома Реддла был внимательный наставник вроде Лидии Михайловны? Возможно, судьба самого могущественного злодея волшебного мира сложилась бы иначе. Этот вопрос поднимает важную тему: влияние педагога на формирование личности ученика.

3 интересных факта

В 2023 году в мировом опросе о лучших наставниках в книгах Дамблдор также занял первое место. Гермиона Грейнджер стала лидером среди книжных учеников в том же исследовании, набрав 25%. В российском топе оказались и герои западной, и отечественной литературы — от Холдена Колфилда до Тимура из "Тимура и его команды".

