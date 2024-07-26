Глава словацкого правительства Роберт Фицо в ходе телефонной беседы с украинским премьер-министром выдвинул предложение о техническом решении для возобновления транспортировки нефти от российской корпорации "Лукойл".
Эта информация содержится в официальном заявлении кабинета министров Словакии.
Согласно сообщению, распространенному в пятницу, Фицо представил своему украинскому коллеге вариант технического решения, в реализации которого могли бы принять участие несколько государств, включая Словакию.
Уточняется, что в пятницу состоялся очередной телефонный разговор между Фицо и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. В ходе этой беседы вновь обсуждался вопрос транзита российской нефти через территорию Украины.
Данная инициатива словацкого премьера демонстрирует стремление найти компромиссное решение в сложившейся ситуации с транзитом нефти. Предложенный вариант с участием нескольких стран может способствовать разрешению текущих трудностей и возобновлению поставок энергоресурсов.
Фото: flickr. com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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