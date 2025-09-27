Когда тело горит болью, а врачи не находят причину: что такое фибромиалгия

Фибромиалгия — это хроническое заболевание, которое сопровождается болью в мышцах и суставах по всему телу. Пациенты описывают её как тянущую, жгучую или ноющую, а также часто жалуются на усталость, утреннюю скованность, бессонницу, головные боли и трудности с концентрацией внимания. Несмотря на большое количество жалоб, выявить болезнь бывает крайне сложно.

"Диагностика фибромиалгии — сложный процесс, поскольку симптомы перекликаются с проявлениями множества других заболеваний. Особой сложностью является отсутствие специфических лабораторных или инструментальных маркеров, подтверждающих диагноз. Чаще всего врачам приходится исключать другие причины боли: ревматоидный артрит, системную красную волчанку, гипотиреоз, депрессию", — сказал физиотерапевт, невролог Илья Цюпко.

Почему фибромиалгию трудно диагностировать

У болезни нет специфических анализов: ни кровь, ни МРТ, ни УЗИ не дают прямого ответа. Поэтому врачам приходится исключать схожие состояния. В результате диагностика может занимать месяцы и даже годы, а пациент всё это время страдает от боли и снижения качества жизни.

Сравнение: фибромиалгия и похожие болезни