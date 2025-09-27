Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:40

Когда тело горит болью, а врачи не находят причину: что такое фибромиалгия

Невролог Цюпко: диагностика фибромиалгии осложнена отсутствием специфических маркеров

Фибромиалгия — это хроническое заболевание, которое сопровождается болью в мышцах и суставах по всему телу. Пациенты описывают её как тянущую, жгучую или ноющую, а также часто жалуются на усталость, утреннюю скованность, бессонницу, головные боли и трудности с концентрацией внимания. Несмотря на большое количество жалоб, выявить болезнь бывает крайне сложно.

"Диагностика фибромиалгии — сложный процесс, поскольку симптомы перекликаются с проявлениями множества других заболеваний. Особой сложностью является отсутствие специфических лабораторных или инструментальных маркеров, подтверждающих диагноз. Чаще всего врачам приходится исключать другие причины боли: ревматоидный артрит, системную красную волчанку, гипотиреоз, депрессию", — сказал физиотерапевт, невролог Илья Цюпко.

Почему фибромиалгию трудно диагностировать

У болезни нет специфических анализов: ни кровь, ни МРТ, ни УЗИ не дают прямого ответа. Поэтому врачам приходится исключать схожие состояния. В результате диагностика может занимать месяцы и даже годы, а пациент всё это время страдает от боли и снижения качества жизни.

Сравнение: фибромиалгия и похожие болезни

Заболевание Симптомы Отличия
Фибромиалгия Распространённая боль, усталость, бессонница Нет воспаления суставов, анализы в норме
Ревматоидный артрит Боль и воспаление суставов Повышенные маркеры воспаления
Волчанка Боль, сыпь, поражение органов Специфические антитела в крови
Гипотиреоз Усталость, слабость, боль Снижен уровень гормонов щитовидки
Депрессия Усталость, бессонница, боли Преобладает психоэмоциональный компонент

Лечение: комплексный подход

"На данный момент фибромиалгию нельзя полностью излечить. Однако с помощью правильного и постоянного лечения можно существенно снизить симптомы и повысить качество жизни пациентов", — заключил Илья Цюпко.

Методы терапии включают:

  • Медикаменты: НПВС, антидепрессанты, миорелаксанты, средства для сна.

  • Физиотерапию: массаж, упражнения, акупрессуру.

  • Образ жизни: регулярная физическая активность, питание, стресс-менеджмент.

  • Психотерапию: помощь в борьбе с депрессией и тревожностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать симптомы → хроническая боль, депрессия → раннее обращение к врачу.

  • Полностью полагаться только на таблетки → слабый результат → сочетание медикаментов с физиотерапией.

  • Отказ от физической активности → ухудшение состояния → щадящие упражнения для выносливости.

А что если болезнь влияет на сердце и иммунитет?

Фибромиалгия затрагивает не только мышцы и нервы. У пациентов нередко повышается давление, возникает тахикардия, снижается сопротивляемость инфекциям. Поэтому терапия должна быть направлена на весь организм, а не только на устранение боли.

