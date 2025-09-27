Когда тело горит болью, а врачи не находят причину: что такое фибромиалгия
Фибромиалгия — это хроническое заболевание, которое сопровождается болью в мышцах и суставах по всему телу. Пациенты описывают её как тянущую, жгучую или ноющую, а также часто жалуются на усталость, утреннюю скованность, бессонницу, головные боли и трудности с концентрацией внимания. Несмотря на большое количество жалоб, выявить болезнь бывает крайне сложно.
"Диагностика фибромиалгии — сложный процесс, поскольку симптомы перекликаются с проявлениями множества других заболеваний. Особой сложностью является отсутствие специфических лабораторных или инструментальных маркеров, подтверждающих диагноз. Чаще всего врачам приходится исключать другие причины боли: ревматоидный артрит, системную красную волчанку, гипотиреоз, депрессию", — сказал физиотерапевт, невролог Илья Цюпко.
Почему фибромиалгию трудно диагностировать
У болезни нет специфических анализов: ни кровь, ни МРТ, ни УЗИ не дают прямого ответа. Поэтому врачам приходится исключать схожие состояния. В результате диагностика может занимать месяцы и даже годы, а пациент всё это время страдает от боли и снижения качества жизни.
Сравнение: фибромиалгия и похожие болезни
|Заболевание
|Симптомы
|Отличия
|Фибромиалгия
|Распространённая боль, усталость, бессонница
|Нет воспаления суставов, анализы в норме
|Ревматоидный артрит
|Боль и воспаление суставов
|Повышенные маркеры воспаления
|Волчанка
|Боль, сыпь, поражение органов
|Специфические антитела в крови
|Гипотиреоз
|Усталость, слабость, боль
|Снижен уровень гормонов щитовидки
|Депрессия
|Усталость, бессонница, боли
|Преобладает психоэмоциональный компонент
Лечение: комплексный подход
"На данный момент фибромиалгию нельзя полностью излечить. Однако с помощью правильного и постоянного лечения можно существенно снизить симптомы и повысить качество жизни пациентов", — заключил Илья Цюпко.
Методы терапии включают:
-
Медикаменты: НПВС, антидепрессанты, миорелаксанты, средства для сна.
-
Физиотерапию: массаж, упражнения, акупрессуру.
-
Образ жизни: регулярная физическая активность, питание, стресс-менеджмент.
-
Психотерапию: помощь в борьбе с депрессией и тревожностью.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать симптомы → хроническая боль, депрессия → раннее обращение к врачу.
-
Полностью полагаться только на таблетки → слабый результат → сочетание медикаментов с физиотерапией.
-
Отказ от физической активности → ухудшение состояния → щадящие упражнения для выносливости.
А что если болезнь влияет на сердце и иммунитет?
Фибромиалгия затрагивает не только мышцы и нервы. У пациентов нередко повышается давление, возникает тахикардия, снижается сопротивляемость инфекциям. Поэтому терапия должна быть направлена на весь организм, а не только на устранение боли.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru