Йога
Йога
© Yoga by Dave Rosenblum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Когда тело отказывается слушаться: как физкультура спасает от постоянной боли

Аэробика, йога и тай-чи улучшают сон и снижают усталость при фибромиалгии — врач Кхандельвал

Представьте, что простое движение может уменьшить боль, вернуть энергию и даже улучшить сон. Для миллионов людей с фибромиалгией именно физическая активность становится тем самым инструментом, который помогает справляться с недугом. Несмотря на хроническую усталость и постоянные боли, правильно подобранные упражнения способны изменить качество жизни.

Что такое фибромиалгия

Фибромиалгия — это заболевание, при котором человек ощущает постоянную боль во всём теле. Как отмечает доктор Сонали Кхандельвал, профессор медицины в области ревматологии в Rush Medical College:

"[Fibromyalgia] сопровождается хронической распространённой болью по всему телу. Часто она связана с усталостью и когнитивными нарушениями, такими как туман в голове".

Среди симптомов — бессонница, синдром раздражённого кишечника, мигрени, синдром беспокойных ног. По данным Arthritis Foundation, у пациентов с фибромиалгией на 20 % чаще встречаются тревожные расстройства и депрессия. Учёные до сих пор не знают точную причину болезни, однако предполагают, что она может быть связана с генетикой и запускаться стрессом, инфекциями или повторными травмами.

Почему движение помогает

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указывают, что у людей с этим диагнозом наблюдается "аномальная обработка болевых сигналов" — повышенная чувствительность к боли. Упражнения же, напротив, усиливают кровоток к мышцам и сухожилиям, улучшают сон и общее самочувствие. Более того, регулярная активность снижает усталость и помогает бороться с так называемым "фиброфогом".

Исследования показывают: уже через 4-6 недель занятий 60-70 % пациентов отмечают значительные улучшения. Главное правило — двигаться "низко и медленно", постепенно увеличивая нагрузку.

Подходящие виды тренировок

Для людей с фибромиалгией подходят мягкие, щадящие упражнения. Вот что рекомендуют специалисты:

  • Аэробика низкой интенсивности. Пешие прогулки или тренажёр-эллипс помогают улучшить работу сердца и мышц.
  • Водная гимнастика. Тёплый бассейн снижает болевые ощущения — исследование показало уменьшение боли на 15 % уже после одного занятия.
  • Лёгкие силовые упражнения. С резинкой или гантелями малого веса. Даже изометрическая нагрузка без видимого движения способна уменьшить боль.
  • Тай-чи и йога. Спокойные практики, которые сочетают растяжку и дыхание, способствуют расслаблению и восстановлению концентрации.
  • Растяжка и дыхательные упражнения. Они улучшают качество сна и помогают снизить гиперчувствительность нервной системы.

Сколько нужно заниматься

Универсальной программы нет, но начать можно с 20 минут лёгкой аэробики дважды в неделю. Даже шесть минут пешей прогулки ежедневно в течение шести недель уже дают положительный эффект. Постепенно можно довести до 30 минут три-четыре раза в неделю. Специалисты называют этот подход "методом Златовласки" — когда нагрузка должна быть "в самый раз".

Несколько практических советов

  • Начинайте медленно и увеличивайте нагрузку на 10 % каждые несколько дней, если самочувствие позволяет.
  • Тёплый душ после тренировки помогает расслабить мышцы.
  • Новые виды упражнений лучше осваивать под присмотром инструктора или физиотерапевта.
  • Найдите партнёра по тренировкам: совместные занятия повышают мотивацию.

Фибромиалгия остаётся загадкой для медицины, но одно уже доказано: движение действительно лечит. Пусть маленькими шагами, но регулярные упражнения помогают вернуть контроль над телом и качеством жизни.

Читайте также

Упражнения с резиновой лентой для груди: программа Ноама Тамира и Кей Феттерс сегодня в 6:10

Отжимания доводят до выгорания: альтернатива, которая спасает мышцы

Отжимания надоели? Попробуйте комплекс с резиновой лентой: 6 упражнений, которые сделают грудные мышцы сильнее и разнообразят вашу тренировку.

Читать полностью » Стивен Хэд: упражнение face pull помогает исправить осанку и снизить нагрузку на шею сегодня в 2:50

Упражнение, которое меняет осанку за минуты: секрет зала без штанги

Face pull — простое упражнение, которое укрепляет спину, исправляет осанку и развивает мышцы плеча. Почему оно так эффективно и как делать правильно?

Читать полностью » На открытии CrossFit Games 2025 атлеты прошли испытание бегом и греблей сегодня в 2:46

Участникам CrossFit Games дали задание, которое сломило даже ветеранов

Первая тренировка CrossFit Games 2025 оказалась испытанием на выносливость: длинные дистанции, вариации для всех уровней и советы тренерам.

Читать полностью » Психолог Стефани Рот-Голдберг: спорт не заменяет психотерапию сегодня в 2:10

Когда спорт превращается в ловушку: зависимость сильнее, чем кажется

Спорт улучшает настроение и снижает стресс, но может ли он заменить психотерапию? Где проходит грань между пользой и зависимостью? Узнайте ответ.

Читать полностью » Мэттью Форцалья: какие уровни сопротивления на эллипсоиде подходят для похудения сегодня в 1:50

Уровни сопротивления, о которых молчат тренажёры

Как выбрать уровень сопротивления на эллипсоиде? Один секрет поможет развить выносливость, другой — набрать силу, а третий — ускорить похудение.

Читать полностью » Тренеры: в обновлённой версии сегодня в 0:16

Всего три упражнения — а результат такой, что дыхание сбивается уже на первой серии

Тренировка в стиле "Аманда" с акцентом на силу и контроль: приседания, подъемы на грудь и выходы на кольцах в формате 12-9-6.

Читать полностью » Как ускорить восстановление между подходами с помощью дыхания — данные исследований Biology of Sport сегодня в 1:10

Как дыхание помогает поднимать больше и восстанавливаться быстрее

Правильное дыхание способно не только повысить силу и выносливость, но и ускорить восстановление. Узнайте, какие техники помогут вам в зале.

Читать полностью » Тренер Бриттани Хаммонд назвала 7 упражнений для подготовки к бурпи сегодня в 0:50

Семь шагов, которые превращают мучение бурпи в удовольствие

Бурпи пугают многих, но 7-дневный челлендж доказывает: освоить это упражнение может каждый. Узнайте, как шаг за шагом прийти к идеальной технике.

Читать полностью »

