Яблоки и груши на столе
Яблоки и груши на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

Забытый чемпион: какой фрукт обогнал яблоко и банан по пользе для кишечника

Гастроэнтеролог Белоусов: груша обогнала яблоко и банан по содержанию клетчатки

Многие привыкли считать яблоко главным источником пищевых волокон. Но гастроэнтеролог Евгений Белоусов опроверг этот миф: на самом деле рекордсменом является груша.

Чем груша лучше яблока и банана

Один средний плод весом около 178 г даёт организму примерно 5,5 г клетчатки. Это почти четверть суточной нормы для взрослого человека (25-30 г). Для сравнения:

  • яблоко такого же размера — около 4,4 г;

  • банан — не более 3,1 г.

Таким образом, груша значительно опережает "конкурентов".

Уникальное сочетание волокон

Главное преимущество груши — разнообразие клетчатки.

  • Растворимые волокна помогают регулировать уровень сахара в крови и снижать холестерин.

  • Нерастворимые волокна ускоряют продвижение пищи по кишечнику и поддерживают его нормальную работу.

Польза для организма

Регулярное употребление груш:

  • улучшает пищеварение и баланс микрофлоры;

  • снижает риск запоров;

  • укрепляет здоровье ЖКТ;

  • обеспечивает антиоксидантную и противовоспалительную защиту.

Дополнительно фрукт содержит флавоноиды, фенольные кислоты и витамин С, которые положительно влияют на общее самочувствие.

