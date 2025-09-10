Забытый чемпион: какой фрукт обогнал яблоко и банан по пользе для кишечника
Многие привыкли считать яблоко главным источником пищевых волокон. Но гастроэнтеролог Евгений Белоусов опроверг этот миф: на самом деле рекордсменом является груша.
Чем груша лучше яблока и банана
Один средний плод весом около 178 г даёт организму примерно 5,5 г клетчатки. Это почти четверть суточной нормы для взрослого человека (25-30 г). Для сравнения:
-
яблоко такого же размера — около 4,4 г;
-
банан — не более 3,1 г.
Таким образом, груша значительно опережает "конкурентов".
Уникальное сочетание волокон
Главное преимущество груши — разнообразие клетчатки.
-
Растворимые волокна помогают регулировать уровень сахара в крови и снижать холестерин.
-
Нерастворимые волокна ускоряют продвижение пищи по кишечнику и поддерживают его нормальную работу.
Польза для организма
Регулярное употребление груш:
-
улучшает пищеварение и баланс микрофлоры;
-
снижает риск запоров;
-
укрепляет здоровье ЖКТ;
-
обеспечивает антиоксидантную и противовоспалительную защиту.
Дополнительно фрукт содержит флавоноиды, фенольные кислоты и витамин С, которые положительно влияют на общее самочувствие.
