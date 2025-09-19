Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:36

На вкус как десерт, а работает как спортпит: смузи нового поколения

Диетолог: смузи с белой фасолью — быстрый завтрак с высоким содержанием белка и клетчатки

Обычно утро ассоциируется с чашкой кофе и быстрым перекусом на бегу. Но всё больше людей ищут способ начать день с чего-то сытного, питательного и в то же время лёгкого. Именно для этого отлично подходит необычный смузи, напоминающий по вкусу булочку с корицей. Он не только вкусный, но и богат белком и клетчаткой — и всё это без добавления порошковых протеинов.

Неожиданный ингредиент

Главный секрет рецепта — белая фасоль. Звучит странно, но именно она делает текстуру напитка невероятно кремовой, а вкус остаётся нейтральным и не перебивает другие продукты. К тому же половина стакана фасоли добавляет внушительную порцию белка и клетчатки. При этом подойдут не только фасоль "нави", но и другие белые сорта — например, каннеллини или бобы лима.

"Они просто делают смузи сладким и вкусным", — сказала диетолог Дезире Нильсен.

Польза для организма

Такой напиток может похвастаться примерно 20 граммами белка и 12 граммами клетчатки. Эти показатели особенно важны для завтрака. Белок поддерживает концентрацию и энергию, помогает дольше не чувствовать голода и ускоряет восстановление после тренировок. Клетчатка же заботится о работе кишечника, питает полезные бактерии и способствует чувству насыщения.

Нильсен объясняет, что продукты с высоким содержанием клетчатки занимают больше места в желудке, а это помогает организму быстрее "понять", что он сыт.

Простота приготовления

Смузи готовится буквально за три минуты. Достаточно положить в блендер банан, соевое молоко, половину стакана белой фасоли и добавить несколько дополнительных ингредиентов: миндальное масло, финики, корицу, ваниль и щепотку соли. Последняя деталь играет важную роль — соль усиливает естественную сладость и подчёркивает вкус корицы.

Всё это нужно смешать в течение 45-60 секунд, пока не получится однородная масса.

Для тех, кто всегда в движении

Благодаря быстроте приготовления и питательному составу смузи идеально подойдёт для занятых людей. Его можно взять с собой на работу, в дорогу или выпить перед тренировкой. Такой завтрак заменяет полноценный приём пищи и помогает избежать соблазна перекусить чем-то менее полезным.

"Мне нравится, что можно просто закинуть полезные продукты в блендер и получить сбалансированное блюдо за три минуты", — отметила диетолог Дезире Нильсен.

Чем дополнить

Хотя смузи сам по себе довольно сытный, его легко можно разнообразить. Например, подать с тостом с корицей и сахаром, чтобы усилить пряный вкус. А если нужен вариант для поездки, то лучше взять с собой несколько энергетических шариков — получится удобный и полезный перекус в дополнение к напитку.

Итог

Такой смузи — находка для тех, кто ценит вкус, скорость и пользу. Сочетание белка и клетчатки делает его полноценным завтраком, а простые ингредиенты позволяют приготовить напиток в любой момент.

