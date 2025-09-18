Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:48

Думаете, что едите достаточно овощей? Возможно, это иллюзия

Специалисты рассказали, какие продукты обманывают здоровым видом, но бедны клетчаткой

Увеличить клетчатку "на автомате" с помощью хлеба, овощей и фруктов кажется простым решением. Но даже внутри привычных категорий полно продуктов, которые дают меньше клетчатки, чем мы ожидаем. Итог: план по 25-38 г в сутки (для взрослых 19-50 лет) срывается, а вместе с ним — и бонусы клетчатки: сытость, регулярный стул, снижение "плохого" холестерина и поддержка сердца.

Почему "здоровый вид" обманчив

Маркетинговые ярлыки, рафинирование и высокий процент воды в продукте — частые причины низкой фактической клетчатки. Смотрим состав (цельнозерновая мука на первых позициях), порцию и реальное число граммов клетчатки на этикетке. А теперь — конкретика и чем заменить.

Зерновые и хлеб

  1. "Пшеничный" хлеб. Формулировка "пшеничный" не гарантирует цельнозерновой состав: нередко это обогащённая белая мука и меньше 1 г клетчатки на ломтик. Ищите надписи "цельная пшеница/вся пшеница/грейем" и считайте: около 2 г на ломтик — нормальный ориентир.

  2. Коричневый рис. Он действительно богаче белого, но всего ≈1,5 г на 1/2 чашки готового продукта. Альтернатива: киноа (≈5 г на чашку), камут (≈4 г на 1/2 чашки), смесь "рис + бобовые/злаки".

Завтраки из коробки

  1. Некоторые хлопья. Рисовые часто почти без клетчатки (≈0,5 г на большую порцию). Больше шансов у цельнопшеничных или с добавленным подорожником: например, цельнозерновые "чекс"-типа или отрубные смеси дают 8-13 г на порцию.

Овощи, которые "не тянут" по клетчатке

  1. Капуста белокочанная. ≈3 г на чашку варёной — меньше, чем у родственников. Усильте брокколи (≈5 г) или брюссельской капустой (≈6 г) в одном блюде.

"Не нужно полностью убирать капусту", — сказала диетолог Винчи Цуй.

  1. Огурцы. Около 1,5 г на штуку. Соус вместо ранча — хумус, а в салат добавьте нут или киноа.

  2. Томаты. ≈1,5 г на плод. Скомбинируйте с "крепкими" зелёными: кале, шпинатом, коллардами.

  3. Морковь. <1,5 г на штуку. В горячих гарнирах заменяйте частью брокколи/коллардов; в салатах добавляйте зелёный горошек (≈9 г на чашку варёного).

  4. Сырой шпинат. 2 чашки — всего ≈1 г. Тепловая обработка уменьшает объём и помогает "добрать": 1 чашка варёного уже >4 г.

  5. Листовой салат. ≈0,5 г на чашку. Делайте основу блюд не из салата, а из бобовых/артишоков/цельных злаков, а листья — как добавку.

Фрукты с неожиданно скромными цифрами

  1. Манго. Половинка даёт <2 г. За тропический профиль с клетчаткой лучше взять гуаву (≈9 г на чашку).

  2. Арбуз. <1 г на чашку, зато много воды. Для хруста и клетчатки — яблоко (≈4 г на штуку) или груша (≈6 г).

Как "добрать" клетчатку без стресса

• Считайте не "здоровые названия", а граммы на этикетке: цель — 25-35 г в день.
• Собирайте тарелку по принципу: 1/2 — овощи/фрукты с высоким содержанием клетчатки (ягоды, бобовые, крестоцветные), 1/4 — цельные злаки, 1/4 — белок.
• Миксуйте "слабые" продукты с "сильными": огурец + хумус; салат + фасоль + киноа; морковь + горох; помидоры + тушёная зелень.
• Дробите цель: добавляйте по 3-5 г за приём — так вы избежите вздутия и быстро выйдете на норму.

"Фрукты — это настоящий выигрыш по клетчатке", — сказала диетолог Дезире Нильсен.

Итог

Не списывайте продукты из списка — у них есть и другие плюсы (витамины, вода, вкус). Но если цель — клетчатка, используйте точные цифры и простые замены, а не внешний вид и маркетинг. Тогда даже "скромные" по клетчатке позиции станут частью рациона, который реально работает.

