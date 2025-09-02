Электромобиль за цену гибрида: чем удивил Grande Panda 2025

Fiat представил обновленную версию Grande Panda 2025 года, и теперь модель доступна в двух вариантах — гибридном и полностью электрическом. Интерес к новинке оказался высоким: спустя всего год после мировой премьеры в Великобритании стартовал прием заказов. Автомобиль позиционируется как доступное решение для городских условий, сочетая практичность, экономичность и современный дизайн.

Цены и доступность

Производитель сделал ставку на привлекательную стоимость. Гибридная версия обойдется от 18 035 фунтов стерлингов (примерно 1,97 млн рублей), что делает её одной из самых бюджетных на рынке. Электрический вариант Grande Panda E стартует с 19 535 фунтов (около 2,13 млн рублей), но официальная цена в базовой комплектации составляет 21 035 фунтов (2,29 млн рублей). Благодаря государственной программе поддержки Fiat E-Grant покупатель может сэкономить — итоговая стоимость снижается до 19 000 фунтов (2,07 млн рублей). Это позволяет Grande Panda конкурировать с другими доступными электромобилями: к примеру, Renault 5 стоит от 21 495 фунтов (2,34 млн рублей) после скидки, а Citroen e-C3 — от 20 595 фунтов (2,25 млн рублей).

Особенности гибридной версии

Гибридная Grande Panda получила проверенную силовую установку: 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 108 л. с. работает вместе с 28-сильным электромотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает низкий расход топлива — до 56,5 миль на галлон (около 5 литров на 100 км) и выбросы всего 115 г CO₂ на километр. Электромотор питается от 48-вольтовой батареи и позволяет двигаться в полностью электрическом режиме на скорости до 18 миль в час — это особенно удобно в городских пробках. Кроме того, он помогает при разгоне и восстанавливает энергию при торможении.

Электрическая Grande Panda E

Полностью электрическая версия оснащена аккумулятором на 44 кВт·ч и электродвигателем мощностью 111 л. с. Запас хода достигает 199 миль (около 320 км), что делает автомобиль подходящим не только для повседневных поездок по городу, но и для загородных поездок. Заряжать батарею можно как от домашнего блока (около 6-7 часов), так и с помощью быстрой зарядки, которая позволяет восполнить до 80% ёмкости за полчаса.

Комплектации и оснащение

Fiat предлагает Grande Panda в нескольких вариантах исполнения. Для гибридной версии доступны комплектации Pop, Icon и La Prima, а электрическая версия предлагается в исполнениях RED и La Prima. Уже в базе предусмотрены 10-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном 10,25 дюймов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto без проводов, а также набор систем помощи водителю. В числе стандартных функций — светодиодные фары и датчики парковки.

Топовая версия La Prima выделяется богатыми опциями: отделка салона из бамбукового волокна, беспроводная зарядка смартфонов, камера заднего вида, подогрев руля, сидений и даже лобового стекла. Кроме того, автомобиль оснащен системой бесключевого доступа, что делает его использование максимально комфортным.