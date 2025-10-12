Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Fiat логотип
Fiat логотип
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:12

Спортивный, умный, живой: как Fiat Argo стал символом разумного драйва

Fiat: версия Argo HGT остаётся востребованной спустя четыре года после снятия

Даже спустя несколько лет после ухода с конвейера, Fiat Argo HGT продолжает притягивать внимание автомобилистов. Хэтчбек, сочетающий спортивный дух и комфорт повседневной езды, стал для бренда своеобразным символом "разумного драйва" — когда удовольствие от управления не требует жертвовать экономией и практичностью.

Возрождение духа "гранд-туризма"

Когда в 2017 году Fiat представил Argo HGT, публика сразу поняла — перед ней не просто очередной городской хэтчбек. Аббревиатура HGT (High Gran Tourisme) намекала на амбиции модели: обеспечить динамику и дизайн, достойные куда более дорогих автомобилей. В эпоху, когда массовый автопром делал ставку на экономию и универсальность, итальянцы предложили стиль и характер за доступные деньги.

Модель выпускалась до 2021 года и заняла особое место в линейке марки — именно она стала мостом между повседневным хэтчбеком и эмоциональным спорткаром. Сегодня, несмотря на снятие с производства, Argo HGT востребован на вторичном рынке и сохраняет высокую остаточную стоимость.

Почему он до сих пор интересен

Главная причина популярности Argo HGT — баланс характеристик. Это не просто "горячий" хэтчбек, а автомобиль, способный одинаково уверенно чувствовать себя и на городских улицах, и на трассе. Под капотом — атмосферный мотор 1.8 E. torQ Flex мощностью до 139 л. с. с крутящим моментом 19,3 кгс·м. Пара ему — проверенный шестиступенчатый "автомат" Aisin, известный по множеству моделей Toyota и Peugeot.

Такое сочетание обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10,4 секунды и максимальную скорость 192 км/ч. Для городского автомобиля это впечатляющий результат, особенно если учесть расход топлива: около 7,2 км/л в городе и 9,5 км/л по трассе на этаноле.

Сравнение с конкурентами

Параметр Fiat Argo HGT Renault Kwid Chevrolet Onix
Мощность, л. с. 139 68 116
Разгон 0-100 км/ч, с 10,4 14,7 11,3
Средний расход, км/л 8,3 13,7 10,1
Стоимость (2025, FIPE) от 66 396 до 78 204 реалов от 78 690 реалов от 82 000 реалов

Таблица наглядно показывает, что даже в 2025 году Argo HGT остаётся привлекательным выбором: при большей мощности и богатой комплектации он дешевле некоторых базовых конкурентов.

Комфорт и оснащение

Fiat традиционно уделяет внимание интерьеру — и Argo HGT не стал исключением. Несмотря на спортивный характер, салон выполнен в духе "умного комфорта": всё под рукой, материалы приятны на ощупь, эргономика продумана до мелочей.

Оснащение достойно более дорогого сегмента: кондиционер, круиз-контроль, система стабилизации, помощь при старте на подъёме, Start & Stop, контроль давления в шинах, Isofix, мультимедиа с 7-дюймовым экраном, бортовой компьютер, подголовники для всех пассажиров и регулируемая по высоте рулевая колонка.

Советы шаг за шагом: как выбрать подержанный Argo HGT

  1. Проверьте коробку передач. Автомат Aisin надёжен, но чувствителен к замене масла. Если владелец не обслуживал её каждые 60 тыс. км — возможны рывки.

  2. Осмотрите подвеску. На неровных дорогах быстро изнашиваются сайлентблоки — стандартная особенность для спортивных Fiat.

  3. Проверьте систему Start & Stop. При низком заряде аккумулятора она может отключаться — это не поломка, но сигнал о необходимости профилактики.

  4. Оцените состояние салона. У спортивных версий часто страдают сиденья — если обивка сильно изношена, это повод торговаться.

  5. Сверьте реальный расход топлива. Если показатели выше нормы, стоит проверить свечи и воздушный фильтр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать сервисную историю.
    Последствие: скрытые неисправности двигателя или коробки.
    Альтернатива: выбрать автомобиль с прозрачной историей обслуживания у официального дилера.

  • Ошибка: Ставить неоригинальные детали подвески.
    Последствие: ухудшение управляемости и комфорта.
    Альтернатива: использовать оригинальные запчасти Fiat или их аналоги от Magneti Marelli.

  • Ошибка: Игнорировать давление в шинах.
    Последствие: повышенный расход и неравномерный износ резины.
    Альтернатива: установить систему контроля TPMS, если она отсутствует.

А что если сравнить с новым авто?

Многие задаются вопросом: стоит ли покупать подержанный Argo HGT, если за те же деньги можно взять новый бюджетный хэтчбек вроде Kwid? Ответ прост — Argo ощутимо выше классом. Он предлагает мощный мотор, богатое оснащение и управляемость, недоступные в сегменте ультракомпактных моделей.

Да, расход топлива выше, но удовольствие от езды, шумоизоляция и динамика делают этот компромисс оправданным.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Спортивный дизайн и отличная управляемость Повышенный расход топлива
Богатая комплектация за свою цену Жёсткая подвеска на плохих дорогах
Надёжная коробка Aisin Ограниченная доступность запчастей
Просторный салон и багажник 300 л Не выпускается с 2021 года
Высокая остаточная стоимость Нет версии с турбомотором

Мифы и правда

Миф 1. Argo HGT — "чисто городской" автомобиль.
Правда: при клиренсе 157 мм и энергоёмкой подвеске он отлично ведёт себя и на трассе.

Миф 2. Автомат у Fiat ненадёжный.
Правда: коробка Aisin зарекомендовала себя десятилетиями, при правильном обслуживании служит более 200 тыс. км.

Миф 3. Запчасти сложно найти.
Правда: благодаря распространённости платформы Argo детали доступны — их производят десятки поставщиков, включая Mopar и Magneti Marelli.

Интересные факты

• В Бразилии Fiat Argo HGT выпускался с пакетом "Drive by Wire" — электронная педаль газа улучшала отклик двигателя.
• Версия HGT получила спортивную подвеску с другими пружинами и амортизаторами.
• В 2019 году модель участвовала в национальном автопробеге Fiat, пройдя 10 000 км без серьёзных поломок.

Исторический контекст

Fiat Argo пришёл на смену сразу трём моделям: Punto, Palio и Bravo. Компания решила объединить их сильные стороны в одной платформе, чтобы предложить универсальный хэтчбек для разных рынков. В версии HGT бренд подчеркнул молодёжный характер, добавив спортивные акценты и улучшенную аэродинамику.

Сегодня Argo HGT остаётся примером того, как даже массовая марка может предложить автомобиль с характером — эмоциональный, технологичный и надёжный.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей в 2025 году — данные аналитиков сегодня в 0:21
Илон Маск проиграл китайцам: как BYD лишил Tesla короны мирового лидера

Китайская BYD впервые обошла Tesla по продажам электрокаров, и теперь эксперты спорят, сможет ли Илон Маск вернуть лидерство компании.

Читать полностью » При загоревшейся лампочке топлива можно проехать 70–100 км вчера в 23:35
Лампочка топлива мигает — а вы уже паникуете? Эксперт раскрыл главную автомобильную ловушку

Загорелась лампочка топлива — не спешите на первую попавшуюся заправку. Моторист объяснил, почему торопливость может обернуться ремонтом, а спокойствие — экономией.

Читать полностью » Сверление катализатора приводит к поломке двигателя вчера в 23:32
Сверление катализатора — это бомба замедленного действия в вашем автомобиле

Автомеханики всё чаще сталкиваются с "народным лайфхаком" — сверлением катализатора. Разбираемся, зачем это делают водители и почему такое решение может стоить двигателя.

Читать полностью » Галогенные фары оказались эффективнее LED в зимних условиях вчера в 22:40
Галогенные фары — это не прошлый век: 3 причины, почему они спасают жизни

Светодиоды считаются современнее, но в некоторых ситуациях старые добрые галогенные фары дают фору новинкам — и по цене, и по безопасности.

Читать полностью » За использование магнитной рамки для скрытия номера грозит штраф 5000 рублей и лишение прав вчера в 22:38
Магнитные рамки на номерах: от экономии до суда один шаг

Магнитная рамка для номера кажется безобидным аксессуаром, но её использование для сокрытия регистрационного знака грозит штрафами и лишением прав — разберёмся, почему.

Читать полностью » вчера в 21:56
Машина стареет быстрее хозяина: как пятилетние авто вдруг стали мечтой россиян

В России растёт интерес к пятилетним автомобилям — особенно к отечественным моделям. Какие марки лидируют и стоит ли покупать такие машины прямо сейчас?

Читать полностью » Tesla запатентовала надувной спойлер с автоматическим изменением формы для Cybertruck вчера в 20:52
Металл больше не нужен: как Tesla уничтожила сам смысл слова "спойлер"

Tesla снова впереди: Cybertruck получит спойлер, который не из металла, а из воздуха. Как работает это чудо инженерии — и что оно даст водителям?

Читать полностью » Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 67% — данные вчера в 19:04
Когда машин меньше, а выбор больше: странный феномен российского автогода

Импорт новых автомобилей в Россию резко сократился, но рынок при этом не рухнул — на смену зарубежным поставкам пришли локальные сборки и новые бренды из Азии.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Смоленск: Крепость Бориса Годунова, Успенский собор и панорамы семи холмов
Еда
Салат Сыр под шубой получается питательным
Спорт и фитнес
Персональный тренер OriGym Джеймс Брэди: упражнения с эспандером укрепляют руки без вреда для суставов
Наука
NASA: две кометы подойдут к Земле на минимальное расстояние в октябре
Садоводство
Осенью растения направляют энергию в корни, а не в листья
Спорт и фитнес
Круговая тренировка для дома: комплекс упражнений для выносливости и тонуса
Дом
Специалисты предупредили, что личинки вредителей могут попасть в крупу ещё на производстве
Садоводство
Забор для частного дома должен быть выше полутора метров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet