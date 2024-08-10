Фиалки и их тайный вред: почему эти цветы могут стать вашим проклятием

Согласно народным поверьям, держать фиалки в доме категорически не рекомендуется. Считается, что эти цветы могут приносить в дом неприятности.
Можно ли держать фиалки в доме?
Согласно народным поверьям, фиалки могут негативно влиять на личную жизнь женщины. Им приписывают способность отпугивать мужчин из дома. Кроме того, фиалки называют "энергетическими вампирами".
Однако, существуют и положительные приметы о фиалках. Говорят, что этот цветок приносит в дом достаток, мир и гармонию.
С научной точки зрения, фиалки абсолютно безопасны: они не ядовиты и не вызывают аллергии.
Фото: commons. wikimedia.org/Kor!An (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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