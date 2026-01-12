Февральская прибавка не будет одинаковой: федеральные и региональные выплаты разойдутся по темпам

Крупная индексация социальных выплат традиционно приходится на начало февраля, и 2026 год не станет исключением. Об этом сообщает ТАСС.

С1 февраля прибавку получат семьи с детьми, временно безработные и льготники, а в ряде регионов вырастут местные пособия. Повышение затронет как федеральные меры поддержки, так и выплаты, установленные субъектами РФ.

Федеральные выплаты: детские пособия и маткапитал

На федеральном уровне индексация коснётся сразу нескольких выплат семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится с 26 941,71 рубля до 28 773,75 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком для матерей, уволенных во время беременности из-за ликвидации компании, вырастет с 10 103,83 рубля до 10 790,89 рубля.

"Индексация коснётся единовременного пособия при рождении ребёнка. Размер пособия увеличится с 26 941,71 рубля до 28 773,75 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, выплачиваемое матерям, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией компании, увеличится с 10 103,83 рубля до 10 790,89 рубля", — рассказала Оксана Красовская.

Отдельно планируется индексация материнского капитала на 6,8%. Сейчас на первого ребёнка и на второго, который рождён (усыновлён) до 31 декабря 2019 года, выплата составляет 690 266,95 рубля, после индексации она станет 737 205,10 рубля. На второго ребёнка, рождённого (усыновлённого) после 2020 года при условии, что право на господдержку ранее не возникало, сумма увеличится с 912 162,09 рубля до 974 189,11 рубля, а доплата за второго ребёнка при уже полученном маткапитале на первого вырастет с 221 895,14 рубля до 236 984 рубля.

Пособие по безработице, ЕДВ и выплаты на погребение

С 1 февраля 2026 года планируется индексация пособия по безработице на 6,8%. Максимальный размер, который сейчас составляет 15 044 рубля за первые три месяца и 5 880 рублей за следующие три месяца, после повышения должен составить 15 916,55 рубля и 6 279,84 рубля соответственно. Минимальное пособие увеличится с 1 764 рублей до 1 884 рублей.

Также с 1 февраля индексируются ежемесячные денежные выплаты и право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг для определённых категорий граждан. В перечне названы инвалиды войны, ветераны боевых действий (из числа отдельных категорий, преимущественно военнослужащие), члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ лиц из состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной ПВО, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц Ленинграда, инвалиды, дети-инвалиды и пострадавшие от радиации. Кроме того, социальное пособие на погребение при индексации на 6,8% увеличится с 9 165,37 рубля до 9 788,62 рубля.

Региональные индексации: Севастополь, Ульяновская и Магаданская области

В Севастополе выплаты проиндексируют на 5,4%. Ежемесячная выплата на содержание детей в приёмной семье и под опекой (попечительством) вырастет с 24 762 рублей до 26 100 рублей. Региональный материнский капитал увеличится со 141 059 рублей до 148 677 рублей.

Там же поднимут адресные выплаты семьям с детьми: единовременная помощь детям школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей вырастет с 2 021 рубля до 2 131 рубля. Ежегодная помощь на обеспечение школьной и спортивной формой для детей из многодетных семей в период обучения увеличится с 3 665 рублей до 3 863 рублей.

В Ульяновской области с 1 февраля 2026 года на 4% повысят ряд выплат, включая пособия на содержание ребёнка у опекуна и в приёмной семье, вознаграждение и доплаты приёмным родителям, ЕДВ на проезд детям-сиротам, ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий, а также ряд выплат работникам противопожарной и аварийно-спасательной служб.

В Магаданской области на 4% проиндексируют ЕДВ ветеранам труда и жертвам политических репрессий, доплату к пенсии по потере кормильца, выплаты при рождении ребёнка, ежемесячную выплату на ребёнка родителям-студентам и региональный материнский капитал.