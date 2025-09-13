Температура не всегда повод для таблеток: что важно знать родителям
Лихорадка у ребёнка нередко становится поводом для беспокойства родителей, и первое желание — скорее дать жаропонижающее. Однако, как пояснила педиатр Анастасия Мальцева в беседе с "Газетой.ру", такой подход не всегда оправдан.
Когда жаропонижающие не нужны
Врач отметила, что в первые часы болезни лучше воздержаться от препаратов, если температура не превышает 37-38,5 °С.
"Иммунитет может справиться самостоятельно, особенно если ребёнок пьёт, ест и играет", — подчеркнула Мальцева.
Исследования показывают: дети выздоравливают быстрее, если в первые 24-48 часов не получать жаропонижающих. Повышение температуры — естественный защитный механизм организма, который помогает уничтожить вирус.
На что ориентироваться родителям
Главное — не цифры на термометре, а общее состояние ребёнка. Если он активен, интересуется играми и не отказывается от еды и питья, повода для срочного снижения температуры нет.
Чего нельзя делать
Категорически запрещено кутать ребёнка при высокой температуре. Это мешает естественной терморегуляции и может ухудшить самочувствие.
Итог
Жаропонижающие стоит использовать только при действительно высокой температуре или плохом самочувствии малыша. В остальных случаях лучше довериться иммунитету и поддерживать ребёнка правильным уходом — обильным питьём, покоем и лёгкой одеждой.
