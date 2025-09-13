Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Больная девочка
Больная девочка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:12

Температура не всегда повод для таблеток: что важно знать родителям

Педиатр Анастасия Мальцева объяснила, когда ребёнку не нужны жаропонижающие

Лихорадка у ребёнка нередко становится поводом для беспокойства родителей, и первое желание — скорее дать жаропонижающее. Однако, как пояснила педиатр Анастасия Мальцева в беседе с "Газетой.ру", такой подход не всегда оправдан.

Когда жаропонижающие не нужны

Врач отметила, что в первые часы болезни лучше воздержаться от препаратов, если температура не превышает 37-38,5 °С.

"Иммунитет может справиться самостоятельно, особенно если ребёнок пьёт, ест и играет", — подчеркнула Мальцева.

Исследования показывают: дети выздоравливают быстрее, если в первые 24-48 часов не получать жаропонижающих. Повышение температуры — естественный защитный механизм организма, который помогает уничтожить вирус.

На что ориентироваться родителям

Главное — не цифры на термометре, а общее состояние ребёнка. Если он активен, интересуется играми и не отказывается от еды и питья, повода для срочного снижения температуры нет.

Чего нельзя делать

Категорически запрещено кутать ребёнка при высокой температуре. Это мешает естественной терморегуляции и может ухудшить самочувствие.

Итог

Жаропонижающие стоит использовать только при действительно высокой температуре или плохом самочувствии малыша. В остальных случаях лучше довериться иммунитету и поддерживать ребёнка правильным уходом — обильным питьём, покоем и лёгкой одеждой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач предупреждает: эти методы самолечения при простуде ведут к осложнениям сегодня в 9:17

Температура растет, а вы… Стоп! Три опасных действия при простуде, о которых молчат врачи

Самолечение простуды опасно! Антибиотики, жаропонижающие и другие ошибки приводят к серьёзным осложнениям. Когда можно лечиться дома, а когда необходим врач?

Читать полностью » Стоматолог Наталья Еварницкая рассказала, почему одной щётки недостаточно для чистки зубов сегодня в 4:35

Почему зубная щётка очищает только 60% поверхности зубов

Обычной зубной щётки недостаточно для качественной гигиены. Врач объяснила, какие средства стоит подключить и как ухаживать за деснами.

Читать полностью » Елена Малышева предупредила о риске цифровой деменции у детей из-за гаджетов сегодня в 3:32

Смартфоны крадут у ребёнка речь и мышление

У детей гаджеты могут вызвать цифровую деменцию, у пожилых — защитить от когнитивных нарушений. Врачи объяснили, как правильно дозировать экранное время.

Читать полностью » Диетолог Соломатина: резкий отказ от сладкого приводит к слабости и раздражительности сегодня в 2:19

Что происходит с организмом, когда резко перестаёшь есть сладкое

Отказ от сладкого может вызвать слабость и раздражительность, а может пройти безболезненно. Врачи объяснили, почему мнения на этот счёт расходятся.

Читать полностью » Иммунолог Андрей Продеус: женская красота зависит от состояния сосудов сегодня в 1:27

Настоящий секрет женской красоты скрыт не в косметике

Красота женщины зависит не только от ухода, но и от здоровья. Врачи назвали главные факторы, влияющие на молодость и привлекательность.

Читать полностью » Гинеколог Ксения Калашникова назвала основные симптомы эндометриоза сегодня в 0:24

Болезнь-хамелеон: миллионы женщин живут с эндометриозом, не зная об этом

Сильные боли, мигрени и даже проблемы с кишечником могут указывать на эндометриоз. Узнаем, почему болезнь так сложно распознать.

Читать полностью » Врач Яно предупредил гипертоников об опасности сладких напитков, кофе и энергетиков вчера в 23:44

Привычный обед может закончиться кризом: продукты, которых стоит избегать гипертоникам

Какие продукты делают гипертонию опаснее и почему их стоит заменить полезными альтернативами рассказал кардиолог Роберто Яно.

Читать полностью » Дерматолог Видж: выдавливание прыщей в треугольнике смерти может привести к инфекции мозга вчера в 23:36

Прыщ, который может стоить жизни: врачи назвали запретную зону

Дерматолог объяснил, почему выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» может привести к опасным осложнениям и даже затронуть головной мозг.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Скрытая угроза в диетических продуктах: как подсластители разрушают память
Технологии

Mozilla добавила в Firefox для iOS функцию Shake to Summarize
Красота и здоровье

Травматолог Сергей Красильников рассказал о стадиях и лечении Халюс Вальгус
Садоводство

Эксперты: осенью под плодовые деревья нельзя вносить азотные удобрения
Еда

Домашний торт Птичье молоко с желатином получается нежным, по данным кондитеров
Еда

Свинина по-царски в духовке готовится с травами по рецепту кулинаров
Наука

Смертность 90%: в США изучают случаи заражения мелиоидозом
Садоводство

В Югре для компотов рекомендуют бруснику и чернику, для морсов — клюкву
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet