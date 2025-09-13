Температура не всегда повод для таблеток: что важно знать родителям

Лихорадка у ребёнка нередко становится поводом для беспокойства родителей, и первое желание — скорее дать жаропонижающее. Однако, как пояснила педиатр Анастасия Мальцева в беседе с "Газетой.ру", такой подход не всегда оправдан.

Когда жаропонижающие не нужны

Врач отметила, что в первые часы болезни лучше воздержаться от препаратов, если температура не превышает 37-38,5 °С.

"Иммунитет может справиться самостоятельно, особенно если ребёнок пьёт, ест и играет", — подчеркнула Мальцева.

Исследования показывают: дети выздоравливают быстрее, если в первые 24-48 часов не получать жаропонижающих. Повышение температуры — естественный защитный механизм организма, который помогает уничтожить вирус.

На что ориентироваться родителям

Главное — не цифры на термометре, а общее состояние ребёнка. Если он активен, интересуется играми и не отказывается от еды и питья, повода для срочного снижения температуры нет.

Чего нельзя делать

Категорически запрещено кутать ребёнка при высокой температуре. Это мешает естественной терморегуляции и может ухудшить самочувствие.

Итог

Жаропонижающие стоит использовать только при действительно высокой температуре или плохом самочувствии малыша. В остальных случаях лучше довериться иммунитету и поддерживать ребёнка правильным уходом — обильным питьём, покоем и лёгкой одеждой.