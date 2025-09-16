Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оборонительный проект нацистской Германии — «Оствалл»
© bunkry.pl by Unknown author is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:16

Под землёй Польши скрывается город-призрак: бункеры, которые не помогли Берлину

Подземный комплекс Оствалл в Польше стал крупнейшей колонией летучих мышей в Европе

Под землёй Польши скрывается место, где история и природа переплетаются удивительным образом. Там, где на поверхности раскинулись мирные поля и виноградники, в глубине сохранился один из самых масштабных оборонительных проектов нацистской Германии — "Оствалл" или Festungsfront Oder-Warthe-Bogen.

От идеи до заброшенного комплекса

В 1930-х годах, укрепив власть, Гитлер решил превратить Любушские ворота — стратегический коридор между реками Одер и Варта — в мощный бастион для защиты Берлина. План предполагал линию обороны протяжённостью почти 80 километров, строительство должно было продолжаться до 1951 года.

В проект вложили колоссальные ресурсы: миллионы кубометров бетона, десятки тысяч рабочих рук и инженерные инновации. Центральная часть комплекса включала тоннели, железнодорожные станции, командные пункты и шахты глубиной до 40 метров. Но уже к 1938 году Германия сместила военное внимание на Францию, и стройка остановилась. После начала Второй мировой войны объект так и не обрёл стратегической значимости.

В январе 1945-го линия пала за три дня — Красная армия стремительно прорвалась через оборону. С тех пор подземный город оказался ненужным. Польская армия пыталась использовать его до 1960-х, но высокие расходы вынудили окончательно оставить комплекс.

Вторая жизнь Оствалла

Сегодня подземный лабиринт длиной почти 30 километров открыт для туристов. Снаружи бункеры выглядят почти карикатурно — с куполообразными зелёными башенками, а внутри царят холод и тишина. В 2011 году здесь появился Музей укреплённого района Мендзыжеч, превративший мрачные тоннели в объект притяжения.

Посетители могут увидеть реконструированные казармы и посты, где манекены в форме напоминают о повседневности гарнизона. Особое впечатление производит главная шахта — глубокий провал с идеально выстроенной лестницей и рельсами внизу.

"Нацисты планировали этот комплекс для длительного пребывания солдат, поэтому всё построено так, чтобы сделать его более пригодным для жизни", — сказал экскурсовод музея Миколай Викторовски.

Подземные жильцы

После войны в пустых тоннелях поселились новые обитатели — летучие мыши. К зиме сюда слетаются до 40 тысяч особей из 12 видов, превращая Оствалл в крупнейшую колонию этих животных в Европе.

Зимой музей ограничивает доступ, чтобы не тревожить животных. Осенью и весной туристы могут наблюдать, как мыши парят в темноте или спят, свисая с бетонных сводов.

"Бункерные люди"

Но мыши были не единственными, кто нашёл себе место в тоннелях. В 1980–1990-е годы здесь зародилось подпольное движение "бункерных людей". Они устраивали вечеринки, свадьбы и даже акции протеста. Опасности было немало: известны трагические случаи падений и пожаров.

Граффити этого периода до сих пор украшают стены — от признаний в любви до антикоммунистических лозунгов. Викторовски считает их неотъемлемой частью атмосферы:

"Граффити — это душа этого места", — отметил гид.

Сравнение: экскурсионные маршруты

Формат

Время

Особенности

Короткий

1,5 часа

Основные объекты, доступный вариант

Длинный

2,5 часа

Более глубокое погружение в историю

Экстремальный

3-8 часов

Для подготовленных туристов, сложные маршруты

Советы шаг за шагом

  1. Оденьтесь тепло: под землёй температура ниже, чем на поверхности.
  2. Захватите фонарик — пригодится, если хотите рассмотреть детали.
  3. Планируйте поездку в межсезонье, чтобы застать летучих мышей.
  4. Забронируйте экскурсию заранее, особенно "экстремальный" маршрут.
  5. Осмотрите и другие достопримечательности региона: виноградники, статую Христа, город Зелена-Гора.

FAQ

Как выбрать экскурсию?
Если вы впервые — подойдёт "короткая" программа. Любителям истории лучше взять "длинную", а для искателей острых ощущений создан "экстремальный" тур.

Сколько стоит посещение?
Цена зависит от маршрута и дополнительных услуг (электричка, БТР). В среднем от 10 до 30 евро.

Исторический контекст

  • 1933 — Гитлер приходит к власти.
  • 1935 — утверждаются планы Оствалла.
  • 1936 — начинается строительство.
  • 1938 — проект заморожен.
  • 1945 — комплекс захватывает Красная армия.
  • 1960-е — объект окончательно заброшен.
  • 2011 — открывается музей.

Сон и психология

Атмосфера подземелий действует на людей по-разному. Одни чувствуют тревогу и давление замкнутого пространства, другие — азарт и любопытство. Для многих спуск становится настоящим психологическим испытанием.

