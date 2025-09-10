Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тарталетки с печенью и морошковым джемом
Тарталетки с печенью и морошковым джемом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:29

Яркое украшение стола или провал праздника? Тарталетки, от которых зависит настроение гостей

Тарталетки с красной рыбой и сыром готовятся за 30 минут по рецепту поваров

Представьте себе: нежные тарталетки, наполненные пикантной сырной начинкой, украшенные свежим огурцом и изящной "розочкой" из красной рыбы. Это не просто закуска — это яркий акцент на вашем праздничном столе! Я всегда готовлю их, когда хочу удивить гостей чем-то простым, но эффектным. Давайте разберёмся, как это сделать быстро и вкусно.

Что понадобится

  • Готовые тарталетки — 8 шт. (подойдут песочные, вафельные или из теста фило; можно сделать самостоятельно).
  • Красная рыба (слабосолёная, например, форель, лосось или семга) — 130 г.
  • Огурец средний — 1 шт.
  • Твёрдый сыр (любой качественный, без заменителей) — 120 г.
  • Чеснок — 1 зубчик.
  • Майонез — 2 ст. л. (или замените частично сметаной/йогуртом для меньшей калорийности).
  • Петрушка (или укроп) — 5 г.

Пошаговое приготовление

Возьмите свежие ингредиенты. Рыбу можно выбрать по вкусу — у меня форель. Тарталетки купите готовые или приготовьте сами. Используйте мелкую тёрку. Сыр должен быть вкусным — твердый, полутвердый или мягкий, но без подделок.

Вымойте петрушку, обсушите и мелко нарежьте. Укроп тоже подойдёт как альтернатива. Очистите зубчик, натрите на тёрке или пропустите через пресс. Добавляйте по вкусу — или вообще пропустите, если не любите остроты.

К тёртому сыру добавьте зелень, чеснок и майонез. Перемешайте хорошо. Для диеты смешайте с йогуртом или сметаной — вкус не пострадает, а калории снизятся. Вымойте, обсушите и нарежьте тонкими кружочками. Кожуру снимайте только если она грубая или горькая.

Снимите кожу и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите сырную массу в каждую. Разместите кружочки по краю тарталетки — сколько поместится, зависит от размера овоща.

Сформируйте "розочку". Кружочки огурца слегка утопите в начинке. Ломтик рыбы скрутите в трубочку и поместите в центр.

Подавайте сразу. Тарталетки с красной рыбой и огурцом готовы.

