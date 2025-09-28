Поэзия, театр, вино и музыка: фестивали, ради которых стоит путешествовать этой осенью
Музыкальные концерты, гастрономические недели, театральные постановки, поэтические чтения и анимационные показы — осень в России богата событиями, ради которых стоит отправиться в путешествие. Мы собрали главные фестивали октября и ноября, чтобы вы могли выбрать подходящее направление и заранее спланировать поездку.
Музыка и сцена
«Удачные песни»
16 октября, Санкт-Петербург
Большой концертный зал в северной столице вновь принимает популярных артистов. На сцену выйдут Пресняков, Подольская, Саруханов, Пьеха, Савичева, Метов, Михальчик, Шоуа & НЕПАРА, Овсиенко и многие другие. Атмосфера обещает быть домашней и тёплой, словно на даче с друзьями. Отличный вариант, если ищете вечер, наполненный любимыми хитами.
Вино и гастрономия
Черноморская винная неделя
29 сентября — 5 октября, Краснодарский край
Масштабный фестиваль объединяет сразу несколько площадок региона. Гости могут составить собственный маршрут, путешествуя от Геленджика до Абрау-Дюрсо. Программа включает винные дегустации, диджей-сеты у Кипарисового озера, экскурсии на винодельни «Собер-Баш» и в музей-заповедник «Фанагория». Для тех, кто ценит эногастрономию, это редкая возможность познакомиться с богатством кубанских вин.
Поэзия и слово
Всероссийский есенинский праздник поэзии
3–5 октября, село Константиново, Рязанская область
130-летие со дня рождения Есенина отмечают весь сезон, но именно эти дни станут центральными в череде мероприятий. Константиново — родное село поэта — примет гостей из разных регионов. В программе — чтения, концерты и творческие вечера.
"Вы там как, уже запели про любовь и отреклись скандалить?" — с иронией напоминают организаторы праздника.
Погрузиться в атмосферу есенинской лирики можно всего за пару часов езды от Москвы.
Театр и культура
«Балтийский дом»
5–18 октября, Санкт-Петербург
Театральному фестивалю в этом году исполняется 35 лет. Юбилейная программа проходит под девизом «Место силы». В разные годы здесь представляли свои постановки Люк Персеваль, Лев Додин, Юрий Любимов и другие мастера европейской сцены. В 2025-м гостей ждёт нечто необыкновенное — впервые в истории фестиваля театр из Тибета покинет пределы Китая.
Анимация и кино
Большой фестиваль мультфильмов
24 октября — 5 ноября, Москва
XIX фестиваль доказывает, что анимация интересна не только детям, но и взрослым. Сеансы пройдут на десятках площадок — от кинотеатров «КАРО» и «Иллюзиона» до культурных центров. Дополнением станет проект «Фабрика мультфильмов» во Дворце пионеров на Воробьевых горах, где с 6 по 10 ноября будут работать мастерские для всей семьи.
Сравнение
|Фестиваль
|Даты
|Место
|Формат
|Кому подойдёт
|«Удачные песни»
|16 октября
|Санкт-Петербург
|Концерт
|Любителям поп-музыки
|Черноморская винная неделя
|29.09–05.10
|Краснодарский край
|Эногастрономия
|Ценителям вина и гастрономии
|Есенинский праздник
|3–5 октября
|Рязанская область
|Поэзия, концерты
|Любителям литературы
|«Балтийский дом»
|5–18 октября
|Санкт-Петербург
|Театр
|Театралам и ценителям классики
|БФМ
|24.10–05.11
|Москва
|Анимация
|Семьям и любителям кино
Советы шаг за шагом
- Определитесь с форматом отдыха — концерт, гастрономия, театр или анимация.
- Забронируйте билеты заранее: на популярные события вроде «Балтийского дома» и винной недели спрос высокий.
- Продумайте транспорт: к Черноморской винной неделе удобно прилететь в Геленджик или Сочи, к Есенинскому празднику — поехать поездом до Рязани.
- Подберите жильё поближе к площадке, чтобы не тратить время на дорогу.
- Используйте мобильные приложения для навигации по фестивальным маршрутам и расписаниям.
Успеть этой осенью можно на Черноморскую винную неделю, Есенинский праздник поэзии, юбилейный “Балтийский дом”, Большой фестиваль мультфильмов и концерт «Удачные песни» в Петербурге.
