Александр Александров Опубликована сегодня в 5:25

Поэзия, театр, вино и музыка: фестивали, ради которых стоит путешествовать этой осенью

Осенние фестивали в России 2025: лучшие направления для поездок

Музыкальные концерты, гастрономические недели, театральные постановки, поэтические чтения и анимационные показы — осень в России богата событиями, ради которых стоит отправиться в путешествие. Мы собрали главные фестивали октября и ноября, чтобы вы могли выбрать подходящее направление и заранее спланировать поездку.

Музыка и сцена

«Удачные песни»

16 октября, Санкт-Петербург

Большой концертный зал в северной столице вновь принимает популярных артистов. На сцену выйдут Пресняков, Подольская, Саруханов, Пьеха, Савичева, Метов, Михальчик, Шоуа & НЕПАРА, Овсиенко и многие другие. Атмосфера обещает быть домашней и тёплой, словно на даче с друзьями. Отличный вариант, если ищете вечер, наполненный любимыми хитами.

Вино и гастрономия

Черноморская винная неделя

29 сентября — 5 октября, Краснодарский край

Масштабный фестиваль объединяет сразу несколько площадок региона. Гости могут составить собственный маршрут, путешествуя от Геленджика до Абрау-Дюрсо. Программа включает винные дегустации, диджей-сеты у Кипарисового озера, экскурсии на винодельни «Собер-Баш» и в музей-заповедник «Фанагория». Для тех, кто ценит эногастрономию, это редкая возможность познакомиться с богатством кубанских вин.

Поэзия и слово

Всероссийский есенинский праздник поэзии

3–5 октября, село Константиново, Рязанская область

130-летие со дня рождения Есенина отмечают весь сезон, но именно эти дни станут центральными в череде мероприятий. Константиново — родное село поэта — примет гостей из разных регионов. В программе — чтения, концерты и творческие вечера.

"Вы там как, уже запели про любовь и отреклись скандалить?" — с иронией напоминают организаторы праздника.

Погрузиться в атмосферу есенинской лирики можно всего за пару часов езды от Москвы.

Театр и культура

«Балтийский дом»

5–18 октября, Санкт-Петербург

Театральному фестивалю в этом году исполняется 35 лет. Юбилейная программа проходит под девизом «Место силы». В разные годы здесь представляли свои постановки Люк Персеваль, Лев Додин, Юрий Любимов и другие мастера европейской сцены. В 2025-м гостей ждёт нечто необыкновенное — впервые в истории фестиваля театр из Тибета покинет пределы Китая.

Анимация и кино

Большой фестиваль мультфильмов

24 октября — 5 ноября, Москва

XIX фестиваль доказывает, что анимация интересна не только детям, но и взрослым. Сеансы пройдут на десятках площадок — от кинотеатров «КАРО» и «Иллюзиона» до культурных центров. Дополнением станет проект «Фабрика мультфильмов» во Дворце пионеров на Воробьевых горах, где с 6 по 10 ноября будут работать мастерские для всей семьи.

Сравнение

Фестиваль Даты Место Формат Кому подойдёт
«Удачные песни» 16 октября Санкт-Петербург Концерт Любителям поп-музыки
Черноморская винная неделя 29.09–05.10 Краснодарский край Эногастрономия Ценителям вина и гастрономии
Есенинский праздник 3–5 октября Рязанская область Поэзия, концерты Любителям литературы
«Балтийский дом» 5–18 октября Санкт-Петербург Театр Театралам и ценителям классики
БФМ 24.10–05.11 Москва Анимация Семьям и любителям кино

Советы шаг за шагом

  1. Определитесь с форматом отдыха — концерт, гастрономия, театр или анимация.
  2. Забронируйте билеты заранее: на популярные события вроде «Балтийского дома» и винной недели спрос высокий.
  3. Продумайте транспорт: к Черноморской винной неделе удобно прилететь в Геленджик или Сочи, к Есенинскому празднику — поехать поездом до Рязани.
  4. Подберите жильё поближе к площадке, чтобы не тратить время на дорогу.
  5. Используйте мобильные приложения для навигации по фестивальным маршрутам и расписаниям.

Успеть этой осенью можно на Черноморскую винную неделю, Есенинский праздник поэзии, юбилейный “Балтийский дом”, Большой фестиваль мультфильмов и концерт «Удачные песни» в Петербурге.

