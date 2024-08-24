Фестиваль "Зимгора" в Новгородской области открылся в честь Дня памяти святых покровителей лошадей Флора и Лавра

Межрегиональный фестиваль ямщицкой культуры "Зимгора" начался в селе Зимогорье Валдайского района Новгородской области, рассказали ТАСС организаторы. Сюжетная линия фестиваля привязана к Дню памяти святых покровителей лошадей - Флора и Лавра.

Начало Межрегионального фестиваля, посвященного ямщицкой культуре и названного "Зимгора", было объявлено в поселке Зимогорье, расположенном в Новгородской области, Валдайского района, как сообщили организаторы. Главная тема события связана с Днем памяти святых, заступников лошадей - Флора и Лавра.

Один из организаторов поделился своими впечатлениями о начале фестиваля. Он отметил, что погода в этот день благоприятствовала проведению мероприятия - солнце светило ярко, было тепло, и собралось множество людей. В настоящее время на сцене выступает группа, которая продолжает традиции русского народного песенного творчества, ансамбль "Сорока".

Местом проведения фестиваля выбрали поселок Зимогорье. В прошлом, до начала 20-го века, здесь была почтовая станция с ямщическим ямом, где содержали лошадей, а также были места для отдыха ямщиков, постоялые дворы и конюшни. Зимогорье расположено на высоте 266 метров над уровнем моря, что делает его одной из самых высоких точек Новгородской области. Участники и приехавшие семьи предлагались "покорить свою высоту" и получить призы. Рост, размер обуви и вес участников фиксировались при регистрации, а затем все эти данные суммировались для группы.

Тематика фестиваля связана с "лошадиной" темой: доступен прокат на лошадях, посетителей одевают в старинные русские наряды и предлагают блюда, как в постоялых дворах. Здесь открыты выставки лошадиной амуниции и ретро-автомобилей. На мастер-классах все желающие могут создать лошадок из различных материалов, подковы, а на ремесленной ярмарке приобрести сувениры.

Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161102044607/http://www.panoramio.com/photo/120173382 , Дмитрий Cкляренко , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )