Почти 500 тыс. человек посетили фестиваль "Усадьбы Москвы"

Более 442 тысяч москвичей и гостей столицы за два месяца посетили фестиваль "Усадьбы Москвы", как указано на официальном веб-ресурсе главы города.

В течение двухмесячного периода фестиваль привлек рекордное количество посетителей - более 442 тысяч жителей города и туристов. Это число превышает посещаемость за предшествующий летний или зимний сезоны.

По информации сайта, было организовано более 2 тысяч различных мероприятий: пикников, мастер-классов, диджейских сетов, показов фильмов и лекций. Особую популярность среди посетителей получили экскурсии, исторические спортивные игры и открытые концерты. Заслужили восторженные отзывы и почтовые станции, где посетители могли написать гусиным пером и отправить в разные уголки России более 42 тысяч открыток.

Фестиваль продолжится до 15 сентября. В этом году проект "Усадьбы Москвы" объединил 40 площадок. Полную программу мероприятий можно найти на сайте Russpass. Участие во всех мероприятиях бесплатное, однако для некоторых из них необходима предварительная регистрация.

Фото: Wikimedia Commons/ Фасады , Пресс-служба правительства Москвы , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )