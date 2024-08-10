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В Мурманской области отметили Международный день коренных народов мира
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В Заполярье прошел многожанровый международный творческий фестиваль в четь дня коренных народов

В Мурманской области отметили Международный день коренных народов мира "Костром единения"

В Мурманской области прошел многожанровый творческий фестиваль, посвященный Международному дню коренных народов мира, который в 2024 году совпал с Годом семьи. Праздник завершился традиционным обрядом "Костер единения".

В ходе обряда участники завязывали узелки на лентах, загадывали желания о любви и здоровье (желания о деньгах запрещены, так как духи не могут их исполнить), и передавали их шаману для сжигания в костре. Фестиваль также включал выступления таких коллективов, как саамский фольклорный коллектив "Елле" и ансамбль казачьей песни "Сиверка".

Гости мероприятия могли поучаствовать в национальных играх и попробовать арктическую уху.

В России отмечается защита прав коренных народов, насчитывающих менее 50 тыс. человек, которые осознают себя как самостоятельные этнические общности. В Мурманской области проживает около 1,5 тыс. саамов, многие из которых ведут оседлый образ жизни и занимаются традиционными видами деятельности, такими как рыболовство, оленеводство и охота.

Фото: unsplash.com/Jonatan Pie (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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