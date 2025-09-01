Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Симфонический оркестр
Симфонический оркестр
© 4.IX Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai by MITO SettembreMusica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алла Малькова Опубликована сегодня в 0:04

Юбилей под аккомпанемент Байкала: как Иркутск станет столицей академической музыки

XX фестиваль «Звезды на Байкале» откроется в Иркутске с участием мировых звезд классики

В Иркутске стартует юбилейный XX фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале", который пройдет в Областном музыкальном театре имени Загурского. Художественный руководитель проекта, народный артист России Денис Мацуев, подчеркнул особое значение юбилейного события для культурной жизни Сибири и анонсировал участие более 500 музыкантов.

Программа фестиваля включает уникальные события, среди которых премьера спектакля-концерта "Ван Гог. Письма к брату" в исполнении Юрия Башмета и Евгения Миронова.

Запланирован сольный концерт Мацуева с произведениями Шуберта, Шумана и Листа, а также совместное выступление пианиста с Владимиром Спиваковым и оркестром "Виртуозы Москвы". Кульминацией станет участие Валерия Гергиева, который вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра и Мацуевым исполнит Третий концерт Рахманинова.

Особое внимание уделяется поддержке молодых талантов — в концертах примет участие юная виолончелистка Полина Тхай. Фестиваль, основанный уроженцем Иркутска Денисом Мацуевым, за два десятилетия стал значимым событием в мировом культурном пространстве, объединяя признанных мастеров и новые имена на фоне уникальной природы Байкала.

"В этом году фестивалю в моем любимом Иркутске исполняется 20 лет, — сказал Денис Мацуев. — Хотим отпраздновать юбилей так, чтобы заряда и драйва хватило еще на 20 лет минимум. Ожидается более 500 музыкантов".

