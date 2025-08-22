Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красная площадь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:01

Военные оркестры десяти стран открыли сезон в самом сердце Москвы

На Красной площади стартовал международный фестиваль "Спасская башня"

В Москве на главной площади страны состоялось торжественное открытие международного фестиваля "Спасская башня". Масштабное событие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединило около 1500 музыкантов из десяти государств мира.

В рамках церемонии открытия ведущий зачитал приветственное послание от Владимира Путина, в котором фестиваль был назван значимым событием в культурной жизни России и успешным проектом в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Мэр Москвы в своем обращении подчеркнул, что столица вновь принимает большой праздник искусства, полюбившийся жителям города благодаря парадным дефиле военных оркестров, танцевальным номерам и лазерным шоу.

Министр иностранных дел Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что состязание оркестров армий различных стран стало визитной карточкой культурной жизни Москвы, а участие зарубежных коллективов способствует развитию дружественных отношений между народами. Телеграммы с поздравлениями также направили министр обороны и министр культуры.

Особенностью нынешнего фестиваля стало выступление 12-летней вокалистки из Казахстана, исполнившей композицию, посвященную легендарной женщине-снайперу Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой. В течение десяти вечерних шоу на Красной площади представления смогут посетить более 80 тысяч зрителей. Кроме того, бесплатные выступления участников фестиваля пройдут на ВДНХ, в парке "Патриот", на Манежной площади и в других общественных пространствах столицы.

