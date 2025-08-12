Оперные звезды на крымской сцене: как прошло открытие AbdrazakovFest

В Севастополе торжественно открылся VIII международный музыкальный фестиваль AbdrazakovFest под руководством всемирно известного оперного баса Ильдара Абдразакова. Гала-концерт состоялся в Севастопольском центре культуры и искусств, собрав аншлаг и подарив зрителям незабываемый вечер классической музыки.

Вместе с Абдразаковым на сцену вышли ведущие солисты российских театров: Алексей Тихомиров ("Геликон-опера"), Анастасия Сагайдак (Академия театра Сан Карло), Кирилл Белов и Валерия Лебедева (Мариинский театр), Юлия Шаварина (Большой театр) и Иосиф Никитенко (Большой театр Беларуси). В их исполнении прозвучали шедевры Чайковского, Рахманинова, Свиридова и Мусоргского.

"Выбор Севастополя для нашего фестиваля не случаен, — подчеркнул Абдразаков. — Этот город с его особой атмосферой и прекрасными площадками идеально подходит для проведения таких мероприятий".

Открытие AbdrazakovFest совпало с другим значимым культурным событием — фестивалем оперы и балета в Херсонесе Таврическом. 12 и 15 августа здесь состоятся премьеры спектаклей "Поликушка" и "Алеко", последний из которых поставлен самим Абдразаковым в качестве режиссерского дебюта.

Фестиваль продолжится в сентябре гастролями по Дальнему Востоку с участием молодых талантов — выпускников образовательной программы Абдразакова. Среди них — Чингис Баиров (Большой театр), Мария Бойко (Воронежский театр оперы и балета) и Екатерина Иванова, обладательница гран-при конкурса имени Магомаева.

Основанный в 2018 году, AbdrazakovFest за семь лет посетил 25 городов России, собрав более 40 тысяч зрителей. Помимо концертов, фестиваль включает мастер-классы для молодых исполнителей, которые проводит сам маэстро, продолжая традиции поддержки оперного искусства в регионах.