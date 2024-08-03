В России установлены несколько рекордов на фестивале сапсерфинга, который привлек более 10 тысяч участников

Фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP" в Санкт-Петербурге, проведенный уже в девятый раз, собрал более 10 тысяч участников из 12 стран, включая Австралию, Боливию, Египет, Францию, Эстонию и Южную Корею. Маршрут длиной 8 км проходил по рекам и каналам города, и участники проплыли под 28 мостами в карнавальных костюмах.
Рекорды были установлены, включая массовый заплыв на сапборде, на котором команда "Газпром нефти" с 51 человеком побила рекорд на самом большом сапборде "Энергия+".
Помимо спортивных мероприятий, фестиваль предложил зрителям "SUP-стендап", комедийный концерт на воде с участием известных артистов.
Фото: commons.wikimedia.org/Kora27 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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