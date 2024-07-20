Первый Всероссийский молодежный фестиваль "Ржевский" прошел в Тверской области и собрал более 1,5 тыс. участников из разных регионов. Фестиваль включал лекции, дискуссии и мастер-классы на темы креативных индустрий, культуры и научных достижений.

Событие поддержал Президентский фонд культурных инициатив, и оно привлекло разнообразных гостей, включая бизнесменов и представителей науки. Администрация Ржевского округа укрепила связи с учебными заведениями и планирует развитие молодежного образовательного лагеря "Креато", сообщает ТАСС.

Фото: flickr. com/Pavel "KoraxDC" Kazachkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)