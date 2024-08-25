Хотите высокий урожай клубники? Позаботьтесь о ней этой осенью с помощью 5 удобрений

Конец лета - время особой заботы о клубнике. Именно в этот период ягода готовится к зимовке и нуждается в правильном уходе и подкормке. Правильно подобранные удобрения помогут укрепить корневую систему, нарастить новые розетки и запасти питательные вещества на зиму.

Какие же подкормки лучше всего использовать для клубники в конце сезона? Рассмотрим 5 наиболее эффективных вариантов.

Древесная зола. Этот натуральный продукт богат калием, который необходим для формирования цветочных почек и вызревания ягод. Золу разбрасывают по междурядьям или вносят в лунки. Это не только питает растения, но и повышает кислотность почвы, что любит клубника.

Навозный или куриный помет. Органические удобрения насыщают почву азотом, фосфором и калием, стимулируя рост и развитие клубники. Для конца лета лучше выбрать перепревший помет, разведенный водой в соотношении 1:10. Поливают кусты под корень.

Суперфосфат. Это минеральное удобрение, богатое фосфором, который необходим для образования цветочных почек и закладки урожая на следующий год. Вносят суперфосфат по 20-30 г на 1 кв.м приствольного круга.

Борная кислота. Этот микроэлемент улучшает вызревание ягод, повышает их сахаристость и устойчивость к заболеваниям. Вносят борную кислоту в небольших дозах - 1 ч.л. на 10 л воды, поливая клубнику под корень.

Комплексные минеральные удобрения. Покупные составы, сбалансированные по макро- и микроэлементам, отлично подходят для подкормки клубники в конце лета. Важно придерживаться рекомендованных дозировок и вносить удобрение в увлажненную почву.

Подкормка клубники в конце лета позволит правильно подготовить растения к зиме и заложить основу для хорошего урожая в следующем сезоне. Используйте эти 5 вариантов, чтобы ваша клубника была сильной, здоровой и радовала богатым урожаем.

Фото: Opioła Jerzy.