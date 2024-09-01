Смородина - одна из самых популярных ягодных культур среди садоводов. Она не только радует глаз своими яркими ягодами, но и приносит множество пользы для здоровья. Чтобы ягодный куст радовал вас большим урожаем, важно правильно ухаживать за ним, включая подкормку. В конце лета и начале сентября начинается активный период, когда смородина готовится к будущему урожаю. В этой статье мы расскажем, чем подкормить смородину в начале сентября, чтобы ягоды вырастали крупными и сладкими.

Почему осенняя подкормка важна?

Подкормка смородины в начале сентября помогает растению восстановить силы после плодоношения и подготовиться к зимовке. Правильные удобрения помогут кустам укрепить корневую систему и обеспечат заложение цветочных почек на следующий год. Это особенно важно для достижения хорошего будущего урожая.

Какие удобрения использовать?

Органические удобрения: Компост: Оперативная подкладка хорошо разложенного компоста в прикорневую зону поможет питательным веществам равномерно распределиться и поддержать здоровье растения. - Навоз: Разбавленный водой (1:10) коровий навоз можно использовать как жидкое удобрение. Он помогает насытить почву азотом. Минеральные удобрения: - Калийные удобрения: Калий важен для формирования ягод. Используйте древесную золу (200-300 г на куст) или специальные кальциевые удобрения. - Фосфорные удобрения: Подойдут суперфосфат или костная мука. Они способствуют развитию корней и увеличению урожайности. Комплексные удобрения: - Выбор готовых комплексных удобрений, которые содержат все необходимые элементы, может быть оптимальным для нефти, так как содержит все необходимые для растения вещества. Лучше выбрать смеси, в которых минимальное содержание хлора, так как он негативно сказывается на смородине.

Как правильно проводить подкормку?

Время: Подкормку проводят в начале сентября, когда ягоды начинают созревать и уже будет понятно, каков был урожай в этом году.

Способы внесения: - Корневая подкормка: Удобрения вносятся в почву вокруг куста (на расстоянии 30 см от ствола). Для удобства можно сделать небольшие бороздки. - Листовая подкормка: Важно помнить, что некоторые удобрения можно также распылять на листья (например, растворы с микроэлементами). Это позволяет быстро усваивать полезные вещества.



После подкормки не забывайте обильного полива, особенно если осень выдалась сухой. Это поможет удобрениям быстрее раствориться и поступить к корням растения. Важно также следить за состоянием куста и при необходимости проводить формирующую обрезку, что обеспечит улучшение воздухопроницаемости и освещение.

Фото: BeAr.