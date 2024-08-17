Что нужно знать о подкормке яблонь осенью: советы для опытных садоводов

Многие садоводы знают, что осенняя подкормка яблонь - важная агротехническая операция, от которой зависит их состояние и плодоношение в следующем году. Но не все понимают, как именно правильно провести эту процедуру. Разберёмся в тонкостях осенней подкормки яблонь, чтобы деревья были здоровыми и радовали хозяев высокими урожаями.

Зачем подкармливать яблони осенью?Осенняя подкормка - это залог будущей урожайности. В этот период деревья активно готовятся к зимовке: закладывают почки, накапливают питательные вещества в стволе и корнях. Если растениям не хватает необходимых элементов, они будут ослабленными, менее зимостойкими и дадут меньше завязей весной.

Что вносить и в каких пропорциях?Для осенней подкормки яблонь идеально подходят органические и минеральные удобрения, сбалансированные по основным макро- и микроэлементам.

Оптимальным вариантом будет перегной или компост, которые вносят в количестве 5-10 кг под каждое дерево. Это источник гумуса, азота, фосфора и калия.

Также можно использовать комплексные минеральные удобрения с пониженным содержанием азота (N-P-K 5-10-10 или 4-12-12). Их вносят из расчета 100-150 г на 1 кв.м приствольного круга.

Кроме этого, важно добавить древесную золу - по 0,5-1 кг на дерево. Она богата калием, кальцием и микроэлементами, необходимыми для крепкого здоровья яблонь.

Когда и как вносить подкормку?Идеальное время для осенней подкормки яблонь - середина-конец октября, когда листва уже опала, а почва еще не успела промерзнуть.

Сначала убираем опавшие листья и рыхлим почву в приствольном круге граблями или культиватором на глубину 10-12 см. Затем равномерно распределяем необходимые удобрения и заделываем их в почву.

Полив деревьев после внесения удобрений не требуется - влаги в земле обычно достаточно. Главное - не забыть эту важную процедуру, чтобы яблони были здоровыми и радовали вкусными плодами.

Фото: Pete Markham.