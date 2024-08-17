Что нужно знать о подкормке яблонь осенью: советы для опытных садоводов

Многие садоводы знают, что осенняя подкормка яблонь - важная агротехническая операция, от которой зависит их состояние и плодоношение в следующем году. Но не все понимают, как именно правильно провести эту процедуру. Разберёмся в тонкостях осенней подкормки яблонь, чтобы деревья были здоровыми и радовали хозяев высокими урожаями.
Зачем подкармливать яблони осенью?Осенняя подкормка - это залог будущей урожайности. В этот период деревья активно готовятся к зимовке: закладывают почки, накапливают питательные вещества в стволе и корнях. Если растениям не хватает необходимых элементов, они будут ослабленными, менее зимостойкими и дадут меньше завязей весной.
Что вносить и в каких пропорциях?Для осенней подкормки яблонь идеально подходят органические и минеральные удобрения, сбалансированные по основным макро- и микроэлементам.
Оптимальным вариантом будет перегной или компост, которые вносят в количестве 5-10 кг под каждое дерево. Это источник гумуса, азота, фосфора и калия.
Также можно использовать комплексные минеральные удобрения с пониженным содержанием азота (N-P-K 5-10-10 или 4-12-12). Их вносят из расчета 100-150 г на 1 кв.м приствольного круга.
Кроме этого, важно добавить древесную золу - по 0,5-1 кг на дерево. Она богата калием, кальцием и микроэлементами, необходимыми для крепкого здоровья яблонь.
Когда и как вносить подкормку?Идеальное время для осенней подкормки яблонь - середина-конец октября, когда листва уже опала, а почва еще не успела промерзнуть.
Сначала убираем опавшие листья и рыхлим почву в приствольном круге граблями или культиватором на глубину 10-12 см. Затем равномерно распределяем необходимые удобрения и заделываем их в почву.
Полив деревьев после внесения удобрений не требуется - влаги в земле обычно достаточно. Главное - не забыть эту важную процедуру, чтобы яблони были здоровыми и радовали вкусными плодами.
Фото: Pete Markham.
Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе
Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.
ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.