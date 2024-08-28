Готовим смородину к зиме: топ-3 лучших подкормки для отличного будущего сезона

Наступила осень - время для подготовки смородиновых кустов к зиме и закладки основы будущего урожая. От правильной осенней подкормки зависит, насколько обильно ваша смородина порадует вас ягодами в следующем сезоне.
Что лучше всего применить для подкормки смородины осенью?
Есть несколько наиболее эффективных вариантов.
Органические удобрения
Лучшим выбором для осенней подкормки смородины станут органические удобрения. Это могут быть:
- Перегной или компост. Внесите под каждый куст по ведру такого удобрения, заделав его в почву.
- Навоз (коровий, конский). Под каждый куст внесите 3-4 кг свежего или перепревшего навоза.
- Птичий помет. Используйте 300-400 г птичьего помета на 1 куст, тщательно перемешав с землей.
Все эти органические удобрения обеспечат смородину необходимыми питательными веществами и улучшат структуру почвы.
Минеральные подкормки
Для подкормки смородины можно также применять минеральные удобрения:
- Суперфосфат. Внесите 30-40 г на 1 куст, заделывая в почву вокруг растения.
- Сульфат калия. Используйте 20-30 г на куст, равномерно распределив вокруг растения.
- Комплексные минеральные удобрения. Применяйте их согласно инструкции на упаковке.
Минеральные удобрения помогут смородине накопить необходимые запасы питательных веществ перед зимой.
Народные средства
Кроме традиционных удобрений, существуют и проверенные народные средства для осенней подкормки смородины:
- Древесная зола. Рассыпьте 0,5-1 кг золы под каждый куст.
- Древесные опилки. Мульчируйте приствольные круги 5-7-сантиметровым слоем опилок.
- Коровяк. Приготовьте настой коровяка (1 часть на 10 частей воды) и полейте им почву под кустами.
Все эти средства обеспечат питание смородины и защитят её от вредителей.
Правильная осенняя подкормка смородины - залог её хорошего состояния зимой и богатого урожая в следующем сезоне. Используйте эти рекомендации, чтобы вырастить отличные, здоровые кусты смородины!
Фото: flickr.com by Muffet.
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