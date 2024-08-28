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Осенняя подкормка смородины: чем удобрить кусты, чтобы получить богатый урожай
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Готовим смородину к зиме: топ-3 лучших подкормки для отличного будущего сезона

Осенняя подкормка смородины: чем удобрить кусты, чтобы получить богатый урожай

Наступила осень - время для подготовки смородиновых кустов к зиме и закладки основы будущего урожая. От правильной осенней подкормки зависит, насколько обильно ваша смородина порадует вас ягодами в следующем сезоне.

Что лучше всего применить для подкормки смородины осенью?

Есть несколько наиболее эффективных вариантов.

Органические удобрения

Лучшим выбором для осенней подкормки смородины станут органические удобрения. Это могут быть:

  • Перегной или компост. Внесите под каждый куст по ведру такого удобрения, заделав его в почву.
  • Навоз (коровий, конский). Под каждый куст внесите 3-4 кг свежего или перепревшего навоза.
  • Птичий помет. Используйте 300-400 г птичьего помета на 1 куст, тщательно перемешав с землей.

Все эти органические удобрения обеспечат смородину необходимыми питательными веществами и улучшат структуру почвы.

Минеральные подкормки

Для подкормки смородины можно также применять минеральные удобрения:

  • Суперфосфат. Внесите 30-40 г на 1 куст, заделывая в почву вокруг растения.
  • Сульфат калия. Используйте 20-30 г на куст, равномерно распределив вокруг растения.
  • Комплексные минеральные удобрения. Применяйте их согласно инструкции на упаковке.

Минеральные удобрения помогут смородине накопить необходимые запасы питательных веществ перед зимой.

Народные средства

Кроме традиционных удобрений, существуют и проверенные народные средства для осенней подкормки смородины:

  • Древесная зола. Рассыпьте 0,5-1 кг золы под каждый куст.
  • Древесные опилки. Мульчируйте приствольные круги 5-7-сантиметровым слоем опилок.
  • Коровяк. Приготовьте настой коровяка (1 часть на 10 частей воды) и полейте им почву под кустами.

Все эти средства обеспечат питание смородины и защитят её от вредителей.

Правильная осенняя подкормка смородины - залог её хорошего состояния зимой и богатого урожая в следующем сезоне. Используйте эти рекомендации, чтобы вырастить отличные, здоровые кусты смородины!

Фото: flickr.com by Muffet.

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