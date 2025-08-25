5 комбинаций удобрений, которые вредят растениям больше, чем помогают
Хорошие удобрения могут превратиться во вред, если неправильно их комбинировать. Иногда смесь приводит к химической реакции, в результате которой азот испаряется, фосфор становится недоступным, а почва начинает закисляться. Чтобы не навредить урожаю, важно заранее понимать, какие составы категорически несовместимы.
Почему стоит соблюдать правила совместимости
Неправильное сочетание удобрений:
- блокирует важные питательные вещества;
- снижает эффективность подкормки;
- повреждает корни;
- ухудшает состояние почвы.
Особенно осторожно нужно подходить к аммиачным, фосфорным и калийным удобрениям — их лучше вносить отдельно, с перерывом в несколько дней.
Несовместимые удобрения — что нельзя смешивать
- Суперфосфат + мочевина (карбамид)
→ образуется аммиак, азот уходит в воздух, нарушается кислотно-щелочной баланс.
- Мочевина + селитра (аммиачная или кальциевая)
→ два азотных состава подавляют друг друга, азот испаряется.
- Известь + аммиачные удобрения
→ сильная щелочная реакция, корни получают ожог.
- Суперфосфат + зола
→ фосфор связывается с кальцием и становится недоступным растениям.
- Зола + навоз
→ зола "гасит” азот из органики и лишает навоз его питательной ценности.
Как правильно сочетать удобрения
- Используйте очередность внесения, а не смешивание.
- Навоз — осенью или ранней весной, зола — через 2-3 недели после.
- Калийные и фосфорные составы — можно вместе.
- Азотные — только отдельно.
Примеры безопасных сочетаний:
- зола → через несколько дней калийная селитра;
- навоз + суперфосфат (не в одной лунке, а при перекопке почвы);
- мочевина + вода — самостоятельная азотная подкормка.
Как не запутаться
- Всегда читайте инструкцию и сохраняйте упаковки.
- Не смешивайте составы "на глаз”.
- Ведите дневник подкормок: что и когда внесено.
- Начинайте с готовых комплексных удобрений.
- Проводите пробу на малом объёме, если не уверены в совместимости.
Вывод:
Осознанный подход к удобрениям помогает избежать закисления почвы, потери питательных веществ и снижения урожайности. Просто соблюдайте правила совместимости — и подкормки действительно принесут пользу.
