5 комбинаций удобрений, которые вредят растениям больше, чем помогают

Хорошие удобрения могут превратиться во вред, если неправильно их комбинировать. Иногда смесь приводит к химической реакции, в результате которой азот испаряется, фосфор становится недоступным, а почва начинает закисляться. Чтобы не навредить урожаю, важно заранее понимать, какие составы категорически несовместимы.

Почему стоит соблюдать правила совместимости

Неправильное сочетание удобрений:

блокирует важные питательные вещества;

снижает эффективность подкормки;

повреждает корни;

ухудшает состояние почвы.

Особенно осторожно нужно подходить к аммиачным, фосфорным и калийным удобрениям — их лучше вносить отдельно, с перерывом в несколько дней.

Несовместимые удобрения — что нельзя смешивать

Суперфосфат + мочевина (карбамид)

→ образуется аммиак, азот уходит в воздух, нарушается кислотно-щелочной баланс.

→ образуется аммиак, азот уходит в воздух, нарушается кислотно-щелочной баланс. Мочевина + селитра (аммиачная или кальциевая)

→ два азотных состава подавляют друг друга, азот испаряется.

→ два азотных состава подавляют друг друга, азот испаряется. Известь + аммиачные удобрения

→ сильная щелочная реакция, корни получают ожог.

→ сильная щелочная реакция, корни получают ожог. Суперфосфат + зола

→ фосфор связывается с кальцием и становится недоступным растениям.

→ фосфор связывается с кальцием и становится недоступным растениям. Зола + навоз

→ зола "гасит” азот из органики и лишает навоз его питательной ценности.

Как правильно сочетать удобрения

Используйте очередность внесения, а не смешивание.

Навоз — осенью или ранней весной, зола — через 2-3 недели после.

Калийные и фосфорные составы — можно вместе.

Азотные — только отдельно.

Примеры безопасных сочетаний:

зола → через несколько дней калийная селитра;

навоз + суперфосфат (не в одной лунке, а при перекопке почвы);

мочевина + вода — самостоятельная азотная подкормка.

Как не запутаться

Всегда читайте инструкцию и сохраняйте упаковки.

Не смешивайте составы "на глаз”.

Ведите дневник подкормок: что и когда внесено.

Начинайте с готовых комплексных удобрений.

Проводите пробу на малом объёме, если не уверены в совместимости.

Вывод:

Осознанный подход к удобрениям помогает избежать закисления почвы, потери питательных веществ и снижения урожайности. Просто соблюдайте правила совместимости — и подкормки действительно принесут пользу.