Удобрение огорода навозом
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:12

5 комбинаций удобрений, которые вредят растениям больше, чем помогают

Ошибки при сочетании удобрений приводят к закислению почвы

Хорошие удобрения могут превратиться во вред, если неправильно их комбинировать. Иногда смесь приводит к химической реакции, в результате которой азот испаряется, фосфор становится недоступным, а почва начинает закисляться. Чтобы не навредить урожаю, важно заранее понимать, какие составы категорически несовместимы.

Почему стоит соблюдать правила совместимости

Неправильное сочетание удобрений:

  • блокирует важные питательные вещества;
  • снижает эффективность подкормки;
  • повреждает корни;
  • ухудшает состояние почвы.

Особенно осторожно нужно подходить к аммиачным, фосфорным и калийным удобрениям — их лучше вносить отдельно, с перерывом в несколько дней.

Несовместимые удобрения — что нельзя смешивать

  • Суперфосфат + мочевина (карбамид)
    → образуется аммиак, азот уходит в воздух, нарушается кислотно-щелочной баланс.
  • Мочевина + селитра (аммиачная или кальциевая)
    → два азотных состава подавляют друг друга, азот испаряется.
  • Известь + аммиачные удобрения
    → сильная щелочная реакция, корни получают ожог.
  • Суперфосфат + зола
    → фосфор связывается с кальцием и становится недоступным растениям.
  • Зола + навоз
    → зола "гасит” азот из органики и лишает навоз его питательной ценности.

Как правильно сочетать удобрения

  • Используйте очередность внесения, а не смешивание.
  • Навоз — осенью или ранней весной, зола — через 2-3 недели после.
  • Калийные и фосфорные составы — можно вместе.
  • Азотные — только отдельно.

Примеры безопасных сочетаний:

  • зола → через несколько дней калийная селитра;
  • навоз + суперфосфат (не в одной лунке, а при перекопке почвы);
  • мочевина + вода — самостоятельная азотная подкормка.

Как не запутаться

  • Всегда читайте инструкцию и сохраняйте упаковки.
  • Не смешивайте составы "на глаз”.
  • Ведите дневник подкормок: что и когда внесено.
  • Начинайте с готовых комплексных удобрений.
  • Проводите пробу на малом объёме, если не уверены в совместимости.

Вывод:

Осознанный подход к удобрениям помогает избежать закисления почвы, потери питательных веществ и снижения урожайности. Просто соблюдайте правила совместимости — и подкормки действительно принесут пользу.

