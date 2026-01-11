Поставки вопреки фону: США резко нарастили закупки российских удобрений

Экспорт российских удобрений в США в 2025 году продемонстрировал заметный рост, приблизившись к рекордным значениям последних лет. Несмотря на сложный внешнеэкономический фон, американские компании продолжают наращивать закупки, что отражается в официальной статистике. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.

Максимум за три года

Согласно расчётам агентства, в январе-октябре 2025 года США импортировали из России удобрений на сумму 1,359 млрд долларов. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель стал максимальным с 2022 года, когда за десять месяцев объём поставок достигал 1,364 млрд долларов.

Таким образом, текущие объёмы практически сравнялись с пиковыми значениями трёхлетней давности. Рост поставок свидетельствует о сохраняющемся спросе на российскую продукцию со стороны американского аграрного сектора.

Позиции России на рынке США

По итогам января-октября 2025 года Россия сохранила статус второго крупнейшего поставщика удобрений в США. По сумме экспорта она уступает только Канаде, которая за тот же период поставила продукции на 3,1 млрд долларов.

Третье место в рейтинге заняла Саудовская Аравия с объёмом экспорта 420,6 млн долларов. Таким образом, разрыв между лидерами и остальными участниками рынка остаётся существенным, а позиции России выглядят устойчивыми.

Другие крупнейшие экспортёры

В первую десятку поставщиков удобрений на американский рынок также вошли страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Четвёртое место занял Катар с показателем 325,6 млн долларов, пятое — Израиль (255,7 млн долларов).

Далее следуют Тринидад и Тобаго (185,9 млн долларов), Мексика (181,4 млн долларов), Нигерия (155,8 млн долларов) и Алжир (152,9 млн долларов). Замыкает десятку Литва, экспортировавшая удобрения в США на сумму 143,9 млн долларов.

Общая динамика

Эксперты отмечают, что рост закупок российских удобрений происходит на фоне глобальной волатильности сырьевых рынков. Для США стабильность поставок остаётся ключевым фактором, особенно в условиях высокой зависимости сельского хозяйства от импорта минеральных удобрений.

Данные за десять месяцев 2025 года подтверждают, что Россия продолжает играть одну из ключевых ролей на американском рынке, несмотря на усиление конкуренции со стороны других стран.