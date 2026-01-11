Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
США и Россия
США и Россия
© commons.wikimedia.org by BalkanPhotos is licensed under CC0
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:16

Поставки вопреки фону: США резко нарастили закупки российских удобрений

Экспорт удобрений из России в США вырос на 44 процента — РИА Новости

Экспорт российских удобрений в США в 2025 году продемонстрировал заметный рост, приблизившись к рекордным значениям последних лет. Несмотря на сложный внешнеэкономический фон, американские компании продолжают наращивать закупки, что отражается в официальной статистике. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.

Максимум за три года

Согласно расчётам агентства, в январе-октябре 2025 года США импортировали из России удобрений на сумму 1,359 млрд долларов. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель стал максимальным с 2022 года, когда за десять месяцев объём поставок достигал 1,364 млрд долларов.

Таким образом, текущие объёмы практически сравнялись с пиковыми значениями трёхлетней давности. Рост поставок свидетельствует о сохраняющемся спросе на российскую продукцию со стороны американского аграрного сектора.

Позиции России на рынке США

По итогам января-октября 2025 года Россия сохранила статус второго крупнейшего поставщика удобрений в США. По сумме экспорта она уступает только Канаде, которая за тот же период поставила продукции на 3,1 млрд долларов.

Третье место в рейтинге заняла Саудовская Аравия с объёмом экспорта 420,6 млн долларов. Таким образом, разрыв между лидерами и остальными участниками рынка остаётся существенным, а позиции России выглядят устойчивыми.

Другие крупнейшие экспортёры

В первую десятку поставщиков удобрений на американский рынок также вошли страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Четвёртое место занял Катар с показателем 325,6 млн долларов, пятое — Израиль (255,7 млн долларов).

Далее следуют Тринидад и Тобаго (185,9 млн долларов), Мексика (181,4 млн долларов), Нигерия (155,8 млн долларов) и Алжир (152,9 млн долларов). Замыкает десятку Литва, экспортировавшая удобрения в США на сумму 143,9 млн долларов.

Общая динамика

Эксперты отмечают, что рост закупок российских удобрений происходит на фоне глобальной волатильности сырьевых рынков. Для США стабильность поставок остаётся ключевым фактором, особенно в условиях высокой зависимости сельского хозяйства от импорта минеральных удобрений.

Данные за десять месяцев 2025 года подтверждают, что Россия продолжает играть одну из ключевых ролей на американском рынке, несмотря на усиление конкуренции со стороны других стран.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доля отказов по кредитным заявкам граждан достигла 83% — директор НБКИ Алексей Волков вчера в 6:12
Кредитный рейтинг уже не пропуск: банки отказывают даже тем, кого раньше одобряли автоматически

Банки отказали по 83% кредитных заявок к концу 2025 года. Даже заемщики с высоким кредитным рейтингом получают отказы чаще чем в половине случаев.

Читать полностью » Экономика Молдавии может столкнуться с валютным кризисом в 2026 году — экс-глава Гагаузии Влах 09.01.2026 в 19:06
В Молдавии забили тревогу: 2026 год может принести стране серьёзный удар

Оппозиция предупредила о возможном кризисе валютного рынка Молдавии в 2026 году на фоне стагнации ВВП и геополитических рисков.

Читать полностью » Страны ЕС потеряли 48 млрд евро экспорта из-за санкций против России — Евростат 09.01.2026 в 9:59
ЕС подсчитал цену санкций против России — итог оказался неожиданным

Экспорт ЕС в Россию за четыре года сократился почти на две трети: расчёты показали, какие страны понесли наибольшие потери.

Читать полностью » Ключевая ставка Банка России вернулась к уровню 16% годовых — РБК 09.01.2026 в 7:41
Ключевая ставка прошла путь от 21% до 16%: как ЦБ вернул все к началу за полтора года

Ключевая ставка Банка России за полтора года прошла путь от рекордных 21% обратно к 16% — как и почему регулятор вернулся к прошлым значениям.

Читать полностью » Общий объем займов Фонда развития промышленности превысил 700 млрд рублей — Петруца 09.01.2026 в 7:36
Заем под 5% на семь лет: уникальные условия, которые Фонд развития промышленности предлагает бизнесу

Фонд развития промышленности подвел итоги работы: тысячи проектов, сотни миллиардов рублей и заметный вклад в импортозамещение по всей стране.

Читать полностью » Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями 09.01.2026 в 3:41
Россия перекрывает технологический поток: запрет на вывоз полупроводников меняет правила игры

Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в недружественные страны, что затруднит поставки для оптоэлектроники и лазерных технологий.

Читать полностью » Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин 08.01.2026 в 15:03
Низкая сера — высокий спрос: как меняется структура российской нефтедобычи

Около трети нефти в России относится к наиболее чистым сортам. Эксперт рассказал, где её добывают и как будет меняться структура отрасли.

Читать полностью » Все пенсии и пособия вырастут в 2026 году — депутат Бессараб 08.01.2026 в 14:56
Деньги пересчитают всем: государство запускает полную индексацию доходов

В 2026 году все пенсии, пособия и ключевые зарплаты в России будут проиндексированы. Власти раскрыли детали и сроки повышений.

Читать полностью »

Новости
Наука
Вулканическая активность в Центральном массиве Франции может возродить спящие вулканы – Паскуале Нардоне
Туризм
Туристы из России активнее бронируют летние туры в Стамбул — координатор Санджар
Экономика
Банки обяжут снижать ставки по действующим кредитам — депутат Слуцкий
Дом
Перегрузка стиральной машины ускоряет износ подшипников — DeLonghi
Спорт и фитнес
Планка укрепила мышцы кора и стабилизировала позвоночник — Йельский университет
Экономика
Производители сократили варианты конфигураций ноутбуков из-за памяти — аналитики
Авто и мото
Премиальные автомобили подорожают в России до 25% — эксперт Баранов
Питомцы
Попугаев нельзя снимать со вспышкой — зоологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet