Пилот Ферстаппен высказался о юниоре Хаджаре

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что думает о члене молодёжной программы команды Исаке Хаджаре.

Напомним, что он выступает в Формуле-2.

Причем, Хаджар находится на первом месте в личном зачёте Формулы-2, опережая бразильца Габриэла Бортолето и эстонца Пола Арона, пишет "Чемпионат".

"Я обращал на него внимание, он несколько раз садился за руль машины. И отлично справляется со своей задачей. В любом случае в начале этого сезона ему немного не повезло. А дальше, конечно, всё будет зависеть от руководства", — сказал пилот Ферстаппен.