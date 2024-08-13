Пилот Ферстаппен высказался о юниоре Хаджаре

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что думает о члене молодёжной программы команды Исаке Хаджаре.
Напомним, что он выступает в Формуле-2.
Причем, Хаджар находится на первом месте в личном зачёте Формулы-2, опережая бразильца Габриэла Бортолето и эстонца Пола Арона, пишет "Чемпионат".
"Я обращал на него внимание, он несколько раз садился за руль машины. И отлично справляется со своей задачей. В любом случае в начале этого сезона ему немного не повезло. А дальше, конечно, всё будет зависеть от руководства", — сказал пилот Ферстаппен.
Фото: commons. wikimedia.org/MacKrys (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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