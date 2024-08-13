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Ферстаппен заявил, что юниору
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  • Опубликована сегодня в 15:04

Пилот Ферстаппен высказался о юниоре Хаджаре

Ферстаппен заявил, что юниору "Ред Булл" Хаджару немного повезло

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что думает о члене молодёжной программы команды Исаке Хаджаре.

Напомним, что он выступает в Формуле-2.

Причем, Хаджар находится на первом месте в личном зачёте Формулы-2, опережая бразильца Габриэла Бортолето и эстонца Пола Арона, пишет "Чемпионат".

"Я обращал на него внимание, он несколько раз садился за руль машины. И отлично справляется со своей задачей. В любом случае в начале этого сезона ему немного не повезло. А дальше, конечно, всё будет зависеть от руководства", — сказал пилот Ферстаппен.

Фото: commons. wikimedia.org/MacKrys (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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