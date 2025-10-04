Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хорек (мелитопольский зоопарк, 2017)
Хорек (мелитопольский зоопарк, 2017)
© commons.wikimedia.org by Стоялов Максим Викторович is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:36

Натуральный корм или промышленный: какой вариант питания выбрать для хорька

В природе хорек охотится на мелких птиц, грызунов, ящериц, земноводных, насекомых и рыбу

Хорьки — необычные и обаятельные питомцы, уход за которыми требует особого внимания. Главный вопрос для хозяев: чем кормить, чтобы зверёк оставался здоровым и энергичным?

Основы питания хорька

Хорёк — хищник. В природе он охотится на мелких птиц, грызунов, ящериц, земноводных, насекомых и рыбу. Растительной пищи в его рационе почти нет. Поэтому и в домашних условиях рацион должен строиться в первую очередь на животных белках и жирах.

Оптимальный состав питания:

  • белки животного происхождения — не менее ⅓ рациона;

  • жиры — около 20%;

  • сложные углеводы — 10-15%;

  • клетчатка — всего 3-5%.

Что можно давать

  • Мясо: курица, индейка, нежирная свинина, говядина, баранина, кролик.

  • Морепродукты: рыба, креветки, кальмары.

  • Белковые продукты: яйца, нежирный творог.

  • Крупы: овсянка, гречка, пшёнка — небольшими порциями.

  • Лакомства: бананы, твёрдый сыр, финики (редко и понемногу).

Что нельзя

  • овощи и фрукты в большом количестве;

  • орехи, выпечка, сладости, продукты с сахаром;

  • солёное, пряное, копчёное и жареное;

  • лук, чеснок;

  • корма для кошек и собак — они не подходят для хорьков.

Сравнение рациона

Можно Нельзя
Курица, индейка, говядина Жареное и копчёное мясо
Рыба, креветки, кальмары Сладости, выпечка, продукты с сахаром
Яйца, нежирный творог Лук и чеснок
Каши (овсянка, гречка, пшёнка) Орешки, пряные блюда
Сыр, бананы, финики (редко) Корма для кошек и собак

Конструктор "натуралки"

Если вы решили готовить самостоятельно:

  • 2/3 миски должны занимать мясные продукты;

  • 1/3 — каши.

Норма кормления:

  • взрослый самец — до 300 г пищи в день;

  • самка — до 200 г;

  • детёныш — около 100 г.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Давать сладости → ожирение, болезни ЖКТ → заменить на кусочек сыра.

  • Кормить с хозяйского стола → расстройство пищеварения → готовить отдельные блюда.

  • Использовать корм для кошек/собак → дефицит питательных веществ → купить специализированный корм для хорьков.

А что если…

А что если вы не хотите готовить? Есть готовые промышленные корма для хорьков — они сбалансированы по белкам и жирам. Это удобный и безопасный вариант.

Плюсы и минусы готового и натурального питания

Вид рациона Плюсы Минусы
Готовый корм Экономия времени, сбалансирован Дороже, нужно искать качественный
Натуральная еда Контроль состава, разнообразие Требует времени на готовку

FAQ

Можно ли давать хорьку молоко?
Нет, у них часто непереносимость лактозы. Лучше ограничиться творогом.

Нужна ли растительная пища?
Минимум. Основной упор — мясо и белки.

Подойдут ли живые корма?
Иногда — как вариант разнообразия (мелкие грызуны, насекомые), но это не обязательно.

Мифы и правда

  • Миф: хорьки могут питаться как кошки.
    Правда: им нужен особый рацион, более богатый жирами.

  • Миф: каши можно давать в больших количествах.
    Правда: их роль вспомогательная — основа всё же мясо.

  • Миф: сыр и бананы можно часто.
    Правда: это редкие угощения.

3 интересных факта

  1. У хорьков быстрый обмен веществ, поэтому кормить их нужно чаще — 3-4 раза в день.

  2. Эти животные плохо переваривают клетчатку — именно поэтому овощи и фрукты почти исключаются.

  3. В Европе существуют целые фермы, где производят специальные корма исключительно для хорьков.

Исторический контекст

Ещё в древности хорьков держали рядом с человеком не только как домашних питомцев, но и как охотников на мышей и крыс. Тогда они питались исключительно добычей. Сегодня у хозяев есть выбор — давать "натуралку" или готовый промышленный корм, но суть остаётся прежней: хорёк — это хищник, и рацион должен соответствовать его природе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: численность жирафов в дикой природе сократилась до 97 тысяч особей сегодня в 11:48
Узор, который читается как карта: шкура жирафа хранит тайны его рода

Жирафы скрывают множество удивительных особенностей: от «песен» по ночам до уникальных пятен на коже. Их история и будущее — куда сложнее, чем кажется.

Читать полностью » Экологи напомнили о роли дельфинов в сохранении морских экосистем сегодня в 10:42
Спят половиной мозга, кайфуют от иглобрюхов и воюют на службе у человека: кто такие дельфины на самом деле

Дельфины удивляют наукой и культурой: у них есть имена, свои традиции и даже клубы по интересам. Хотите узнать больше?

Читать полностью » Ветеринары: без насекомых у ежей ломаются иглы сегодня в 9:33
Сквозняк смертелен, молоко опасно: подводные камни жизни с ёжиком дома

Ежонок кажется идеальным питомцем, но за очаровательной внешностью скрываются важные нюансы. Узнайте, с чем столкнётся владелец колючего друга.

Читать полностью » Ветеринары: агрессивная бытовая химия опасна для питомцев и детей сегодня в 8:26
Запах от питомцев исчезает навсегда: секрет, который переворачивает представление о чистоте дома

Чистый дом и домашние питомцы — это реально! Узнайте, как современные эко-средства помогают убирать за животными без лишних хлопот и запахов.

Читать полностью » Ветеринары: морским свинкам чистят уши только при загрязнении или запахе сегодня в 7:20
Слышат тишину, а страдают от пылинки: что важно знать об ушах морских свинок

Ушки морских свинок требуют внимания: когда чистка действительно нужна, а когда лучше ограничиться осмотром? Разбираем все тонкости ухода.

Читать полностью » Учёные подтвердили наличие долговременной памяти у кошек сегодня в 6:16
Пять шагов, чтобы кошка помнила вас всегда — простые приёмы для сильной привязанности

Кошки способны хранить воспоминания о людях и событиях долгие годы. Учёные раскрыли, как работает их память и что влияет на привязанность.

Читать полностью » Исследования показали: короткие прогулки у собак вызывают ожирение и агрессию сегодня в 5:12
Собака может спасти хозяину жизнь — но только если вы знаете эти команды

Как прогулка, лакомство и простой поводок превращаются в инструменты заботы о здоровье собаки и спокойствии хозяина?

Читать полностью » Врачи предупредили: шоколад и колбаса опасны для кошек и собак сегодня в 4:04
Любимое угощение может лишить питомца здоровья: что чаще всего выбирают неправильно

Хотите порадовать питомца вкусным угощением, но боитесь навредить? Разбираемся, какие лакомства стоит покупать, а от каких лучше отказаться.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физиологи напомнили, как выполнять бёрпи без ошибок и риска для поясницы
Питомцы
Порода древер сочетает охотничьи качества и дружелюбие
Наука
Археологи доказали, что гоплиты действительно толкались щитами в бою
Красота и здоровье
Кардиологи: сон на левом боку опасен для гипертоников из-за давления на сердце
Туризм
Туристы чаще всего увозят из Дели специи, благовония, ткани ручной работы и ювелирные украшения
Авто и мото
Аналитики: растёт спрос на тёплый беж и графит в окраске автомобилей
Дом
Домашний раствор из соды и соли помогает вернуть блеск украшениям
Питомцы
Половое созревание у кошек наступает в 6-7 месяцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet