Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ferrari Testarossa 849
Ferrari Testarossa 849
© DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:57

Икона 80-х вернулась с чужим лицом: фанаты в шоке от новой Ferrari Testarossa

Ferrari представила 849 Testarossa: поклонники разочарованы изменениями в дизайне

Новый Testarossa от Ferrari появился всего пару дней назад, а вокруг него уже разгорелась буря. Интернет полон недовольных комментариев: поклонники классики почти единодушно отвергают свежий облик легендарной модели. Но именно в этом и кроется парадокс — каждое возрождение культового имени становится испытанием для бренда.

Реакция фанатов и критиков

Когда в названии появляется слово "Testarossa", ожидания взлетают до небес. Машина 1980-х стала символом эпохи, а её фирменные боковые "жабры" и широкая посадка запечатлелись в памяти целого поколения. Логично, что новая версия без привычных линий вызвала разочарование.

В комментариях на профильных сайтах вроде Road & Track или Car and Driver можно встретить немного более мягкие оценки, но даже там большинство откликов склоняется к критике. В Reddit ситуация похожая: редкие голоса в защиту тонут в потоке минусов.

"Не похоже на Testarossa, которую мы помним", — отмечают комментаторы.

Что изменилось в дизайне

Если сравнивать три этапа — Testa Rossa 1950-х, Testarossa 1980-х и нынешнюю 849 Testarossa, — становится очевидно: новая машина вовсе не попытка точного ремейка. Она переосмысляет саму идею "широкой и агрессивной" Ferrari.

• Вместо горизонтальных боковых прорезей появились вертикальные воздухозаборники.
• Поперечная чёрная планка спереди отсылает к ретрофутуризму и напоминает о культовых "поп-ап" фарах.
• Задняя часть с массивным выступом двигателя и боковыми спойлерами скорее напоминает прототип Ferrari 512 конца 1960-х, чем культовую модель 80-х.

Да, "жабр" больше нет, но драматичность форм сохранилась.

Сравнение с другими возрождениями

История знает немало громких камбэков. Ford Mustang Mach-E, например, тоже вызвал бурю негодования, а новый Chevy Blazer до сих пор сравнивают с предшественником. Но Ferrari всегда в особом положении: это бренд, машины которого становятся объектом эстетической критики даже чаще, чем предметом реальной покупки.

Lamborghini Countach в 2021-м приняли значительно мягче. Его дизайн получился сдержанным, хотя сама идея реинкарнации тоже делила фанатов.

Возможная альтернатива имени

Даже поклонники признают: название сыграло против новинки. Если бы её окрестили "GTO", реакция была бы иной. Тем более, визуальные элементы — вроде той же чёрной линии спереди — явно перекликаются с Ferrari 288 GTO. К тому же историческая Testarossa имела V12, а у 849 версии стоит турбированный V8, как у той же GTO.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Современная интерпретация идей Testarossa Отсутствие знаковых боковых "жабр"
Агрессивный и широкий силуэт Сильное несоответствие образу 80-х
Ссылки на другие культовые модели Ferrari Разочарование фанатов от выбора названия
Выразительный задний дизайн Сравнения с другими Ferrari, потеря уникальности

Сравнение поколений

Поколение Ключевые черты
Testa Rossa 1950-х Гоночный прототип, чистые линии, V12
Testarossa 1980-х Широкий кузов, боковые "жабры", культовый силуэт
849 Testarossa Вертикальные воздухозаборники, ретрофутуризм, V8 twin-turbo

Советы шаг за шагом: как оценить новую Testarossa

  1. Посмотрите на модель без сравнения с 80-ми — так легче увидеть логику дизайна.

  2. Сопоставьте её с современными Ferrari, чтобы понять, где она уникальна.

  3. Вспомните, что даже в истории Testarossa названия и стилистика менялись.

  4. Сравните с Lamborghini Countach 2021-го — реакция публики тоже не была однозначной.

  5. Дождитесь живых фото: рендеры и промо-снимки часто искажают впечатление.

Мифы и правда

Миф: новая Testarossa должна быть копией версии 80-х.
Правда: каждая итерация модели меняла облик и техническую концепцию.

Миф: отказ от V12 — это ошибка.
Правда: Ferrari уже давно активно использует V8 twin-turbo, и это часть новой философии бренда.

Миф: фанаты всегда ненавидят рестайлинги.
Правда: есть и положительные примеры, когда возрождения принимали тепло, вопрос в балансе стиля и имени.

FAQ

Как выбрать между новой Testarossa и другими Ferrari?
Сравните технические характеристики и дизайн с актуальными моделями F80 и SF90.

Сколько будет стоить 849 Testarossa?
Официальных данных пока нет, но ценник ожидается на уровне топ-линейки Ferrari, выше $300 тыс.

Что лучше: Testarossa или Lamborghini Countach 2021?
Countach ближе к классике по стилю, но Testarossa смелее экспериментирует с ретро-идеями.

Исторический контекст

1950-е — рождение Testa Rossa как гоночного прототипа.
1980-е — культовая Testarossa с боковыми жабрами и широченным кузовом.
2020-е — 849 Testarossa, модернизированная интерпретация без прямых цитат из 80-х.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать копию культовой версии 80-х.
Последствие: разочарование в новой модели.
Альтернатива: воспринимать её как современную Ferrari с отсылками к истории, а не как ремейк.

А что если…

А что если Ferrari выпустила бы новинку под другим именем? Вероятно, реакция была бы гораздо мягче. Имя "Testarossa" подняло планку ожиданий до такой высоты, что любая версия оказалась бы под огнём критики.

В итоге новая Ferrari Testarossa — это не реинкарнация в стиле "копировать и вставить", а свежая интерпретация с оглядкой на прошлое.

В качестве бонуса — три любопытных факта:

  1. Первая Testa Rossa 1957 года создавалась исключительно для гонок.

  2. Версия 1980-х стала одной из самых узнаваемых машин десятилетия благодаря сериалу "Miami Vice".

  3. Ferrari редко возрождает названия: каждый камбэк вызывает бурю споров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Нюрбургринге заметили Porsche Taycan GT4 RS: попытки рекорда завершились неудачей сегодня в 15:17

Рекорд или позор? Как Porsche дважды пыталась штурмовать Нюрбургринг и сошла с дистанции

Прототип Porsche Taycan GT4 RS на Нюрбургринге получил повреждения при рекордной попытке. Что скрывается за тестами и когда ждать премьеру?

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему резкий занос на спорткарах вроде Porsche 911 и S2000 — это ошибка водителя сегодня в 15:05

Миф о резком заносе рушится быстрее, чем тачка в Форсаже: правда о заднем приводе

"Резкий занос" пугает новичков и окутан мифами. Но действительно ли существует внезапное скольжение, или это всего лишь ошибка водителя?

Читать полностью » Автоэксперты назвали три надёжных японских кроссовера до 1,5 млн рублей на вторичном рынке сегодня в 9:56

Три кроссовера, которые переживут не одного владельца: надёжные японцы до 1,5 млн рублей

Узнайте, какие японские кроссоверы до 1,5 млн рублей остаются самыми надёжными и долговечными на вторичном рынке, и чем они отличаются друг от друга.

Читать полностью » Названы самые доступные машины в России: Lada Granta остаётся лидером сегодня в 9:25

Дешёвые авто в России: вот какие модели берут чаще всего

От крошечных электрокаров в Китае до легендарной «буханки» в России — как выглядят и чем привлекают самые дешёвые машины в мире.

Читать полностью » Эксперт НАМИ заявил об опасности 120 тысяч детских накладок на ремни безопасности в России сегодня в 8:50

120 тысяч детей под прицелом: как ременные "треугольники" превращают авто в смертельную ловушку

Россияне потратили десятки миллионов на опасные накладки для ремней безопасности, которые могут стоить детям жизни. Почему родители до сих пор делают такой выбор?

Читать полностью » Михаил Комаров: бензиновые моторы тише и менее вибронагружены, чем дизельные сегодня в 8:16

Один мотор едет мягче, другой тянет лучше — вот в чём настоящая разница

Дизель экономичнее и долговечнее, бензин проще и комфортнее. Какой двигатель выбрать — зависит от ваших привычек, условий и бюджета.

Читать полностью » Крупнейшие машины планеты: экскаватор TAKRAF SRs 8000 и самосвал БелАЗ 75710 сегодня в 7:26

Эти монстры съедают тысячи литров топлива в день

От самосвалов размером с дом до люксовых лимузинов для первых лиц: самые большие машины мира и России, которые удивляют масштабом и предназначением.

Читать полностью » Эксперты: многие автомобили оснащены функциями, которые недоступны без перепрошивки сегодня в 7:11

Обычный автомобиль может больше, чем заявлено: какие опции производитель прячет от вас

Производители автомобилей скрывают часть возможностей, предлагая их как платные опции или подписки. Что реально можно активировать самостоятельно?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Нотариусы в Милане вскрыли завещания Джорджо Армани
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet