Икона 80-х вернулась с чужим лицом: фанаты в шоке от новой Ferrari Testarossa

Новый Testarossa от Ferrari появился всего пару дней назад, а вокруг него уже разгорелась буря. Интернет полон недовольных комментариев: поклонники классики почти единодушно отвергают свежий облик легендарной модели. Но именно в этом и кроется парадокс — каждое возрождение культового имени становится испытанием для бренда.

Реакция фанатов и критиков

Когда в названии появляется слово "Testarossa", ожидания взлетают до небес. Машина 1980-х стала символом эпохи, а её фирменные боковые "жабры" и широкая посадка запечатлелись в памяти целого поколения. Логично, что новая версия без привычных линий вызвала разочарование.

В комментариях на профильных сайтах вроде Road & Track или Car and Driver можно встретить немного более мягкие оценки, но даже там большинство откликов склоняется к критике. В Reddit ситуация похожая: редкие голоса в защиту тонут в потоке минусов.

"Не похоже на Testarossa, которую мы помним", — отмечают комментаторы.

Что изменилось в дизайне

Если сравнивать три этапа — Testa Rossa 1950-х, Testarossa 1980-х и нынешнюю 849 Testarossa, — становится очевидно: новая машина вовсе не попытка точного ремейка. Она переосмысляет саму идею "широкой и агрессивной" Ferrari.

• Вместо горизонтальных боковых прорезей появились вертикальные воздухозаборники.

• Поперечная чёрная планка спереди отсылает к ретрофутуризму и напоминает о культовых "поп-ап" фарах.

• Задняя часть с массивным выступом двигателя и боковыми спойлерами скорее напоминает прототип Ferrari 512 конца 1960-х, чем культовую модель 80-х.

Да, "жабр" больше нет, но драматичность форм сохранилась.

Сравнение с другими возрождениями

История знает немало громких камбэков. Ford Mustang Mach-E, например, тоже вызвал бурю негодования, а новый Chevy Blazer до сих пор сравнивают с предшественником. Но Ferrari всегда в особом положении: это бренд, машины которого становятся объектом эстетической критики даже чаще, чем предметом реальной покупки.

Lamborghini Countach в 2021-м приняли значительно мягче. Его дизайн получился сдержанным, хотя сама идея реинкарнации тоже делила фанатов.

Возможная альтернатива имени

Даже поклонники признают: название сыграло против новинки. Если бы её окрестили "GTO", реакция была бы иной. Тем более, визуальные элементы — вроде той же чёрной линии спереди — явно перекликаются с Ferrari 288 GTO. К тому же историческая Testarossa имела V12, а у 849 версии стоит турбированный V8, как у той же GTO.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Современная интерпретация идей Testarossa Отсутствие знаковых боковых "жабр" Агрессивный и широкий силуэт Сильное несоответствие образу 80-х Ссылки на другие культовые модели Ferrari Разочарование фанатов от выбора названия Выразительный задний дизайн Сравнения с другими Ferrari, потеря уникальности

Сравнение поколений

Поколение Ключевые черты Testa Rossa 1950-х Гоночный прототип, чистые линии, V12 Testarossa 1980-х Широкий кузов, боковые "жабры", культовый силуэт 849 Testarossa Вертикальные воздухозаборники, ретрофутуризм, V8 twin-turbo

Советы шаг за шагом: как оценить новую Testarossa

Посмотрите на модель без сравнения с 80-ми — так легче увидеть логику дизайна. Сопоставьте её с современными Ferrari, чтобы понять, где она уникальна. Вспомните, что даже в истории Testarossa названия и стилистика менялись. Сравните с Lamborghini Countach 2021-го — реакция публики тоже не была однозначной. Дождитесь живых фото: рендеры и промо-снимки часто искажают впечатление.

Мифы и правда

• Миф: новая Testarossa должна быть копией версии 80-х.

Правда: каждая итерация модели меняла облик и техническую концепцию.

• Миф: отказ от V12 — это ошибка.

Правда: Ferrari уже давно активно использует V8 twin-turbo, и это часть новой философии бренда.

• Миф: фанаты всегда ненавидят рестайлинги.

Правда: есть и положительные примеры, когда возрождения принимали тепло, вопрос в балансе стиля и имени.

FAQ

Как выбрать между новой Testarossa и другими Ferrari?

Сравните технические характеристики и дизайн с актуальными моделями F80 и SF90.

Сколько будет стоить 849 Testarossa?

Официальных данных пока нет, но ценник ожидается на уровне топ-линейки Ferrari, выше $300 тыс.

Что лучше: Testarossa или Lamborghini Countach 2021?

Countach ближе к классике по стилю, но Testarossa смелее экспериментирует с ретро-идеями.

Исторический контекст

1950-е — рождение Testa Rossa как гоночного прототипа.

1980-е — культовая Testarossa с боковыми жабрами и широченным кузовом.

2020-е — 849 Testarossa, модернизированная интерпретация без прямых цитат из 80-х.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать копию культовой версии 80-х.

Последствие: разочарование в новой модели.

Альтернатива: воспринимать её как современную Ferrari с отсылками к истории, а не как ремейк.

А что если…

А что если Ferrari выпустила бы новинку под другим именем? Вероятно, реакция была бы гораздо мягче. Имя "Testarossa" подняло планку ожиданий до такой высоты, что любая версия оказалась бы под огнём критики.

В итоге новая Ferrari Testarossa — это не реинкарнация в стиле "копировать и вставить", а свежая интерпретация с оглядкой на прошлое.

В качестве бонуса — три любопытных факта: