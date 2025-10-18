Бой быков и коней: как Lamborghini перегнала Ferrari на российской трассе продаж

За последние два десятилетия рынок суперкаров в России претерпел заметные изменения. Долгое время в стране больше ценились автомобили Ferrari, но в последние годы на авансцену вышли модели Lamborghini. Их популярность продолжает расти, особенно после выхода люксовых кроссоверов.

История появления брендов в России

Первые новые Ferrari появились в России в 2004 году — зарегистрировано всего 35 автомобилей. Lamborghini пришли на рынок чуть позже: первые три машины были проданы в 2005 году. С тех пор общее число зарегистрированных автомобилей составило 850 Ferrari и 1130 Lamborghini.

До 2018 года спрос на Ferrari был выше: абсолютные годовые продажи лишь дважды превышали 50 единиц (в 2007 и 2012 годах), а Lamborghini стабильно оставались ниже 30 машин в год. Всё изменилось с появлением кроссовера Lamborghini Urus: в 2018 году россияне приобрели 72 таких автомобиля против 30 Ferrari, и тенденция лишь укреплялась. В ответ на растущий интерес к SUV Ferrari в 2022 году представила модель Purosangue.

Продажи последних лет

В течение последних семи лет Ferrari лишь однажды преодолела отметку в 50 единиц за год, тогда как Lamborghini чаще продавалась сотнями. В 2025 году динамика продаж Ferrari составила +72%, а Lamborghini — всего +1%. За первые девять месяцев было продано 60 и 112 машин соответственно.

Наиболее популярные модели

Среди Ferrari наибольшей популярностью в России пользуются кроссовер Purosangue и спорткар 296 (по 16 автомобилей каждого типа). Также в числе приобретённых — восемь экземпляров Ferrari 12Cilindri и шесть гибридных суперкаров SF90 Spider.

Lamborghini по-прежнему опирается на кроссовер Urus — на него приходится более 80% продаж (92 шт.). Кроме того, россияне купили 11 Huracan и 9 суперкаров Revuelto.

Сравнение продаж Ferrari и Lamborghini в России

Год Ferrari Lamborghini 2004 35 - 2005 - 3 2018 30 72 2025* 60 112

*Продажи за первые 9 месяцев.

Почему растёт популярность SUV

Простор и комфорт — кроссоверы удобнее для повседневной эксплуатации. Универсальность — они подходят и для города, и для дальних поездок. Привлекательный дизайн — брендовые модели выглядят роскошно и современно.

А что если… SUV не появился

Без выхода моделей Urus и Purosangue Lamborghini и Ferrari могли бы сохранить прежнее соотношение продаж. Увеличение числа клиентов связано именно с этим сегментом, который привлекает состоятельных покупателей, ранее не заинтересованных в традиционных спорткарах.

Плюсы и минусы кроссоверов и спорткаров

Модель Плюсы Минусы Ferrari 296 Высокая скорость, престиж Ограниченная вместимость Ferrari Purosangue Простор, универсальность Высокая цена Lamborghini Urus Комфорт, универсальность Большой расход топлива Lamborghini Huracan Динамика, статус Небольшой багажник

FAQ

Как выбрать между Ferrari и Lamborghini?

Если нужен спорткар для города — Ferrari 296, для путешествий — кроссовер.

Сколько стоят новые модели?

Средняя цена SUV Ferrari и Lamborghini начинается от 25-30 млн рублей, спорткары — от 20 млн.

Что лучше для коллекции?

Для коллекционеров интереснее редкие спорткары, но кроссоверы демонстрируют устойчивый рост спроса.

Мифы и правда

Миф: Ferrari всегда дороже и престижнее Lamborghini.

Правда: цены на SUV обеих марок сопоставимы, а популярность может меняться в зависимости от модели.

Миф: кроссоверы теряют спортивность.

Правда: Urus и Purosangue сохраняют динамику, но добавляют комфорт.

Интересные факты

Первые Ferrari в России появились за 35 экземпляров, Lamborghini — за три. Urus стал ключевым фактором роста продаж Lamborghini. На открытые гибриды SF90 Spider приходится меньше 10% продаж Ferrari, что делает их эксклюзивными.

Исторический контекст