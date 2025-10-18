Бой быков и коней: как Lamborghini перегнала Ferrari на российской трассе продаж
За последние два десятилетия рынок суперкаров в России претерпел заметные изменения. Долгое время в стране больше ценились автомобили Ferrari, но в последние годы на авансцену вышли модели Lamborghini. Их популярность продолжает расти, особенно после выхода люксовых кроссоверов.
История появления брендов в России
Первые новые Ferrari появились в России в 2004 году — зарегистрировано всего 35 автомобилей. Lamborghini пришли на рынок чуть позже: первые три машины были проданы в 2005 году. С тех пор общее число зарегистрированных автомобилей составило 850 Ferrari и 1130 Lamborghini.
До 2018 года спрос на Ferrari был выше: абсолютные годовые продажи лишь дважды превышали 50 единиц (в 2007 и 2012 годах), а Lamborghini стабильно оставались ниже 30 машин в год. Всё изменилось с появлением кроссовера Lamborghini Urus: в 2018 году россияне приобрели 72 таких автомобиля против 30 Ferrari, и тенденция лишь укреплялась. В ответ на растущий интерес к SUV Ferrari в 2022 году представила модель Purosangue.
Продажи последних лет
В течение последних семи лет Ferrari лишь однажды преодолела отметку в 50 единиц за год, тогда как Lamborghini чаще продавалась сотнями. В 2025 году динамика продаж Ferrari составила +72%, а Lamborghini — всего +1%. За первые девять месяцев было продано 60 и 112 машин соответственно.
Наиболее популярные модели
Среди Ferrari наибольшей популярностью в России пользуются кроссовер Purosangue и спорткар 296 (по 16 автомобилей каждого типа). Также в числе приобретённых — восемь экземпляров Ferrari 12Cilindri и шесть гибридных суперкаров SF90 Spider.
Lamborghini по-прежнему опирается на кроссовер Urus — на него приходится более 80% продаж (92 шт.). Кроме того, россияне купили 11 Huracan и 9 суперкаров Revuelto.
Сравнение продаж Ferrari и Lamborghini в России
|Год
|Ferrari
|Lamborghini
|2004
|35
|-
|2005
|-
|3
|2018
|30
|72
|2025*
|60
|112
*Продажи за первые 9 месяцев.
Почему растёт популярность SUV
-
Простор и комфорт — кроссоверы удобнее для повседневной эксплуатации.
-
Универсальность — они подходят и для города, и для дальних поездок.
-
Привлекательный дизайн — брендовые модели выглядят роскошно и современно.
А что если… SUV не появился
Без выхода моделей Urus и Purosangue Lamborghini и Ferrari могли бы сохранить прежнее соотношение продаж. Увеличение числа клиентов связано именно с этим сегментом, который привлекает состоятельных покупателей, ранее не заинтересованных в традиционных спорткарах.
Плюсы и минусы кроссоверов и спорткаров
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Ferrari 296
|Высокая скорость, престиж
|Ограниченная вместимость
|Ferrari Purosangue
|Простор, универсальность
|Высокая цена
|Lamborghini Urus
|Комфорт, универсальность
|Большой расход топлива
|Lamborghini Huracan
|Динамика, статус
|Небольшой багажник
FAQ
Как выбрать между Ferrari и Lamborghini?
Если нужен спорткар для города — Ferrari 296, для путешествий — кроссовер.
Сколько стоят новые модели?
Средняя цена SUV Ferrari и Lamborghini начинается от 25-30 млн рублей, спорткары — от 20 млн.
Что лучше для коллекции?
Для коллекционеров интереснее редкие спорткары, но кроссоверы демонстрируют устойчивый рост спроса.
Мифы и правда
-
Миф: Ferrari всегда дороже и престижнее Lamborghini.
Правда: цены на SUV обеих марок сопоставимы, а популярность может меняться в зависимости от модели.
-
Миф: кроссоверы теряют спортивность.
Правда: Urus и Purosangue сохраняют динамику, но добавляют комфорт.
Интересные факты
-
Первые Ferrari в России появились за 35 экземпляров, Lamborghini — за три.
-
Urus стал ключевым фактором роста продаж Lamborghini.
-
На открытые гибриды SF90 Spider приходится меньше 10% продаж Ferrari, что делает их эксклюзивными.
Исторический контекст
-
2004 — первые Ferrari в России.
-
2005 — дебют Lamborghini на российском рынке.
-
2018 — рост спроса на кроссоверы, смена лидерства.
-
2022 — Ferrari представила Purosangue, заходя в сегмент SUV.
