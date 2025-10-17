Ferrari тонет в собственных амбициях: сезон, который превратился в выживание

Сезон, который команда Ferrari начинала с амбициями и надеждой на победу, всё больше напоминает борьбу за выживание. Отсутствие побед, угроза потери третьего места в Кубке конструкторов и растущее напряжение внутри коллектива делают 2025 год одним из самых трудных в новейшей истории Скудерии.

Журналист Corriere della Sera Даниэле Спарши подробно разобрал, почему SF-25 не смог воплотить ожидания — и почему система Ferrari сегодня буксует на всех уровнях.

"Машина родилась неудачной", — отметил журналист Даниэле Спарши.

Когда амбиции разбиваются о реальность

С самого начала года команда заявляла, что цель сезона — борьба за титул. Но по итогам трёх четвертей чемпионата результат выглядит мрачно: ни одной победы, и даже подиумы даются с трудом. SF-25 оказалась машиной противоречий — быстрой на одном круге, но нестабильной в гонке, капризной в управлении и сложной в настройке.

Пока конкуренты, особенно Mercedes, сумели выжать максимум из своих концепций и даже одержать две победы с Джорджем Расселлом, Ferrari продолжала двигаться по ошибочному пути, надеясь на чудо.

Где система дала сбой

По мнению экспертов, нынешний кризис Скудерии не сводится к одной проблеме. Это комбинация управленческих просчётов, инженерных ошибок и потери командного духа. Главный упрёк — в чрезмерной централизации управления.

"Существует критика чрезмерно централизованного управления", — подчеркнул Спарши.

Внутренние процессы Маранелло напоминают тяжёлую бюрократическую систему, где любое решение проходит через несколько уровней согласования. В условиях динамики Формулы-1 это смертельно опасно: пока конкуренты вносят корректировки в ходе гоночного уик-энда, Ferrari теряет драгоценные часы.

Ошибки в выборе стратегии, неправильное давление в шинах, медленная реакция на изменение погоды — всё это превратилось в хронические болезни команды.

Технические ограничения SF-25

Машина, которая должна была стать шагом вперёд после SF-24, оказалась шагом назад. Основная инженерная проблема — невозможность удерживать оптимальный дорожный просвет, что приводит к потере прижимной силы.

Аэродинамика SF-25 работает нестабильно: при малейших изменениях температуры или ветра поведение болида становится непредсказуемым. Даже опытные пилоты не могут извлечь из машины максимум.

"Кризис Ferrari является результатом технических ошибок, но прежде всего системы, которая больше не знает, как реагировать", — заявил Спарши.

Сравнение: Ferrari против Mercedes и Red Bull

Параметр Ferrari SF-25 Mercedes W15 Red Bull RB21 Победы в сезоне 0 2 8 Средний финиш 5-6 место 3-4 место 1-2 место Надёжность нестабильная высокая высокая Управляемость сложная, капризная сбалансированная предсказуемая Гибкость стратегии низкая средняя высокая

Из таблицы видно: отставание Ferrari не ограничивается скоростью. Команда уступает и в системной работе, и в гибкости решений.

Совет шаг за шагом: как вернуть форму Скудерии

Децентрализация решений. Инженеры и стратеги на трассе должны иметь больше полномочий для оперативного реагирования. Обновление инженерного состава. После ухода ключевых специалистов отдел трассовой инженерии ослаб. Приглашение новых экспертов с опытом из других команд могло бы вернуть энергию и свежий взгляд. Фокус на аэродинамике. Необходимо радикально переработать подвеску и днище для стабильного дорожного просвета. Инвестиции в симуляторы. Моделирование реальных условий гонок позволит быстрее выявлять проблемы ещё до выезда на трассу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жёсткая вертикальная структура управления.

Последствие: медленные решения и постоянные стратегические просчёты.

Альтернатива: передача большей автономии инженерам на местах.

Ошибка: ставка на концепцию SF-25 без гибких обновлений.

Последствие: технический тупик и отсутствие прогресса.

Альтернатива: переход к адаптивным решениям с опорой на реальные данные гонок.

Ошибка: недооценка психологического состояния команды.

Последствие: потеря уверенности и рост внутреннего напряжения.

Альтернатива: внутренняя программа мотивации и перезапуск командной культуры.

А что если Ferrari изменит стратегию?

Если Скудерия решится на реструктуризацию, эффект может быть заметен уже через сезон. При децентрализации принятия решений инженеры смогут быстрее тестировать новшества, а пилоты — получать стабильный болид. Это не гарантия побед, но способ вернуть конкурентоспособность и доверие.

Плюсы и минусы текущей стратегии

Плюсы Минусы Стабильная структура и контроль Медленные решения Опытные инженеры в штаб-квартире Потеря гибкости на трассе Финансовая устойчивость Отставание от конкурентов Сильный бренд и база фанатов Недоверие внутри коллектива

FAQ

Как Ferrari планирует решить проблему с SF-25?

Команда готовит обновления аэродинамики и подвески, но их эффективность под вопросом из-за ограничений бюджета и времени.

Сколько стоит модернизация болида?

По оценкам инсайдеров, серьёзная переработка проекта может стоить до 40 млн евро, включая тесты и новую компоновку кузова.

Может ли Hamilton повлиять на ситуацию?

Льюис активно участвует в обратной связи, направляя отчёты руководству, но пока его предложения не реализованы.

Что мешает Ferrari догнать Red Bull?

Недостаток инженерной стабильности и неэффективные стратегические решения. Red Bull быстрее адаптируется к изменениям регламента.

Мифы и правда о Ferrari

Миф 1. Ferrari проигрывает из-за слабых пилотов.

Правда. Уровень пилотов высок — проблема в технике и стратегии.

Миф 2. SF-25 недостаточно быстр.

Правда. Болид способен показывать темп, но нестабилен в длинных сериях.

Миф 3. Команда не вкладывает деньги в развитие.

Правда. Инвестиции идут, но распределяются неэффективно из-за структуры управления.

Исторический контекст

Ferrari уже проходила подобные кризисы. В начале 90-х команда также терпела поражения из-за организационной путаницы. Перелом наступил лишь после приглашения Жана Тода и Михаэля Шумахера, когда была создана система, способная быстро реагировать на вызовы. Сегодня Скудерии вновь нужен подобный рывок.

3 интересных факта