Коллекция, о которой шептал весь автоспорт: Ferrari ушли за цену дворца

Коллекционный рынок снова доказал, что автомобильная страсть не знает границ. Аукцион RM Sotheby's в Цюрихе стал настоящим событием года: с молотка ушла уникальная коллекция Tailored for Speed, состоящая из 42 редчайших машин — в основном Ferrari. Первоначально её оценивали в 50 миллионов евро, но итог превзошёл все ожидания — 75 миллионов евро.

Тайна владельца: кто скрывается за продажей

Интрига началась задолго до самого аукциона. Имя коллекционера официально не раскрывалось, но внимательные наблюдатели заметили характерные знаки на некоторых гоночных моделях — эмблемы Iron Lynx и Iron Dames. Эти команды тесно связаны с Деборой Майер, предпринимателем и бывшей президентом комиссии FIA по делам женщин в автоспорте. Многие уверены, что именно она стояла за этой блистательной коллекцией.

42 автомобиля — 42 шедевра

Продажа проходила в легендарном отеле Dolder Grand Hotel в Цюрихе. Зал гудел от напряжения — каждый удар молотка вызывал восторг у публики.

Ferrari безоговорочно доминировала: 33 автомобиля из 42 принадлежали марке из Маранелло. Это целая история в металле — от элегантной 365 GT 2+2 (1968) до футуристичной Daytona SP3 (2024).

Таблица "Сравнение": самые дорогие лоты

Модель Год Цена, млн евро Ferrari Daytona SP3 2024 5,75 LaFerrari Aperta 2017 5,68 FXX-K Evo 2016 5,62 333 SP 1998 5,59 FXX Evo 2008 4,35 F40 1989 3,2

Не только Ferrari покорила публику. Среди самых обсуждаемых лотов оказались Pagani - с тройкой гиперкаров, достойных отдельной витрины.

Модель Год Цена, млн евро Huayra Roadster BC 2021 4,80 Utopia 2024 3,50 Huayra R 2022 2,53

А дополнили аукцион два редчайших Lamborghini: Sián FKP 37 (2021) за 2,23 млн и лимитированный Huracán Tecnica 60th Anniversary (2024) за 392 000 евро.

Другие жемчужины коллекции

Коллекционер не ограничивался итальянскими брендами. Среди машин нашлось место и для Bugatti Chiron Super Sport (2023), ушедшего за 4,35 млн евро, и для парных Mercedes-AMG GT Track Series и GT2 Pro - трековых монстров, созданных для безжалостных кругов Нюрбургринга. А поклонники британской школы получили шанс заполучить Bentley Continental GT3-R, сочетающий лоск и мощь.

Историческая сделка

Сумма 69 675 125 швейцарских франков (около 75 млн евро) сделала Tailored for Speed крупнейшей индивидуальной коллекционной продажей Европы 2025 года. Представители RM Sotheby's назвали её примером безупречного вкуса и редкого целостного подхода: каждый автомобиль был выбран лично владельцем, а большинство получили индивидуальную отделку и цвета, заказанные по специальным программам Ferrari.

"Эклектичная, цельная и исключительная по сохранности коллекция", — отметили представители аукционного дома RM Sotheby's.

Зачем продавать такую коллекцию?

Несмотря на финансовый триумф, у многих возник вопрос — почему расстаться с такой уникальной подборкой? По мнению экспертов, причины могут быть стратегическими: возможная переориентация инвестиций в спортивные проекты Iron Lynx и Iron Dames, а также уход от частного автосбора в пользу крупных командных программ DC Racing. Другие видят в этом естественный шаг в развитии бизнеса Майер, которая давно стремится объединить автоспорт, технологии и благотворительность.

А что если коллекция не последняя?

Мир коллекционирования знает десятки случаев, когда владельцы спустя годы выкупали свои же машины обратно — ради эмоций или инвестиций. Если за Tailored for Speed действительно стояла Дебора Майер, не исключено, что мы ещё увидим "Tailored for Speed II", возможно — уже с акцентом на электромобили Ferrari и Maserati.

Таблица "Плюсы и минусы" коллекции как инвестпроекта

Плюсы Минусы Рост цен на Ferrari и Pagani Высокие издержки на хранение Престиж и уникальность Сложность быстрой перепродажи Гарантированное внимание СМИ Зависимость от рыночных трендов Возможность участия в ретро-ралли Необходимость постоянного обслуживания

FAQ: о главных вопросах аукциона

Сколько стоил входной билет на аукцион RM Sotheby's?

Для частных лиц участие было возможно только по предварительному приглашению. Стоимость регистрационного взноса составляла около 500 франков.

Можно ли было купить автомобиль онлайн?

Да, RM Sotheby's предоставляла онлайн-платформу, через которую принимались ставки в реальном времени.

Какая марка показала лучший рост цены относительно ожиданий?

Ferrari F40 и FXX-K Evo — обе модели значительно превысили прогнозы, что подтверждает устойчивость спроса на культовые машины конца XX — начала XXI века.

Мифы и правда о коллекционных аукционах

Миф: все коллекционные автомобили со временем растут в цене.

Правда: рост происходит не у всех моделей — решающее значение имеет происхождение, состояние и редкость. Миф: современные гиперкары менее интересны инвесторам.

Правда: напротив, модели Pagani и Bugatti показывают стремительный рост цен из-за малых тиражей. Миф: такие коллекции создают ради статуса.

Правда: большинство владельцев — энтузиасты, вкладывающие в машины личную историю и эмоции.

Исторический контекст

RM Sotheby's проводит аукционы суперкаров с середины XX века. Среди наиболее громких сделок — продажа Ferrari 250 GTO за 70 миллионов долларов в 2018 году. Коллекция Tailored for Speed стала продолжением этой традиции, объединив прошлое и будущее в одном зале.

3 интересных факта