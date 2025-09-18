Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Shell и Ferrari запускают коллекцию миниатюрных автомобилей: как получить свою модель с топливом V-Power

Shell и Ferrari отметили 75-летие партнёрства коллекцией миниатюр в Бразилии

Shell представила в Бразилии масштабную кампанию, посвящённую 75-летию партнёрства с Ferrari. В рамках проекта на автозаправочных станциях появится коллекция миниатюрных автомобилей, объединяющая ностальгию, цифровые технологии и маркетинг. Это событие получило название "Коллекционные легенды" и стало крупнейшей рекламной инвестицией компании за последние три года.

Коллекция включает четыре детализированные модели Ferrari, созданные в сотрудничестве с Burago — признанным производителем миниатюрных автомобилей. Их можно не только собрать и поставить на полку, но и подключить к мобильному приложению Shell Racing Legends. Это приложение превращает игрушку в элемент цифрового развлечения: пользователь управляет машиной со смартфона и получает доступ к виртуальным трассам.

"Цель — создать коллекционный предмет, который пробуждает страсть, вызывает ностальгию и сочетает в себе технологии", — отметил директор по маркетингу и цифровым технологиям Raízen Рикардо Берни.

Сравнение коллекции и аналогичных кампаний

Характеристика Shell в Бразилии 2025 Подобные акции в Аргентине Конкуренты на рынке топлива
Бренд-партнёр Ferrari Ferrari Petrobras, Ipiranga
Миниатюры 4 модели, Burago 3 модели, Burago Обычно игрушки других марок
Цифровая интеграция Приложение Racing Legends Ограничено промо-акцией Нет
Механизм покупки Заправка V-Power или покупка напрямую Заправка + акции Преимущественно скидки
Масштаб инвестиций Крупнейший за 3 года Региональная акция Локальные кампании

Советы шаг за шагом: как получить Ferrari на АЗС Shell

  1. Заправьте автомобиль топливом Shell V-Power на сумму от 50 реалов.

  2. Либо потратьте аналогичную сумму в магазинах Shell Select.

  3. При замене масла можно выбрать смазочные материалы Shell — это даст возможность приобрести модель за 139,99 реалов.

  4. Если хочется купить напрямую — цена составит 189,99 реалов.

  5. Скачайте приложение Shell Racing Legends, чтобы оживить миниатюру и протестировать виртуальные трассы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать премиальное топливо, выбирая только стандартное.

  • Последствие: двигатель загрязняется быстрее, снижается эффективность и ресурс.

  • Альтернатива: использовать Shell V-Power — топливо проходит испытания в Формуле-1 и помогает поддерживать производительность.

  • Ошибка: считать коллекцию игрушкой исключительно для детей.

  • Последствие: пропущена возможность вовлечь всю семью в кампанию и совместное времяпровождение.

  • Альтернатива: рассматривать коллекцию как хобби для всех возрастов, где цифровые и реальные элементы работают вместе.

А что если…

Что если коллекция станет началом более широкой платформы? Представим, что Shell объединит автоспорт, коллекционные предметы и цифровую среду. В будущем это может вырасти в полноценное сообщество, где клиенты будут собирать, обмениваться и даже соревноваться онлайн. Такой шаг способен укрепить долгосрочную лояльность к бренду.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальное сочетание коллекции и технологий Высокая цена для покупки без условий
Привлечение детей и взрослых одновременно Кампания ограничена по срокам
Привязка к премиальному топливу V-Power Возможный дефицит моделей в регионах
Сотрудничество с Ferrari и Burago Доступность зависит от заправок Shell

FAQ

Как выбрать способ получения Ferrari?
Самый выгодный вариант — заправка V-Power, так модель обходится дешевле, чем при прямой покупке.

Сколько стоит коллекционный автомобиль?
При покупке напрямую цена составляет 189,99 реалов, при акциях — от 139,99 реалов.

Что лучше: купить или заправиться?
Заправка выгоднее: вы получаете и топливо, и коллекционный предмет.

Мифы и правда

  • Миф: Коллекция доступна только в крупных городах.
    Правда: Автомобили появятся по всей стране, но сроки могут отличаться.

  • Миф: Миниатюры — простые игрушки.
    Правда: Они создаются в сотрудничестве с Burago и обладают высокой детализацией.

  • Миф: Кампания не связана с автоспортом.
    Правда: Shell использует технологии, испытанные в Формуле-1, и напрямую связывает коллекцию с этим наследием.

3 интересных факта

  1. В Бразилии у Shell более 6000 автозаправочных станций — это одна из крупнейших сетей в стране.

  2. V-Power разрабатывался и тестировался в условиях Формулы-1, что делает его продуктом с уникальной историей.

  3. В Аргентине подобная акция имела настолько большой успех, что Shell решила расширить её на бразильский рынок.

Исторический контекст

  • 1949 год — начало сотрудничества Ferrari и Shell.

  • 2000-е — запуск премиального топлива V-Power, ориентированного на высокую производительность.

  • 2010-е — расширение сетей магазинов Shell Select и цифровых платформ, таких как Shell Box.

  • 2025 год — кампания "Коллекционные легенды", объединяющая традицию и технологии.

