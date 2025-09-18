Shell и Ferrari запускают коллекцию миниатюрных автомобилей: как получить свою модель с топливом V-Power
Shell представила в Бразилии масштабную кампанию, посвящённую 75-летию партнёрства с Ferrari. В рамках проекта на автозаправочных станциях появится коллекция миниатюрных автомобилей, объединяющая ностальгию, цифровые технологии и маркетинг. Это событие получило название "Коллекционные легенды" и стало крупнейшей рекламной инвестицией компании за последние три года.
Коллекция включает четыре детализированные модели Ferrari, созданные в сотрудничестве с Burago — признанным производителем миниатюрных автомобилей. Их можно не только собрать и поставить на полку, но и подключить к мобильному приложению Shell Racing Legends. Это приложение превращает игрушку в элемент цифрового развлечения: пользователь управляет машиной со смартфона и получает доступ к виртуальным трассам.
"Цель — создать коллекционный предмет, который пробуждает страсть, вызывает ностальгию и сочетает в себе технологии", — отметил директор по маркетингу и цифровым технологиям Raízen Рикардо Берни.
Сравнение коллекции и аналогичных кампаний
|Характеристика
|Shell в Бразилии 2025
|Подобные акции в Аргентине
|Конкуренты на рынке топлива
|Бренд-партнёр
|Ferrari
|Ferrari
|Petrobras, Ipiranga
|Миниатюры
|4 модели, Burago
|3 модели, Burago
|Обычно игрушки других марок
|Цифровая интеграция
|Приложение Racing Legends
|Ограничено промо-акцией
|Нет
|Механизм покупки
|Заправка V-Power или покупка напрямую
|Заправка + акции
|Преимущественно скидки
|Масштаб инвестиций
|Крупнейший за 3 года
|Региональная акция
|Локальные кампании
Советы шаг за шагом: как получить Ferrari на АЗС Shell
-
Заправьте автомобиль топливом Shell V-Power на сумму от 50 реалов.
-
Либо потратьте аналогичную сумму в магазинах Shell Select.
-
При замене масла можно выбрать смазочные материалы Shell — это даст возможность приобрести модель за 139,99 реалов.
-
Если хочется купить напрямую — цена составит 189,99 реалов.
-
Скачайте приложение Shell Racing Legends, чтобы оживить миниатюру и протестировать виртуальные трассы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать премиальное топливо, выбирая только стандартное.
-
Последствие: двигатель загрязняется быстрее, снижается эффективность и ресурс.
-
Альтернатива: использовать Shell V-Power — топливо проходит испытания в Формуле-1 и помогает поддерживать производительность.
-
Ошибка: считать коллекцию игрушкой исключительно для детей.
-
Последствие: пропущена возможность вовлечь всю семью в кампанию и совместное времяпровождение.
-
Альтернатива: рассматривать коллекцию как хобби для всех возрастов, где цифровые и реальные элементы работают вместе.
А что если…
Что если коллекция станет началом более широкой платформы? Представим, что Shell объединит автоспорт, коллекционные предметы и цифровую среду. В будущем это может вырасти в полноценное сообщество, где клиенты будут собирать, обмениваться и даже соревноваться онлайн. Такой шаг способен укрепить долгосрочную лояльность к бренду.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Уникальное сочетание коллекции и технологий
|Высокая цена для покупки без условий
|Привлечение детей и взрослых одновременно
|Кампания ограничена по срокам
|Привязка к премиальному топливу V-Power
|Возможный дефицит моделей в регионах
|Сотрудничество с Ferrari и Burago
|Доступность зависит от заправок Shell
FAQ
Как выбрать способ получения Ferrari?
Самый выгодный вариант — заправка V-Power, так модель обходится дешевле, чем при прямой покупке.
Сколько стоит коллекционный автомобиль?
При покупке напрямую цена составляет 189,99 реалов, при акциях — от 139,99 реалов.
Что лучше: купить или заправиться?
Заправка выгоднее: вы получаете и топливо, и коллекционный предмет.
Мифы и правда
-
Миф: Коллекция доступна только в крупных городах.
Правда: Автомобили появятся по всей стране, но сроки могут отличаться.
-
Миф: Миниатюры — простые игрушки.
Правда: Они создаются в сотрудничестве с Burago и обладают высокой детализацией.
-
Миф: Кампания не связана с автоспортом.
Правда: Shell использует технологии, испытанные в Формуле-1, и напрямую связывает коллекцию с этим наследием.
3 интересных факта
-
В Бразилии у Shell более 6000 автозаправочных станций — это одна из крупнейших сетей в стране.
-
V-Power разрабатывался и тестировался в условиях Формулы-1, что делает его продуктом с уникальной историей.
-
В Аргентине подобная акция имела настолько большой успех, что Shell решила расширить её на бразильский рынок.
Исторический контекст
-
1949 год — начало сотрудничества Ferrari и Shell.
-
2000-е — запуск премиального топлива V-Power, ориентированного на высокую производительность.
-
2010-е — расширение сетей магазинов Shell Select и цифровых платформ, таких как Shell Box.
-
2025 год — кампания "Коллекционные легенды", объединяющая традицию и технологии.
