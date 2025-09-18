Shell и Ferrari запускают коллекцию миниатюрных автомобилей: как получить свою модель с топливом V-Power

Shell представила в Бразилии масштабную кампанию, посвящённую 75-летию партнёрства с Ferrari. В рамках проекта на автозаправочных станциях появится коллекция миниатюрных автомобилей, объединяющая ностальгию, цифровые технологии и маркетинг. Это событие получило название "Коллекционные легенды" и стало крупнейшей рекламной инвестицией компании за последние три года.

Коллекция включает четыре детализированные модели Ferrari, созданные в сотрудничестве с Burago — признанным производителем миниатюрных автомобилей. Их можно не только собрать и поставить на полку, но и подключить к мобильному приложению Shell Racing Legends. Это приложение превращает игрушку в элемент цифрового развлечения: пользователь управляет машиной со смартфона и получает доступ к виртуальным трассам.

"Цель — создать коллекционный предмет, который пробуждает страсть, вызывает ностальгию и сочетает в себе технологии", — отметил директор по маркетингу и цифровым технологиям Raízen Рикардо Берни.

Сравнение коллекции и аналогичных кампаний

Характеристика Shell в Бразилии 2025 Подобные акции в Аргентине Конкуренты на рынке топлива Бренд-партнёр Ferrari Ferrari Petrobras, Ipiranga Миниатюры 4 модели, Burago 3 модели, Burago Обычно игрушки других марок Цифровая интеграция Приложение Racing Legends Ограничено промо-акцией Нет Механизм покупки Заправка V-Power или покупка напрямую Заправка + акции Преимущественно скидки Масштаб инвестиций Крупнейший за 3 года Региональная акция Локальные кампании

Советы шаг за шагом: как получить Ferrari на АЗС Shell

Заправьте автомобиль топливом Shell V-Power на сумму от 50 реалов. Либо потратьте аналогичную сумму в магазинах Shell Select. При замене масла можно выбрать смазочные материалы Shell — это даст возможность приобрести модель за 139,99 реалов. Если хочется купить напрямую — цена составит 189,99 реалов. Скачайте приложение Shell Racing Legends, чтобы оживить миниатюру и протестировать виртуальные трассы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать премиальное топливо, выбирая только стандартное.

Последствие: двигатель загрязняется быстрее, снижается эффективность и ресурс.

Альтернатива: использовать Shell V-Power — топливо проходит испытания в Формуле-1 и помогает поддерживать производительность.

Ошибка: считать коллекцию игрушкой исключительно для детей.

Последствие: пропущена возможность вовлечь всю семью в кампанию и совместное времяпровождение.

Альтернатива: рассматривать коллекцию как хобби для всех возрастов, где цифровые и реальные элементы работают вместе.

А что если…

Что если коллекция станет началом более широкой платформы? Представим, что Shell объединит автоспорт, коллекционные предметы и цифровую среду. В будущем это может вырасти в полноценное сообщество, где клиенты будут собирать, обмениваться и даже соревноваться онлайн. Такой шаг способен укрепить долгосрочную лояльность к бренду.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальное сочетание коллекции и технологий Высокая цена для покупки без условий Привлечение детей и взрослых одновременно Кампания ограничена по срокам Привязка к премиальному топливу V-Power Возможный дефицит моделей в регионах Сотрудничество с Ferrari и Burago Доступность зависит от заправок Shell

FAQ

Как выбрать способ получения Ferrari?

Самый выгодный вариант — заправка V-Power, так модель обходится дешевле, чем при прямой покупке.

Сколько стоит коллекционный автомобиль?

При покупке напрямую цена составляет 189,99 реалов, при акциях — от 139,99 реалов.

Что лучше: купить или заправиться?

Заправка выгоднее: вы получаете и топливо, и коллекционный предмет.

Мифы и правда

Миф: Коллекция доступна только в крупных городах.

Правда: Автомобили появятся по всей стране, но сроки могут отличаться.

Миф: Миниатюры — простые игрушки.

Правда: Они создаются в сотрудничестве с Burago и обладают высокой детализацией.

Миф: Кампания не связана с автоспортом.

Правда: Shell использует технологии, испытанные в Формуле-1, и напрямую связывает коллекцию с этим наследием.

3 интересных факта

В Бразилии у Shell более 6000 автозаправочных станций — это одна из крупнейших сетей в стране. V-Power разрабатывался и тестировался в условиях Формулы-1, что делает его продуктом с уникальной историей. В Аргентине подобная акция имела настолько большой успех, что Shell решила расширить её на бразильский рынок.

