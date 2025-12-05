Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:06

Продукты, рожденные в Приморье: фестиваль фермерской пищи во Владивостоке собирает лучших производителей региона

Фермерская мини-ярмарка с сырами и мёдом откроется в субботу, 6 декабря — ДВ — РОСС

В эти выходные дальневосточная столица вновь станет центром для любителей свежих продуктов. На продовольственных ярмарках жители и гости города смогут приобрести разнообразные товары от местных производителей, включая свежие овощи, фрукты, мясо, молоко и рыбу. Об этом сообщает ДВ — РОСС.

Расписание ярмарок

В субботу, 6 декабря, продукция будет представлена в двух районах города: на Жигуре, 2б, и на Верхнепортовой, 2г. Эти ярмарки продолжат работать в воскресенье, 7 декабря, а также откроются новые точки: Жигура, 2б, Верхнепортовая, 2г и Басаргина, 15. Фермеры будут рады встретить покупателей с 9:00 до 20:00.

Мини-ярмарка фермерских продуктов

Кроме того, в субботу, 6 декабря, состоится фермерская мини-ярмарка, на которой будут представлены домашние сыры, мёд, соленья и другие деликатесы от приморских производителей. Мероприятие пройдет на площадке "Ферма ДВ" на улице Верхнепортовая, 41В, с 12:00 до 17:00. Ярмарка организована при поддержке проекта "Выбирай приморское".

Кроме праздничных ярмарок, жители Владивостока могут ежедневно посещать павильоны проекта "Доступное Приморье" по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140 и Жигура, 46. Здесь продаются овощи, мясные и молочные продукты, хлеб и другие товары от местных фермеров по доступным ценам.

