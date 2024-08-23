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Диетолог Писарева: все кисломолочные продукты одинаково полезны для организма
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Кишечник и настроение будут в порядке: диетолог и нутрициолог рассказала про выбор кисломолочных продуктов

Диетолог Писарева: все кисломолочные продукты одинаково полезны для организма

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала о том, как правильно выбирать кисломолочные продукты и на что следует обращать внимание при их потреблении.

Кисломолочные продукты создаются с помощью различных видов бактерий, которые определяют их уникальные свойства. Например, для кефира используются одни бактерии, для ряженки — другие, а для бифилайфа — третьи. Важно учитывать индивидуальные особенности организма, особенно наличие непереносимости лактозы. Однако, даже при такой непереносимости многие люди могут употреблять кисломолочные продукты в умеренных количествах.

Диетолог порекомендовала выбирать продукты без сахара и ароматизаторов, так как добавленные подсластители превращают их в десерты с лишними калориями и снижают их полезные свойства. Кисломолочные продукты, как пребиотики, способствуют поддержанию здоровья кишечника, что напрямую влияет на иммунитет и общее самочувствие.

"Если будет в порядке наш кишечник, соответственно, у нас будет в порядке наш иммунитет, общее состояние, настроение зависит тоже от кишечника. Это практически один из самых важных органов в организме человека," — заключила нутрициолог.

Фото: commons.wikimedia.org/Bermas66 (public domain)

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